Как выглядят и чем занимаются актеры из «Зачарованных» спустя 23 года после выхода сериала

Первые серии «Зачарованных» вышли в 1998 году. Именно тогда история о 3 сестрах-ведьмах, противостоящих злу, захватила сердца подростков по всему миру. Сериал стал настолько популярен, что вышло целых 8 сезонов, а в его создании было задействовано более полутора тысяч актеров.

Сегодня, спустя 23 года после выхода 1-го сезона, AdMe.ru вспоминает любимых персонажей.

Прю Холливелл — Шеннен Доэрти

После окончания работы над «Зачарованными» Шеннен продюсировала телешоу, снималась в ситкоме и появилась в нескольких реалити-шоу. А в 2015 году совместно с коллегой по сериалу Холли Мари Комбс они снялись в 6-серийном реалити-шоу, в рамках которого ездили по юго-востоку США и рассказывали о штатах, в которых побывали. В 2017 году актриса победила страшное заболевание: на своей страничке в инстаграме она поделилась, что недуг перешел в стадию ремиссии.

Фиби Холливелл — Алисса Милано

Алисса успела сняться еще в нескольких фильмах и сериалах. А прямо сейчас в производстве находится фильм «Смертельные желания» от Netflix, в котором она играет главную роль. Кроме того, Милано активно участвовала в съемках рекламы и появилась на обложках таких журналов, как Cosmopolitan, Maxim и Woman’s World.

Пейдж Мэтьюс — Роуз Макгоуэн

Роуз снималась в кино и после «Зачарованных», однако последующие ее роли были в основном эпизодическими. Также она часто появлялась в музыкальных клипах. И это не единственное, что связывает Макгоуэн с музыкой, — в 2018 году вышла ее дебютная пластинка «Planet 9».

Пайпер Холливелл — Холли Мари Комбс

Помимо «Зачарованных» в копилке Холли роль в популярном сериале «Милые обманщицы» и несколько небольших ролей в фильмах. Совсем недавно, в 2019 году, Холли вышла замуж за ресторатора Майка Райана. Это ее 3-й брак. Кстати, после окончания съемок «Зачарованных» веб-портал AOL назвал Холли 3-й величайшей ведьмой в истории телевидения. И с этим трудно спорить: за 23 года она практически не изменилась. Настоящее колдовство.

Уайатт Холливелл — Уэсли Рэмси

В 2003 году Уэсли снялся в сериале «Луис», однако тот не оказался успешным и довольно быстро был закрыт. Небольшие роли он играл в таких сериалах, как «Менталист», «Милые обманщицы», «Анатомия страсти».

Крис Холливелл — Дрю Фуллер

Самой яркой ролью Фуллера стала роль лейтенанта Тревора в драматическом сериале «Армейские жены». Также он сыграл в независимом художественном фильме «Записки Кейна: Жизнь узника». За эту роль он получил и выиграл номинацию на лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сан-Диего.

Коул Тернер — Джулиан Макмэхон

Роль злодея Коула принесла Джулиану большой успех. После он снялся в 2 фильмах франшизы «Фантастическая четверка» в роли доктора Дума, в «Предчувствии» с Сандрой Буллок, боевике «Рэд» с Брюсом Уиллисом. С 2020 года Макмэхон снимается в спин-оффе криминального сериала «ФБР» — «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», где играет главную роль.

Дэррил Моррис — Дориан Грегори

Исполнитель роли офицера полиции Дориан Грегори сейчас активно занимается просветительской деятельностью, рассказывая о сахарном диабете 1-го типа и активно участвуя в сборе средств на разработку лекарства от него. Сам Дориан страдает этой болезнью с 9 лет. А еще он со своей сестрой Мерседес играет в музыкальной группе MD Says.

Энди Трюдо — Тед Кинг

После «Зачарованных» Тед принимал участие в таких сериалах, как «Секс в большом городе», «Побег», «Элементарно». А в 2021 году стал частью проекта «Дерзкие и красивые». С 2008 года Кинг женат, сейчас с супругой Майей они воспитывают 2 детей.

Пенелопа (Пенни) Холливелл — Дженнифер Родс

В отличие от многих актеров, задействованных в «Зачарованных», Дженнифер Родс уже была известна по многим работам в кино и сериалах. После она продолжила сниматься и принимала участие в одной из серий сериала «Менталист», «CSI: место преступления». Сейчас Дженнифер в разводе, детей у нее нет.

Петти Холливелл — Финола Хьюз

С 1985 года и до сих пор Финола снимается в сериале «Больница общего профиля» — масштабном проекте о работе врачей в небольшой больнице города Порт-Чарльз. А в 2013 году она дебютировала в качестве режиссера в фильме «Ставка». Всего на ее счету на данный момент два фильма: упомянутый нами «Ставка» и романтическая комедия «Берд и пчелы». С мужем Расселом Хьюз воспитывает 3 детей: родного сына Дилана и приемных брата и сестру Кеша и Сэйди.

Билли Дженкинс — Кейли Куоко

Кейли все наверняка помнят по сериалу «Теория Большого взрыва», где она сыграла одну из главных ролей. Съемки длились с 2007 по 2019 год. За роль Пенни она получила несколько наград. В 2017 году актриса основала продюсерский центр. Сейчас на ее счету уже десятки проектов и наград.

Занку — Одед Фер

Одед за последние 23 года участвовал во многих телепроектах, в числе которых, например, роль в сериале «Как избежать наказания за убийство». Также он участвовал в озвучке анимационного сериала «Лига справедливости», подарив свой голос доктору Фейту. Фер состоит в браке с 2000 года. С женой Рондой они воспитывают 3 детей.

Мистер Келлман — Рон Перлман

После 2001 года, когда Рон появился в «Зачарованных», он успел сыграть главную роль в 2 частях киноадаптации комикса «Хеллбой», сняться в сериале «Сыны анархии» и фильме «Тихоокеанский рубеж». А еще поучаствовать в озвучке популярной игры Fallout, Halo (2-я и 3-я части), мультика «Рапунцель: Запутанная история», «Книга жизни» и «Время приключений».

Джейсон Дин — Эрик Дэйн

Появившись в 2006 году во 2-м сезоне популярного сериала «Анатомия страсти», Эрик так полюбился телезрителям, что его позвали на постоянную роль. И до 2012 года он был частью проекта. А с 2019 года и по сей день он снимается в подростковом сериале «Эйфория», звездой которого стала молодая актриса Зендая. Также на счету актера роли в фильмах «Марли и я», «День святого Валентина» и «Люди Икс: Последняя битва».

Лео Уайатт — Брайан Краузе

После съемок в «Зачарованных» Брайан появился еще в нескольких фильмах и сериалах, среди которых, например, нашумевшие «Безумцы». А в марте 2021 года стартовал 1-й сезон сериала «Шифр», где Краузе играет одну из главных ролей.