Как изменились 14 звездных мужчин, которые разбили сотни женских сердец в 2000-х

Девушки 80-х были без ума от Юры Шатунова. В лихие 90-е прекрасная половина публики заслушивалась песнями Андрея Губина. А в 2000-е кумирами молодежи стали Рома Зверь и группа «Корни».

Мы в AdMe.ru решили поразмышлять, насколько сильно изменились 14 артистов, которые были на пике популярности в первом десятилетии XXI века.

Петр Красилов («Бедная Настя», «Не родись красивой»)

Петр Красилов запомнился зрителям по ролям в наиболее ярких сериалах 2000-х — «Бедная Настя» и «Не родись красивой». В последние годы актер почти не снимается в кино, а роли нулевых стали наиболее примечательными в его карьере.

Guf (Алексей Долматов)

Алексей Долматов, или Guf, был на пике славы в 2000-х, а его рэп-композиции звучали из каждого утюга. Одной из его наиболее известных песен стала Ice Baby, которую исполнитель посвятил своей тогда еще жене Айзе. Сейчас пара в разводе. Долматов продолжает давать концерты и активно занимается творческой деятельностью.

Стас Шмелев («Ранетки»)

В Стаса Шмелева влюблялась почти каждая девушка, которая смотрела сериал «Ранетки». Сейчас актер уже не так популярен, как раньше, но он ведет свой блог в Instagram и продолжает участвовать в съемках.

Игорек

Игорек по сей день гастролирует и дает концерты в разных городах. Кстати, исполняет он все те же хиты из прошлого: «Подождем», «Хэй, ребята» и др. Недавно певец отметил 50-летний юбилей.

Дмитрий Колдун

Темноволосый красавчик с зелеными глазами Дмитрий Колдун продолжает музыкальную карьеру. Кроме того, он счастлив в браке со своей школьной любовью. Пара воспитывает сына и дочь.

Андрей Носков («Кто в доме хозяин?»)

Андрей Носков, исполнивший главную роль в ситкоме «Кто в доме хозяин?», сегодня выглядит вот так. Помимо актерской карьеры он также занимается режиссурой и продюсерской деятельностью.

Александр Панайотов

Александр Панайотов как будто омолодился за время своей карьеры. А что касается его рабочей деятельности, певец продолжает активно записывать песни и радовать поклонников новыми композициями.

Денис Клявер («Чай вдвоем»)

После распада дуэта «Чай вдвоем» в 2012 году каждый из его участников занялся сольной карьерой. Денис Клявер продолжает выпускать новые треки, а также совместно с женой владеет фирмой по пошиву одежды для собак.

Руслан Алехно

Победитель 2-го сезона проекта «Народный артист» Руслан Алехно наиболее известен хитом «Необыкновенная», который он исполнил совместно с Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым. Сегодня Алехно занимается сольной карьерой и вместе с супругой воспитывает дочь. В 2019 году он принял участие в 8-м сезоне шоу «Голос», но слепые прослушивания не прошел.

Никита Малинин

Сын Александра Малинина Никита стал популярным после участия в 3-м сезоне телепроекта «Фабрика звезд». Сейчас Малинин-младший также занимается музыкой, однако после «Котенка» заметных хитов в его дискографии, увы, не наблюдается.

Александр Асташенок («Корни»)

А вот экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок отошел немного в сторону от музыкальной карьеры и отправился покорять киноиндустрию. Сейчас он снимается в фильмах и клипах, а также рассказывает об изнанке этой сферы в своем блоге в Instagram.

Сергей Жигунов («Моя прекрасная няня»)

Несмотря на то что в арсенале Сергея Жигунова достаточно заметных работ, массовая аудитория помнит его по роли Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Сейчас актеру 58 лет, и он продолжает активно сниматься в кино.

Григорий Антипенко («Не родись красивой»)

Андрей Жданов из сериала «Не родись красивой» сейчас выглядит так. Ему 46 лет, и он много времени посвящает работе в различных театрах. Кстати, актер Григорий Антипенко несколько лет состоял в отношениях с Юлией Такшиной, с которой познакомился на съемках сериала. У пары двое сыновей.

Филипп Бледный («Папины дочки»)

Так выглядит эволюция от ботаника до четкого парня. Филипп Бледный проснулся известным после роли Веника в телесериале «Папины дочки». Также он снимался в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Кроме этого, Бледный занимается дубляжом: именно его голосом в некоторых фильмах говорят герои Тимоти Шаламе и Сэма Клафлина.