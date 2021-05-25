Посмотрите, как выглядят актеры сериала «Друзья» в наши дни. Вид некоторых обескуражит не меньше, чем песни Фиби

Последняя серия культового ситкома «Друзья» вышла в далеком 2004 году. За эти годы сериал не лишился своей популярности: его продолжают вспоминать и смотреть огромное количество людей. А 27 мая 2021 года актеры и вовсе порадовали фанатов неожиданным воссоединением главных героев в рамках специального выпуска.

Признаемся, мы в AdMe.ru нет-нет да и включаем сериал. Возможно, даже чаще, чем следует. А вам решили показать, как выглядят актеры спустя столько лет после окончания съемок. В конце же статьи вас ждет бонус — свежее фото большей части знаменитой компании в знакомых декорациях.

Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин

Кортни Кокс — Моника Геллер

Лиза Кудроу — Фиби Буффе

Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани

Мэттью Перри — Чендлер Бинг

Дэвид Швиммер — Росс Геллер

Джеймс Майкл Тайлер — Гантер

Эллиотт Гулд — Джек Геллер

Кристина Пиклз — Джуди Геллер

Мэгги Уилер — Дженис

Пол Радд — Майк Ханниган

Джейн Сиббетт — Кэрол Уиллик

Хелен Баксендейл — Эмили Уолтэм

Джессика Хект — Сьюзан Банч

Том Селлек — Ричард Берк

Джун Гейбл — Эстель Леонард

Джованни Рибизи — Фрэнк Буффе — младший

Коул Спроус — Бен Геллер

Лорен Том — Джули

Майкл Дж. Хагерти — мистер Триггер

Бонус: большая часть легендарных друзей снова в тех самых декорациях (1998 и 2021 год)