Как выглядят и чем занимаются актрисы сериалов 90-х, на которых мы хотели быть похожими в детстве

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В 90-е, в эпоху до интернета, все засматривались сериалами. И именно героини этих длинных историй становились образцами для подражания, идеалами красоты и иконами стиля. Ну кто не мечтал о золотых локонах, как у Иден, деловой жилке, как у Стефани Харпер из «Возвращения в Эдем», или фигуре и дерзком независимом характере, как у Милагрос? И конечно же, о большой, взаимной и всепоглощающей любви, которую испытала каждая из этих девушек.

AdMe.ru вспоминает актрис, которые сыграли главные роли в культовых сериалах 90-х. И рассказывает, как сложились их судьбы.

Сибилл Шепард, «Детективное агентство „Лунный свет“»

Роль бывшей модели Мэдди Хэйз, которая стала директором убыточного детективного агентства и сыщиком-любителем, в комедийном сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» стала триумфальной для актрисы. И принесла ей любовь зрителей и 2 премии «Золотой глобус». А ее роскошные пшеничные локоны, стильные наряды и блестящие пикировки с партнером по сериалу Брюсом Уиллисом невозможно забыть. Сейчас актрисе 69 лет, и она по-прежнему снимается в кино. Однако ни одна из ее последних работ не вызвала особого резонанса. На фото справа — кадр из фильма 2017 года «Быть Роуз» (Being Rose), где Сибилл сыграла главную роль.

Джиллиан Андерсон, «Секретные материалы»

Благодаря роли агента ФБР Даны Скалли в «Секретных материалах», которую сыграла Джиллиан Андерсон, в 90-е вошли в моду рыжие волосы и стрижка каре. Работа в этом сериале, а также 2 полнометражных фильмах «Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить» принесла актрисе мировую известность. В начале 2000-х Андерсон вернулась на сцену театра, играла в телефильмах и большом кино. Возвращение актрисы на телеэкраны в долгожданном продолжении «Секретных материалов» в 2016 году было благосклонно воспринято зрителями. В январе 2019 года стало известно о том, что Джиллиан Андерсон сыграет роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне исторического телесериала «Корона».

Лара Флинн Бойл, «Твин Пикс»

Знаменитой Лару Флинн Бойл сделала роль подруги убитой Лоры Палмер в культовом сериале «Твин Пикс». После этой работы на актрису посыпались предложения от режиссеров. В частности, она сыграла одну из главных ролей в фильме «Люди в черном — 2» и ряде сериалов. Однако с середины 2000-х годов карьера Флинн Бойл пошла на спад, и сейчас она снимается преимущественно в низкобюджетных фильмах. Это случилось по причине того, что в результате ряда неудачных пластических операций внешность актрисы изменилась практически до неузнаваемости.

Шерилин Фенн, «Твин Пикс»

Роль соблазнительной красотки в сериале «Твин Пикс» Одри Хорн сделала актрису секс-символом 90-х. Природа щедро наградила Шерилин роскошными внешними данными, и ее нередко сравнивали с Мерилин Монро. В фильмографии Фенн более 100 ролей, однако серьезного успеха в Голливуде она не добилась. Спустя 25 лет после премьеры первого сезона «Твин Пикс», в 2017 году, актриса сыграла в сиквеле культового сериала Дэвида Линча — «Твин Пикс: Возвращение».

Элен Ролле, «Элен и ребята»

Элен Ролле сыграла главную роль во французском ситкоме о жизни студентов «Элен и ребята». Сейчас актрисе 52 года. Она снялась в 3 сериалах, являющихся продолжением «Элен и ребята»: «Грезы любви», «Каникулы любви» и «Тайны любви». Съемки последнего проходят уже в наши дни (2011–2018 годы), и речь в этом многосерийном телефильме идет о взрослых героях ситкома. Помимо этого Элен Ролле занимается музыкой и записывает песни. Актриса не замужем, с 2013 года воспитывает 2 приемных детей из Эфиопии.

Наталия Орейро, «Дикий ангел»

Роль сироты из католического монастыря в теленовелле «Дикий ангел» принесла уругвайской актрисе и певице славу и любовь многочисленных поклонников по всему миру. А песню «Cambio dolor» из сериала знают, пожалуй, все, чьи детство и юность пришлись на конец 90-х. Наталии сейчас 41 год. Она продолжает сниматься в сериалах, записывать альбомы и активно гастролировать. Актриса замужем за аргентинским рок-музыкантом, у пары растет сын.

Марси Уокер, «Санта-Барбара»

Марси Уокер сыграла роль Иден Кэпвелл в одном из самых популярных и долгоиграющих сериалов 90-х — мыльной опере «Санта-Барбара». Героиня Уокер запомнилась телезрителям безупречными образами и головокружительной историей любви со своим экранным партнером — полицейским Крузом Кастильо, роль которого исполнил актер Эй Мартинеc. Помимо знаменитого сериала о жизни Кэпвеллов, актриса играла еще в нескольких мыльных операх. В 2005 году Марси Уокер объявила о завершении актерской карьеры и стала христианским пастором в небольшом городке в Оклахоме, а также директором детской церковной воскресной школы. У нее есть взрослый сын, который пробует себя на актерском поприще.

