Как выглядят дети и внуки звезд XX века, от чьей красоты до сих пор перехватывает дыхание

Золотой век Голливуда — эпоха, когда кинематограф обрел невероятную популярность. Именно в те годы блистали звезды, на которых мы смотрим с восхищением даже спустя 70–80 лет. Они были красивы и элегантны, и так и хочется посмотреть, унаследовали ли эти черты их потомки.

Мы в AdMe.ru решили утолить наше любопытство и узнали, как выглядят дети и внуки легендарных знаменитостей XX века.

Одри Хепберн и Эмма Кэтлин Хепберн Феррер

Элвис Пресли, Лиза Мари Пресли и Райли Кио

Шон Коннери и Джейсон Коннери

Элизабет Тейлор и Куинн Тайви

Ив Монтан и его сын Валентин Монтан

Чарли Чаплин, Джеральдина Чаплин и Уна Чаплин

Вивьен Ли и ее дочь Сюзанна Холман

Кэри Грант и Дженнифер Грант

Ингрид Бергман, Изабелла Росселлини и Элеттра Росселлини-Видеманн

Анук Эме и ее дочь Мануэлла Папатакис

Хеди Ламарр и Дениз Лодер

Джина Лоллобриджида и она же со своим внуком Димитрием Милко

Натали Вуд и Наташа Грегсон Вагнер

Марлен Дитрих и ее дочь Мария Рива

Лана Тернер и ее дочь Шерил Крейн

Софи Лорен и Эдоардо Понти

Кларк Гейбл и его внучка Кейли Гейбл

Рита Хейворт и Ясмин Кхан

Джейн Мэнсфилд, Маришка Харгитей и Джейн Мари Мэнсфилд

Симона Синьоре и ее дочь Катрин Аллегре

Грейс Келли и Шарлотта Казираги

Тони Кертис, Джейми Ли Кертис и Энни Гест

Марлон Брандо и Тарита Шайенн Брандо

Ален Делон, Энтони Делон и Элисон Ле Борж