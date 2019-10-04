Как выглядят и чем занимаются дети и внуки 14 любимых советских артистов

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Звезды эстрады и кино советского времени отличались незаурядным талантом. Их боготворили, с них брали пример. Прошли годы, и у знаменитостей тех лет выросли дети и появились внуки. Многие из них — например Иван Янковский, Стас Пьеха и Агния Дитковските — выбрали ту же стезю, что и их предки. Другие, наоборот, предпочли вести непубличную жизнь.

AdMe.ru решил узнать, как живут дети и внуки знаменитостей СССР, и показать вам их снимки.

1. Иван Янковский, внук Олега Янковского

Иван Янковский — восходящая звезда российского кинематографа. Впервые он снялся в фильме, режиссером которого был его дед, Олег Янковский. Картина называлась «Приходи на меня посмотреть», юному актеру тогда было 10 лет. Впоследствии Янковский-младший окончил ГИТИС, а с 2013 года стал актером «Студии театрального искусства».

2. Юрий Никулин — младший, внук Юрия Никулина

Юрий Никулин — младший окончил Школу-студию МХАТ. Он решил пойти по стопам своего деда: попробовал себя в кино, а сейчас работает в Московском цирке.

3. Антон Яковлев, сын Юрия Яковлева

Сын Юрия Яковлева Антон — режиссер, актер, сценарист и ведущий. Он окончил актерский факультате Школы-студии МХАТ, стажировался в Оксфорде, а затем прошел Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Антон Юрьевич ставил на сцене театров спектакли по известным произведениям Шекспира, Чехова, Толстого и других литературных гигантов.

4. Агния Дитковските и Доминик Раманаускас, дети Татьяны Лютаевой

Агния и Доминик — дочь и сын звезды «Гардемаринов» от разных браков. Агния, внешне очень похожая на свою маму, выбрала и схожий с ней профессиональный путь: она тоже актриса, на ее счету более 3 десятков ролей. Девушка дебютировала в кино в фильме «Жара», на съемках которого познакомилась со своим будущим мужем актером Алексеем Чадовым. Молодые люди теперь уже являются экс-супругами, у пары растет сын. Доминик после окончания школы хотел связать свою карьеру с политикой, а не с кино. Однако, видимо, семейные традиции взяли верх: недавно он снялся в фильме своей матери.

5. Даниил Эйдлин, сын Ирины Муравьевой

У Ирины Муравьевой два сына. Старший, Даниил, окончил курс актерского мастерства во Франции, а затем ВГИК. Теперь его можно увидеть в отечественных фильмах и сериалах. Младший, Евгений, по специальности продюсер. Он работает на телевидении и занимается бизнесом.

6. Ника Неелова, дочь Марины Нееловой

Свою единственную дочь неподражаемая Марина Неелова родила в 40 лет. Актриса хранит тайну о том, кто является отцом девушки. Ника — талантливый скульптор. Она говорит на нескольких языках, пишет статьи и проводит персональные выставки.

7. Петр Федоров, сын Петра Федорова — старшего

Популярный актер Петр Федоров — младший — сын актера Петра Федорова — старшего, звезды советского фильма «Звездопад». К сожалению, советский актер рано ушел из жизни: он не дожил до своего 40-летия. Его тезка-сын продолжает дело отца. Он уже сыграл в нескольких кассовых лентах, среди которых «Сталинград», «Мамы», «Елки» и «Дуэлянт».

8. Александр Лабарт, сын Елены Сафоновой

В 90-х годах Елена Сафонова вышла замуж за французского актера Самюэля Лабарта и переехала к нему во Францию вместе с сыном Иваном. В браке родился еще один сын — Александр. После расставания родителей, согласно местному закону (ребенок родился на территории Франции), Александр остался с отцом. Елена пыталась через суд добиться того, чтобы мальчик жил с ней, но тщетно. Актриса вместе со старшим сыном вернулись в Россию. Александр живет во Франции и видится с мамой, приезжая к ней в гости или принимая ее у себя. Молодой человек окончил актерскую школу и стал режиссером.

9. Татьяна Збруева, дочь Александра Збруева

Дочь Александра Збруева и Елены Шаниной Татьяна тоже актриса. С детства девочка росла в атмосфере искусства и творчества. Сейчас, как и ее родители, она служит в театре «Ленком». И хотя в ее репертуаре пока немного ролей, героини у нее получаются яркие, что позволяет прочить молодой артистке большое актерское будущее.

10. Михаил Мукасей, сын Светланы Дружининой

Сын актрисы и режиссера Светланы Дружининой Михаил Мукасей тоже связал свою жизнь с кинематографом. Только он не актер, а кинооператор и продюсер. Михаил снимает кино, музыкальные клипы, рекламные ролики, а еще занимается бизнесом. Мужчина женат на бывшей волейболистке сборной России Екатерине Гамовой.

11. Алика Смехова, дочь Вениамина Смехова

Известная актриса и певица Алика Смехова — младшая дочь советского актера Вениамина Смехова. У нее подрастает два сына — Артем и Макар. 19-летний Артем пробует себя в музыке.

12. Олеся Русланова, дочь Нины Руслановой

Единственная дочь Нины Руслановой Олеся в детстве тоже играла в кино. Потом поступила во ВГИК, вскоре перевелась в ГИТИС. В 90-е годы сыграла несколько небольших ролей, а потом поняла, что актерство — не для нее. Оставив кино, Олеся получила второе образование — юридическое. Интересно, что в паспорте у девушки значится имя Ольга: в ЗАГСе сказали, что имени Олеся нет, и родители согласились на Ольгу. Но этим именем Русланова-младшая не пользуется.

13. Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи

Стас Пьеха — успешный певец, обладающий мощным голосом и харизмой. Стас — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого. Музыкальную карьеру певец начал с популярного проекта «Фабрика звезд — 4»: именно там был записан его первый хит «Одна звезда». Сейчас Стас активно гастролирует, выпускает альбомы, входит в состав судей вокальных конкурсов.

14. Анна и Мария Нахапетовы и Анастасия Шубская — дочери Веры Глаголевой

У Веры Глаголевой остались три красавицы дочери. Анна и Мария родились в первом браке, а Анастасия появилась во втором союзе. Старшая Анна — балерина и актриса. Ее с детства привлекал мир танца, девушка окончила Академию хореографии, танцевала партии в спектаклях Большого театра. Помимо этого, ее занимает и кинематограф: Анна — довольно известная актриса, на счету которой больше десятка ролей. Мария тоже появлялась на экране: в 2007 году она сыграла небольшую роль в фильме «Заражение», однако актерство ее не слишком привлекает. Девушка занимается живописью.

Младшая дочь Глаголевой Анастасия — модель и актриса. Она замужем за хоккеистом Александром Овечкиным, недавно у пары родился сын.