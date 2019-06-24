Как выглядят дети и внуки наших любимых советских звезд (Оказывается, мы все знаем сына Леонова)

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Кажется, сколько времени ни пройдет, а мы все равно будет восхищаться звездами советской эстрады и кино. На них до сих пор равняются, им до сих пор подражают. А ведь у многих из них есть дети и внуки, которым передалось не только обаяние, но и талант знаменитых родителей. Например, внучка Юрия Визбора Варвара вовсю покоряет музыкальную сцену, а сын Евгения Леонова Андрей стал известным актером.

AdMe.ru стало любопытно, как выглядят и чем занимаются потомки звезд СССР.

1. Евгений Евстигнеев и его внучка Софья

Евгения — двукратная чемпионка России, чемпионка Европы и финалистка чемпионата мира по спортивным бальным танцам. Несмотря на свои достижения, она решила пойти по стопам дедушки и после школы поступила на актерский факультет. Сейчас снимается в популярном сериале «90-е. Весело и громко».

2. Илья Олейников и его внук Тимофей Клявер

16-летний Тимофей серьезно занимается тхэквондо, недавно он стал чемпионом мира среди юниоров.

3. Светлана Немоляева и ее внучка Полина Лазарева

Полина — внучка сразу 2 великих актеров: Светланы Немоляевой и Александра Лазарева. Сперва она хотела заниматься музыкой, но в последний момент передумала и решила пойти по стопам дедушки и бабушки. Полина уже успела побывать на одной съемочной площадке вместе с Ниной Усатовой, Лидией Федосеевой-Шукшиной, Александром Абдуловым и сняться в 16 фильмах и сериалах.

4. Василий Ливанов и его сын Борис

Борис хотел пойти по стопам отца, с которым несколько раз вместе снимался. Пока что ему удалось получить лишь несколько эпизодических ролей. Сейчас он занят написанием книги.

5. Михаил Боярский и его дети Елизавета и Сергей

Елизавета поначалу не особенно интересовалась миром кинематографа и хотела стать журналисткой. Но, видимо, гены взяли свое, и сейчас она является актрисой театра и кино.

Сергей же с самого детства интересовался музыкой. Сейчас он депутат Государственной думы, но своего увлечения не бросает.

6. Алиса Фрейндлих и ее дочь Варвара

Варвара снимается в кино с 14 лет, в основном в эпизодических ролях.

7. Наталья Варлей и ее сын Александр

Сын Натальи Варлей стал режиссером и сценаристом, также снялся в нескольких эпизодических ролях. Помимо этого является участником кавер-группы The BeatLove.

8. Юрий Визбор и его внучка Варвара

Варвара — яркая и талантливая артистка, ее способности проявились уже в раннем детстве. Сначала она планировала связать свою жизнь с театром, несколько лет проработала в Школе современной пьесы, но певица победила в ней актрису. Сейчас она занимается своей музыкальной карьерой, пишет песни, снимает клипы.

9. Анатолий Папанов и его дочь Елена

Елена Анатольевна активно снимается в кино и сериалах, играет в театре. Несколько лет она преподавала в Институте современного искусства, не так давно написала книгу «Хочу рассказать... Книга об отце».

10. Иннокентий Смоктуновский и его внучка Анастасия

Анастасия продолжает дело знаменитого дедушки — снимается в кино и играет в театре.

11. Сергей Лукьянов и его внучка Дарья Повереннова

За плечами Дарьи более 60 ролей в кино. Дебютом стала роль в американском телесериале «Дневники „Красной туфельки“». Особенно известна она по роли Веры в сериале «День рождения Буржуя».

12. Вячеслав Тихонов, его дочь Анна и внуки Вячеслав и Георгий

Анна стала актрисой и продюсером, на ее счету 16 ролей в кино. Снималась она и в иностранных фильмах, в одном из них вместе с Джеком Глисоном, известным по сериалу «Игра престолов» как Джоффри Баратеон.

