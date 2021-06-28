Как выглядят дети и внуки звезд, которых считают эталоном красоты в истории кино
Кажется, как бы много времени ни пролетело, мы все равно будем восхищаться артистами, игравшими в фильмах, с которыми прошла наша юность. А некоторым из нас до сих пор хочется равняться на таких великих людей.
Тем временем у них уже выросли дети и появились внуки. И нам в AdMe.ru стало любопытно сравнить, как же выглядят подрастающие члены семьи популярных знаменитостей.
Джейн Фонда и ее дочка Ванесса Вадим
Джейн Сеймур и ее внучка Уилла
Джоан Коллинз и ее внучка Ава Грейс Ньюли
Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли
Джуди Денч, ее дочь Финти Уильямс и внук Сэм Уильямс
Харрисон Форд и его внук Итан Форд
Шон Коннери и его сын Джейсон Коннери
Клинт Иствуд и его сын Скотт Иствуд
Роберт Де Ниро и его дочь Дрена Де Ниро
Роберт Редфорд и его внук Дилан Редфорд
Голди Хоун, ее внук Райдер Робинсон и внучка Рани Роуз Гудзон Фудзикава
Анни Жирардо, ее дочь Джулия Сальватори и внучка Лола Фогель
Джейн Уайман и ее внук Кэмерон Майкл Рейган
Дебора Керр и ее внуки Лекс Шрэпнел и Джо Шрэпнел
Рита Хейворт и ее дочь Ясмин Кхан
Роми Шнайдер и ее дочь Сара Бьязини
Натали Вуд и ее дочь Наташа Грегсон Вагнер
Джейн Мэнсфилд и ее дочь Маришка Харгитей
Есть ли у вас похожие фото с вашими бабушками и дедушками?
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