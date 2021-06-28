Как выглядят дети и внуки звезд, которых считают эталоном красоты в истории кино

Кажется, как бы много времени ни пролетело, мы все равно будем восхищаться артистами, игравшими в фильмах, с которыми прошла наша юность. А некоторым из нас до сих пор хочется равняться на таких великих людей.

Тем временем у них уже выросли дети и появились внуки. И нам в AdMe.ru стало любопытно сравнить, как же выглядят подрастающие члены семьи популярных знаменитостей.

Джейн Фонда и ее дочка Ванесса Вадим

Джейн Сеймур и ее внучка Уилла

Джоан Коллинз и ее внучка Ава Грейс Ньюли

Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли

Джуди Денч, ее дочь Финти Уильямс и внук Сэм Уильямс

Харрисон Форд и его внук Итан Форд

Шон Коннери и его сын Джейсон Коннери

Клинт Иствуд и его сын Скотт Иствуд

Роберт Де Ниро и его дочь Дрена Де Ниро

Роберт Редфорд и его внук Дилан Редфорд

Голди Хоун, ее внук Райдер Робинсон и внучка Рани Роуз Гудзон Фудзикава

Анни Жирардо, ее дочь Джулия Сальватори и внучка Лола Фогель

Джейн Уайман и ее внук Кэмерон Майкл Рейган

Дебора Керр и ее внуки Лекс Шрэпнел и Джо Шрэпнел

Рита Хейворт и ее дочь Ясмин Кхан

Роми Шнайдер и ее дочь Сара Бьязини

Натали Вуд и ее дочь Наташа Грегсон Вагнер

Джейн Мэнсфилд и ее дочь Маришка Харгитей