Как выглядят дети и внуки звезд XX века, от чьей красоты до сих пор перехватывает дыхание
Золотой век Голливуда — эпоха, когда кинематограф обрел невероятную популярность. Именно в те годы блистали звезды, на которых мы смотрим с восхищением даже спустя 70–80 лет. Они были красивы и элегантны, и так и хочется посмотреть, унаследовали ли эти черты их потомки.
Мы в AdMe.ru решили утолить наше любопытство и узнали, как выглядят дети и внуки легендарных знаменитостей XX века.
Одри Хепберн и Эмма Кэтлин Хепберн Феррер
Элвис Пресли, Лиза Мари Пресли и Райли Кио
Шон Коннери и Джейсон Коннери
Элизабет Тейлор и Куинн Тайви
Ив Монтан и его сын Валентин Монтан
Чарли Чаплин, Джеральдина Чаплин и Уна Чаплин
Вивьен Ли и ее дочь Сюзанна Холман
Кэри Грант и Дженнифер Грант
Ингрид Бергман, Изабелла Росселлини и Элеттра Росселлини-Видеманн
Анук Эме и ее дочь Мануэлла Папатакис
Хеди Ламарр и Дениз Лодер
Джина Лоллобриджида и она же со своим внуком Димитрием Милко
Натали Вуд и Наташа Грегсон Вагнер
Марлен Дитрих и ее дочь Мария Рива
Лана Тернер и ее дочь Шерил Крейн
Софи Лорен и Эдоардо Понти
Кларк Гейбл и его внучка Кейли Гейбл
Рита Хейворт и Ясмин Кхан
Джейн Мэнсфилд, Маришка Харгитей и Джейн Мари Мэнсфилд
Симона Синьоре и ее дочь Катрин Аллегре
Грейс Келли и Шарлотта Казираги
Тони Кертис, Джейми Ли Кертис и Энни Гест
Марлон Брандо и Тарита Шайенн Брандо
Ален Делон, Энтони Делон и Элисон Ле Борж
Как думаете, кто унаследовал внешность своих легендарных предков, а кто совсем не похож?
Фото на превью East News, Steven Bergman / AFF-USA.COM / MEGA/Mega Agency/East News
Поделиться этой статьёй