У Анны 2 сына-близнеца — Вячеслав и Георгий, мальчикам по 14 лет.

13. Виталий Соломин и его дочь Елизавета

Елизавета известна как режиссер и сценарист. Она успела поработать с Никитой Михалковым и Сергеем Соловьевым. Первая и пока единственная ее самостоятельная работа — новелла «Детство forever» в фильме «Сказка. Есть». После рождения детей все внимание сосредоточила на семье.

14. Роза Рымбаева и ее сын Али Окапов

Али, как и его знаменитая мама, не представляет себя без музыки. Какое-то время он преподавал танцы, потом принял участие в «Фабрике звезд» и вошел в финал.

15. Евгений Леонов и его сын Андрей

Андрей Евгеньевич пошел по стопам своего знаменитого отца, с которым не раз снимался вместе. Его кинодебютом стала эпизодическая роль в фильме «Гонщики», на тот момент ему было 13 лет. Наибольшую популярность приобрел после исполнения роли Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки».

16. Александр Михайлов и его дочь Мирослава

Мирослава снимается в кино с 8 лет, а также работает моделью. Наиболее известна по роли Лизы в сериале «Семья Светофоровых».

17. Александр Абдулов и его дочь Евгения

Жене всего 11 лет, она учится в обычной школе. И хотя пока рано говорить о будущей профессии, известно, что она уже успела сняться в фильме «Любовь и сакс».

18. Эдуард Хиль и его внук Эдуард

Эдуард Хиль — младший понял, что хочет петь, в 7 лет, когда выступил вместе со своим дедушкой на сцене. Сейчас ему 17 лет, он учится в Хоровом училище им. М. И. Глинки при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, и только время покажет, достигнет ли он дедушкиных высот.

19. Вера Алентова, ее дочь Юлия Меньшова и внуки Таисия и Андрей

Юлия Меньшова известна многим как актриса и телеведущая. С октября 2013 года она являлась автором и ведущей программы «Наедине со всеми» на Первом канале. Героями этой передачи были Патрисия Каас, Лара Фабиан, Пьер Ришар.

Таисия интересуется журналистикой, возможно, она станет телеведущей, как и ее мама.

Андрей решил продолжить семейное наследие — сейчас он обучается в Школе-студии МХАТ.

20. Андрей Макаревич и его сын Иван

Иван — актер и музыкант. Прославился благодаря фильмам «Бой с тенью» и «1814». Играл в группах, пишет собственную музыку под творческим псевдонимом James Oclahoma. Также был ведущим шоу «Герои интернета» на канале «Перец».

21. Лидия Вертинская и ее внучка Александра

Александра — художник, телеведущая и декоратор, была приглашенным дизайнером в программе «Квартирный вопрос», вела передачу «Снимите это немедленно!». Журнал о моде L’Officiel неоднократно называл Александру Вертинскую самой стильной москвичкой.

22. Олег Стриженов и его внучка Александра

Александре всего 19 лет, а за ее плечами уже 4 роли в кино и сериалах, она успела попробовать себя в качестве телеведущей — вела программу «Наши любимые животные» на ТВЦ. Как следует подумав, она решила не продолжать семейное дело и поступила на экономический факультет.

23. Эммануил Виторган и его внучка Полина

Полина — продолжатель династии, сразу после окончания школы она отправилась в ГИТИС и поступила на актерский факультет. Кинокарьера девушки началась еще в школе — в сериале «Дневник доктора Зайцевой» она сыграла главную героиню Сашу Зайцеву в юношеские годы.

24. Алла Пугачева и ее внук Никита Пресняков

Никита Пресняков — разносторонний человек. К 28 годам он успел сняться в 12 фильмах, попробовать себя в озвучивании и в режиссуре короткометражек. Также сейчас он является солистом группы Multivers.

25. Юрий Яковлев и его дочь Алена

Алена Юрьевна — народная артистка России, ведущая актриса Московского академического театра сатиры.