Вероника Кастро, «Богатые тоже плачут»

В 90-е годы мексиканская актриса покорила всех жителей постсоветского пространства образом простой девушки Марианны в сериале «Богатые тоже плачут». За перипетиями судьбы ее героини, не отрываясь от экранов, следила вся страна. А миниатюрная Вероника Кастро с огромными глазами и пышными волосами стала практически родной телезрителям. Еще одной успешной работой актрисы стала роль в теленовелле «Дикая роза». Сейчас ей 66 лет. У себя на родине Вероника до сих пор играет в телесериалах и на сцене театра, записывает музыкальные диски и ведет шоу-программы на телевидении. Актриса никогда не была замужем, у нее 2 сына.

Виктория Руффо, «Просто Мария»

Исполнительница главной роли в мексиканском сериале «Просто Мария» также полюбилась телезрителям. В теленовелле Виктория исполнила роль малограмотной крестьянки из бедной семьи, которая благодаря своему упорству становится знаменитым модельером. Сейчас актрисе 56 лет. У нее 3 детей. Она совмещает игру в телесериалах и в театре и является одной из самых высокооплачиваемых актрис Мексики.

Хизер Локлир, «Династия» и «Мелроуз Плейс»

В 80-е и 90-е у Хизер Локлир была репутация актрисы, которая играет роли стерв. Именно такими стали образы, созданные актрисой в сериалах «Династия» и «Мелроуз Плейс». Роль покорительницы сердец и интриганки Аманды в «Мелроуз Плейс» стала лебединой песней в карьере актрисы. За эту работу она получила 4 номинации на «Золотой глобус». С середины 2000-х карьера Локлир пошла на спад, и сегодня ее имя мелькает в прессе в основном из-за проблем в личной жизни, неудачной пластики, затяжной депрессии, попытки самоубийства.

Тори Спеллинг, «Беверли-Хиллз, 90210»

Широкую известность Тори Спеллинг получила благодаря роли Донны Мартин в знаменитом молодежном телесериале «Беверли-Хиллз, 90210». Эту роль актриса получила, когда ей было 17 лет. Она сыграла во всех 10 сезонах сериала с 1990 по 2000 год. В начале 2000-х Тори пыталась найти себя в большом кино, снявшись в таких фильмах, как «Очень страшное кино — 2», «Любовь все меняет», «Голое кино», а также в нескольких других картинах. Кроме того, она выпустила ряд автобиографических книг. Сейчас Тори не востребована как актриса. Она замужем, у пары 5 детей.

Кармен Электра, «Спасатели Малибу»

За время своей карьеры Кармен Электра снялась в 77 фильмах. Однако роль соблазнительной девушки-спасателя в сериале «Спасатели Малибу» является одной из самых узнаваемых работ актрисы. Помимо актерской карьеры, Кармен записала 2 музыкальных альбома и серию DVD- дисков с упражнениями аэробики. Она по-прежнему иногда появляется в качестве актрисы на голубом экране, однако сейчас ее основная деятельность связана вовсе не с миром шоу-бизнеса. Кармен Электра активно занимается благотворительностью, поддерживая организации и фонды, занимающиеся помощью людям, пережившим опухоль мозга, страдающим болезнью Паркинсона, а также брошенным и столкнувшимся с насилием детям.

Мелисса Харт, «Сабрина — маленькая ведьма»

Сериал «Сабрина — маленькая ведьма», главную роль в котором исполнила Мелисса Харт, — это история обыкновенной 16-летней девушки, случайно узнавшей, что она ведьма. После окончания сериала в 2003 году Мелисса играла преимущественно эпизодические роли и камео в телесериалах. Участвовала в проекте «Танцы со звездами».

Марсия Кросс, «Мелроуз Плейс»

Марсия Кросс стала известна благодаря роли доктора Кимберли в сериале «Мелроуз Плейс». Героиня Марсии умерла в 5-м сезоне, после чего карьера актрисы пошла на спад — она снималась лишь в эпизодических ролях. О Марсии снова заговорили в 2002 году: актриса получила роль в сериале «Отчаянные домохозяйки», и ее популярность снова пошла вверх. После окончания «Отчаянных домохозяек» Кросс сделала паузу в карьере и сконцентрировалась на воспитании детей. Актриса впервые стала мамой в 45 лет: у нее и ее супруга в 2007 году родились близнецы. В 2017 году у Марсии Кросс было диагностировано онкологическое заболевание, однако благодаря курсу радио- и химиотерапии удалось достичь ремиссии.

Ребекка Гиллинг, «Возвращение в Эдем»

Славу австралийской актрисе как на родине, так и за рубежом принесла роль Стефани Харпер в сериале «Возвращение в Эдем». В этой истории были и крокодилы, нападающие на главную героиню, и пластические операции, и козни негодяев, и реванш сильной женщины. В 1993 году Ребекка Гиллинг завершила актерскую карьеру и занялась различными экологическими проектами. Сейчас ей 65 лет, она — представитель некоммерческой экологической организации «Planet Ark».