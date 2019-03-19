Как выглядят и чем занимаются дочери 20 знаменитых отцов

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Брутальные и комедийные актеры, спортсмены и музыканты — многие знаменитые мужчины обладают притягательной, но не всегда эталонной внешностью, черты которой они передали своим детям. Причем не только мальчикам, но и девочкам, ведь о них тоже говорят «вылитый папа». Какими же получились дочери у Дольфа Лундгрена, Пола Уокера, Кита Ричардса и Дэнни Де Вито?

AdMe.ru вновь сравнивает селебрити с их отпрысками. Посмотрим, кому же из знаменитых папиных дочек больше всех повезло с генами, и узнаем, чем они занимаются.

1. Мидоу Уокер

Дочь актера Пола Уокера, трагически погибшего в автокатастрофе, сегодня большую часть своей жизни посвящает благотворительности. К 42-летию своего знаменитого отца Мидоу учредила организацию Paul Walker Foundation. Этот фонд оказывает поддержку студентам и ученым-океанологам, выделяя гранты на их программы по защите океана. Так Мидоу Уокер продолжила дело своего отца, который тоже занимался благотворительностью и любил океан.

2. Вайолет Аффлек

13-летняя Вайолет часто появляется на публике в компании своих знаменитых родителей, но о ее личной жизни мало что известно. Если не считать камео в «VH1: Полный доступ», дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер пока не планирует сниматься в кино.

3. Грета и Ида Лундгрен

Герой боевиков 1980–1990-х годов Дольф Лундгрен воспитывает 2 дочерей. Старшая, Ида Лундгрен, стала моделью. Младшей дочери актера, Грете, только 17, поэтому пока не ясно, пойдет ли девушка по стопам отца или выберет для себя другую профессию.

4. Лили Састри (Аткинсон)

Дочь актера, прославившегося на весь мир благодаря роли Мистера Бина в одноименном сериале, не унаследовала его внешность и больше похожа на свою маму. Хотя Лили в детстве и появлялась в кино, актрисой она не стала. Девушка выбрала карьеру певицы, выступает в ночных клубах с песнями в стиле соул собственного сочинения. После развода родителей Лили взяла себе мамину фамилию — Састри.

5. Рене Стюарт

Титулованный британский певец известен не только как талантливый музыкант, но и как отец 8 детей. В браке с моделью Рэйчел Хантер у Стюарта появилась дочь Рене. Девушка решила не повторять судьбу ни отца, ни матери, а пошла своей дорогой. Рене стала профессиональной танцовщицей, окончив Лондонскую школу современного танца.

6. Зельда Уильямс

Свою дочь от брака с продюсером Маршей Гарсес Робин Уильямс назвал в честь принцессы из популярной компьютерной игры. Зельда не стала исключением из правила: как и многие дети влиятельных людей в Голливуде, она начала сниматься в кино с раннего детства. Сегодня актрису можно увидеть в американских сериалах, например в «Мыслить как преступник».

7. Анаис Галлахер

Дочь британского рок-музыканта Ноэля Галлахера пробует свои силы в модельном бизнесе. Хотя 19-летняя Анаис и не стала продолжать дело своего знаменитого отца, она считает, что именно его известность дала ей возможность заняться любимым делом.

8. Грейс и Люси Де Вито

Дэнни Де Вито и его жена Реа Перлман в своем почти 40-летнем браке воспитывают 3 детей. Все они выбрали для себя творческие профессии. Старшая дочь, Люси Де Вито (на фото рядом с Дэнни), стала актрисой, но Голливуд пока не покорился ей, она играет в основном в театре. Грейс стала кинопродюсером.

9. Теодора и Александра Ричардс

Легендарный гитарист Кит Ричардс является отцом 5 детей. В браке с моделью Патти Хансен у него родились 2 дочери — Теодора и Александра. Девушки пошли по стопам мамы и стали моделями. Но от папы им досталась любовь к музыке: Теодора играет на гитаре, а Александра — диджей. Еще одно хобби девушек — рисование.

10. Зои Джексон

Дочь знаменитого американского актера Сэмюэла Л. Джексона приобщилась к миру кино, но не в качестве актрисы. Зои занимается продюсированием сериалов.

11. Блейк Перлман

Рон Перлман, запомнившийся зрителям как Хеллбой, счастлив в браке со своей супругой Опал уже 38 лет. У пары 3 детей. Единственная дочь Перлманов Блейк, как и ее отец, снимается в кино. А еще девушка пишет музыку к фильмам и сериалам.

12. Матильда Леджер

Дочь Хита Леджера с каждым годом все больше похожа на своего знаменитого отца. Не исключено, что в будущем девушка выберет для себя актерскую профессию. Тем более что она уже снимается: Матильду Леджер можно увидеть в телешоу «VH1: Полный доступ».

13. Брук Хоган

Всемирно известный рестлер Халк Хоган воспитал не менее яркую, чем он сам, дочь. Брук — актриса, певица и звезда реалити-шоу.

14. Дейзи Оливер

Известный на весь мир кулинар Джейми Оливер вместе со своей женой Джульет Нортон воспитывает 5 детей. Знаменитые родители не сильно афишируют свою личную жизнь, правда, Джульет опубликовала фото 15-летней Дейзи. И раз уж нам неизвестно, чем занимается дочь знаменитого повара, воспользуемся хотя бы возможностью полюбоваться ей.

15. Александрия Джонс

Дочь легендарного музыканта Дэвида Боуи и супермодели Иман унаследовала от родителей завораживающую красоту. Боуи с супругой тщательно скрывали личную жизнь своей дочери от прессы, вот и сейчас 18-летняя Александрия продолжает жить, не афишируя свои увлечения и планы на будущее.

16. Доминик, Даниэлла и Алессандра Гарсиа-Лоридо

Американский актер Энди Гарсиа — папа 3 дочерей. Доминик и Даниэлла актрисы, их можно увидеть в таких фильмах, как «Потерянный город» и «Геошторм». Алессандра также пробовала сниматься в кино, однако нашла свое призвание в другом деле: девушка уже несколько лет работает моделью plus-size.

17. Аквинна и Скайлер Фокс

Звезда трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс вместе со своей женой Трэйси Поллан воспитывает 4 детей. Средние дочери — близняшки Аквинна и Скайлер — не стали публичными персонами. Зато девушки регулярно выходят в свет вместе со своими знаменитыми родителями, благодаря чему мы можем любоваться их улыбками, которые они, несомненно, унаследовали от отца.

18. Изабелла Деймон

Мэтт Деймон и его супруга Лусиана Барросо воспитывают четырех дочерей: девочку от первого брака Лусианы и троих совместных детей. Старшей дочери Деймона — Изабелле — сейчас 12. Вместе со своими сестрами она учится в обычной школе.

19. Брайс Даллас Ховард

Дочь режиссера Рона Ховарда с 8 лет снимается в кино. Одной из наиболее ярких картин Рона стал фильм «Аполлон-13», в котором Брайс появилась в эпизодической роли. Сегодня актриса наиболее известна своими работами в сериале «Черное зеркало» и в фильме «Мир юрского периода».

20. Наташа и Малия Обама