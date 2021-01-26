Как выглядят и чем сейчас занимаются 20+ актеров из фильмов, которые мы когда-то смотрели запоем

Нам кажется, что такие фильмы, как «Человек-паук», «Цыпочка» или «Рок-волна», вышли не так уж и давно. Однако это не так: в 2021 году первые две картины будут отмечать свое 19-летие, а «Рок-волне» стукнет 12. Так что и актеры, которые сыграли в этих ставших уже культовыми лентах, заметно изменились.

Мы в AdMe.ru не смогли удержаться от соблазна узнать, как же сейчас выглядят актеры, которые находились на пике популярности еще не так давно.

1. Томас Уилсон Браун — «Дорогая, я уменьшил детей»

Томас Уилсон Браун начал свою карьеру в 11 лет, сыграв в фильме «Сильверадо» (1985). Однако известность пришла к нему после роли в «Трудном ребенке» (1990). Пусть и не так активно, но он продолжает сниматься в кино: «Ночлежка» (2002), «Швартовка» (2012), «Последние три дня» (2020).

2. Эми О’Нил — «Дорогая, я уменьшил детей»

Эми О’Нил также получила известность благодаря своей роли в «Трудном ребенке». До этого она появлялась в ситкомах и сериалах. В 1994-м О’Нил забросила актерскую карьеру и стала работать в цирке. В 2008 году актриса снялась в короткометражке «Японский песочный человек», а в 2016-м появилась в одном из эпизодов сериала «Баскетс».

3. Том Старридж — «Рок-волна»

Том Старридж исполнил одну из главных ролей в «Рок-волне» (2009). К слову, этот фильм в фильмографии актера получил самую высокую оценку публики. Впоследствии Старридж появился в картинах «Вдали от обезумевшей толпы» (2015), «Красавица для чудовища» (2017), «Бархатная бензопила» (2019).

4. Ник Фрост — «Рок-волна»

Еще до своей звездной роли в «Рок-волне» он отметился в фильмах «Зомби по имени Шон» (2004) и «Типа крутые легавые» (2007). Актер продолжает сниматься в кино, его можно увидеть в «Фестивале» (2018), «Правилах бойни» (2018) и в «Борьбе с моей семьей» (2019).

5. Майкл Оливер — «Трудный ребенок»

Культовая картина 90-х «Трудный ребенок» принесла исполнителю главной роли Майклу Оливеру огромную славу. Он стал одним из популярнейших актеров-детей, а в возрасте 14 лет бросил кинематографическую карьеру. Последний фильм с его участием — «Диллинджер и Капоне» (1995).

6. Ивианн Шван — «Трудный ребенок — 2»

На счету Шван, сыгравшей Трикси, подругу трудного ребенка Джуниора, еще всего лишь две работы — в культовом фильме «Родители» (1989) и в одноименном сериале (1990–1991). После этого она сыграла в нескольких театральных постановках и попробовала себя в качестве модели и певицы, выпустив сольный альбом «Daisies». В 2012 году Ивианн стала мамой.

7. Кристл и Тиффани Матарас — «Трудный ребенок»

Близняшки Матарас сыграли в «Трудном ребенке» предприимчивых соседок Джуниора, которые продавали все вокруг. Последнее появление сестер в кино датируется 2012 годом: они отметились в фильме «100 000 голов зомби».

8. Мэри Элизабет Уинстэд — «Скотт Пилигрим против всех»

Для Уинстэд роль Рамоны в комикс-адаптации Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех» стала одной из самых запоминающихся. Она продолжает сниматься в кино и сериалах. На счету актрисы есть несколько премий, в частности за роли в фильмах «Бобби» (2006), «В хлам» (2012) и за сериал «Кловерфилд, 10» (2017).

9. Джорджи Хенли, Анна Попплуэлл, Скандар Кейнс, Уильям Моусли — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Джорджи Хенли, Анна Попплуэлл, Скандар Кейнс и Уильям Моусли после выхода 1-й части «Хроник Нарнии» стали, пожалуй, самыми популярными детьми Голливуда. Для Хенли, самой младшей из этих актеров, «Хроники Нарнии» стали дебютом. Впоследствии актриса отметилась в театральных постановках, а в 2015-м стала режиссером короткометражки «Прилив». Анна Попплуэлл успешно продолжает актерскую карьеру. В 2015 году ей досталась главная роль в «Пассажирах», а с 2013 по 2016 год она была задействована в сериале «Царство». Для Скандара Кейнса 3-я часть «Хроник Нарнии» стала последней, после этого он не появлялся на большом экране. Сегодня Кейнс состоит на государственной службе. Уильям Моусли же, напротив, продолжает активно сниматься в кино. Последние работы актера — «Рассказы Русалочки» (2018), «Курьер» (2019), «Артемис Фаул» (2020).

