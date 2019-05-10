Как выглядят и чем сейчас занимаются звезды русских сериалов

17 11

12

17.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Прошло уже более 13 лет с выхода первой серии про вечно недовольного продавца обуви Гену Букина. За жизнью его семьи следили миллионы людей. Через несколько лет вышли сериалы «Маргоша», «Закрытая школа» и другие популярные проекты, которые мы с удовольствием смотрели.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров популярных сериалов и узнали, чем они занимаются сейчас.

Мария Берсенева — «Маргоша», 2009

Актриса Мария Берсенева стала известной благодаря роли в сериале «Маргоша». В 2011 году Мария снялась в мюзикле «Три мушкетера», а затем попробовала свои силы в качестве ведущей программы «Уйти от родителей» на телеканале «Домашний». Сегодня актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, но большую часть времени посвящает театру.

Наталья Бочкарева — «Счастливы вместе», 2006–2013

В 2006 году Наталья Бочкарева пришла на кастинг сериала «Счастливы вместе» и получила одну из главных ролей, которая принесла ей популярность. Наталья сыграла маму Даши Сагаловой, хотя старше ее всего на 5 лет. После выхода сериала актриса успела поработать ведущей шоу «Живут же люди» на канале НТВ, сняться в фильме «Ночная смена», сериале «Стройка» и многих других. Недавно Наталья сообщила, что запускает новый проект для детей — Школу-студию Натальи Бочкаревой.

Виктор Логинов — «Счастливы вместе», 2006–2013

До работы в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов носил длинные волосы, которые собирал в хвост, и сережку в ухе. Его образ никак не ассоциировался с вечно недовольным продавцом обуви Геной Букиным, но ради роли актер изменил свой внешний вид. Зрители были в восторге от главы семейства в ситкоме и даже поставили памятник Гене Букину в Екатеринбурге. Сегодня Виктор продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также работает ведущим различных телешоу.

Дарья Сагалова — «Счастливы вместе», 2006–2013

До сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова снялась в нескольких кинокартинах, но только как актриса второго плана. Роль Светы Букиной принесла девушке огромную популярность. В жизни Дарья совершенно не похожа на свою киногероиню: она знает два иностранных языка и окончила школу с серебряной медалью. Сейчас Дарья продолжает сниматься в сериалах и занимается своей студией танцев. Недавно в семье актрисы случилось пополнение: Дарья родила третьего ребенка.

Александр Якин — «Счастливы вместе», 2006–2013

Первую главную роль Александр Якин получил в 2005 году в кинофильме «Парниковый эффект», но настоящую известность актер обрел благодаря сериалу «Счастливы вместе». Александру нравилась атмосфера единения, которая царила на съемочной площадке, и благодаря этому, считает актер, сериал так долго был популярен. Сегодня Якин женат и продолжает заниматься актерской карьерой.

Андрей Носков — «Кто в доме хозяин?», 2006–2008

До сериала «Кто в доме хозяин?» Андрей Носков сыграл множество второстепенных ролей в кинокартинах и театральных постановках. Но популярности они ему не принесли. В 2006 году Андрей получил главную роль домработника Никиты Воронина в сериале «Кто в доме хозяин?» и в течение 2 лет веселил телезрителей. После выхода ситкома карьера актера резко пошла в гору. Андрей Носков продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также преподает актерское мастерство в родном вузе СПбГАТИ.

Анна Невская — «Кто в доме хозяин?», 2006–2008

На роль бизнес-леди Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?» претендовали популярные актрисы Мария Шукшина, Ингеборга Дапкунайте и Мария Миронова. Но авторам сериала приглянулась малоизвестная Анна Невская. Актриса достоверно сыграла роль одинокой и самодостаточной женщины. В 2013 году Анна вышла замуж за актера и бизнесмена Дмитрия Клепацкого. Сейчас Анна продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Ярослав Гарнаев — «Кто в доме хозяин?», 2006–2008

В сериале «Кто в доме хозяин?» Ярослав Гарнаев сыграл богатенького мальчика Женю Пирогова. После проекта Ярослав окончил ГИТИС, увлекся музыкой и продолжил заниматься актерской карьерой.

Дарья Бондаренко — «Кто в доме хозяин?», 2006–2008

Юная актриса уже в 4 года поступила на хореографическое отделение школы искусств. А в 10 лет прошла кастинг на участие в мюзикле «Энни». В 2006 году Дарья получила роль эрудированной и энергичной Вероники Ворониной в сериале «Кто в доме хозяин?». Позже актриса призналась, что героиня совершенно не похожа на нее в жизни, но ей понравилось играть такого персонажа. После проекта Дарья продолжила заниматься карьерой в кинематографе и играть в театре.

Павел Прилучный — «Закрытая школа», 2011–2012

Павел Прилучный сыграл роль богатенького и избалованного парня Максима Морозова в подростковом сериале «Закрытая школа». Проект стал судьбоносным для актера, ведь на съемочной площадке он познакомился со своей будущей женой Агатой Муцениеце. После окончания съемок Павел снялся в сериале «Мажор», фильме «Геймеры», а также был ведущим шоу «Короли фанеры» на Первом канале. Павел продолжает заниматься актерской карьерой, также воспитывает двоих детей.

Агата Муцениеце — «Закрытая школа», 2011–2012

Агата Муцениеце еще с детства мечтала стать актрисой. Недолгое время Агата работала моделью, путешествовала, а потом бросила свой вуз и уехала в Москву поступать во ВГИК. Друзья не поняли будущую актрису, но она решила не сворачивать с выбранного пути. Агата снималась в эпизодических ролях в фильмах и сериалах, а также появлялась в рекламных роликах. Вскоре актриса получила заветную роль Даши Старковой в сериале «Закрытая школа», которая принесла ей популярность. После рождения детей Агата сделала перерыв в актерской карьере и посвятила себя семье. Сейчас Агата продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Татьяна Космачёва — «Закрытая школа», 2011–2012

Татьяна Космачёва сыграла роль целеустремленной девочки Виктории Кузнецовой, которая своими стараниями попала в элитную школу, в мистическом сериале «Закрытая школа». После проекта актриса стала очень популярна. У нее брали интервью, просили автографы и предлагали роли в кино. Она снялась в фильмах «Мамы», «Легок на помине» и других кинокартинах.

Луиза-Габриэла Бровина — «Закрытая школа», 2011–2012

Актрисе было всего 9 лет, когда она сыграла одну из главных ролей в сериале «Закрытая школа». Сейчас Луизе 16 лет, а на ее счету около 40 работ в разных проектах. Она снялась в таких фильмах, как «Переводчик», «Завтрак у папы», сериал «Последний из Магикян» и других.

Александр Ильин — «Интерны», 2010–2016

Александр Ильин завоевал любовь зрителей после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Позже актер признался, что совершенно не похож на своего героя. Александр — честный, открытый и ответственный человек. Сегодня Александр занимается не только своей актерской карьерой, но и поет в музыкальном коллективе «План Ломоносова».

Светлана Пермякова — «Интерны», 2010–2016

История успеха Светланы Пермяковой началось с участия в КВН. Затем она снялась в роли прапорщика Топаловой в сериале «Солдаты». После проекта актриса стала получать приглашения на съемки в других сериалах, в том числе и в «Интернах». За роль медсестры Любы Светлана получила всероссийскую премию «Золотой носорог» в 2011 году. Актриса продолжает сниматься не только в фильмах и сериалах, но также руководит своим детским музыкальным театром и студией «Эверетт».