10. Майа Брютон — «Приключения няни»

Брютон — популярная актриса 80–90-х годов. Ее работа в «Приключениях няни» (1987) была не первой: до этого она отметилась в «Назад в будущее» (1985). Последнюю на сегодняшний день роль актриса исполнила в сериале «Неправильная мама» (2015). Сейчас Брютон занимается адвокатской деятельностью.

11. Росс Бэгли — «День независимости»

Бэгли — один из популярных актеров-детей середины 90-х годов. В настоящее время он довольно редко снимается: последние фильмы с актером были выпущены в 2015 году («Легенда», «Точная копия»). Сегодня Бэгли возглавляет консалтинговую компанию.

12. Ванесса Хадженс — «Классный мюзикл»

Ванесса Хадженс прославилась благодаря своей работе в «Классном мюзикле» (2006), где ее партнером стал Зак Эфрон, с которым она, кстати, несколько лет встречалась. 32-летняя актриса продолжает сниматься в кино, а также попробовала себя в качестве певицы и даже выпустила 2 сольных альбома.

13. Эшли Тисдейл — «Классный мюзикл»

На счету еще одной звезды «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл 104 работы: полный и короткий метр, сериалы и озвучание мультфильмов. Кстати, после «Классного мюзикла» она заключила контракт со звукозаписывающим лейблом Warner Bros. Records и выпустила 3 сольных альбома.

14. Мария Вальверде — «Три метра над уровнем неба»

В 2010 году испанская актриса Мария Вальверде громко заявила о себе в фильме «Три метра над уровнем неба», в котором ей составил отличную пару Марио Касас. Кстати, с 2009 по 2014 год актеры встречались, а в 2017-м Мария вышла замуж за дирижера Густаво Дудамеля. Она продолжает активно сниматься в кино: «Бездна» (2017), «Галвестон» (2018), «В паутине лжи» (2019).

15. Лиа Томпсон — «Назад в будущее»

Лиа Томпсон активно снималась в кино в 80–90-х годах. В «Назад в будущее» она отметилась в 1985 году. На счету актрисы больше 100 работ, в том числе в популярных сериалах «Их перепутали в роддоме» (2011–2017) и «Американский папаша» (2016) и в фильмах «Кем мы стали» (2017) и «Маленькие женщины» (2018). Томпсон замужем за режиссером Ховардом Дойчем. У пары двое дочерей, одна из которых пошла по стопам матери.

16. Кристофер Ллойд — «Назад в будущее»

Ллойд — один из самых продуктивных голливудских актеров, ведь он отметился в более чем двух сотнях работ. Помимо «Назад в будущее» его самыми знаковыми фильмами считаются «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Кто подставил кролика Роджера» (1988), «Трасса 60» (2002). Актер был женат 5 раз. Нынешняя его супруга — агент по недвижимости.

17. Роб Шнайдер — «Цыпочка»

Шнайдер известен прежде всего как актер-комик. Его самые яркие работы — «Убрать перископ» (1996), «Мужчина по вызову» (1999), «Животное» (2001), ну и, конечно же, «Цыпочка» (2002). Дважды отметился он и в качестве кинорежиссера: «Большой Стэн» (2007), «Избранный» (2010). В 2020 году вышло 2 фильма с его участием — «Хеллоуин Хьюби» и «Не та девушка».

18. Тоби Магуайр — «Человек-паук»

Пожалуй, самой известной работой Тоби Магуайра можно назвать трилогию «Человек-паук», в которой он исполнил заглавную роль. В 2014 году вышел последний фильм с участием актера «Жертвуя пешкой», в котором Тоби блистательно перевоплотился в известного шахматиста Бобби Фишера. В 2022-м планируется выход фильма «Вавилон» с участием актера.