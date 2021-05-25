Посмотрите, как выглядят актеры сериала «Друзья» в наши дни. Вид некоторых обескуражит не меньше, чем песни Фиби
Последняя серия культового ситкома «Друзья» вышла в далеком 2004 году. За эти годы сериал не лишился своей популярности: его продолжают вспоминать и смотреть огромное количество людей. А 27 мая 2021 года актеры и вовсе порадовали фанатов неожиданным воссоединением главных героев в рамках специального выпуска.
Признаемся, мы в AdMe.ru нет-нет да и включаем сериал. Возможно, даже чаще, чем следует. А вам решили показать, как выглядят актеры спустя столько лет после окончания съемок. В конце же статьи вас ждет бонус — свежее фото большей части знаменитой компании в знакомых декорациях.
Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин
Кортни Кокс — Моника Геллер
Лиза Кудроу — Фиби Буффе
Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани
Мэттью Перри — Чендлер Бинг
Дэвид Швиммер — Росс Геллер
Джеймс Майкл Тайлер — Гантер
Эллиотт Гулд — Джек Геллер
Кристина Пиклз — Джуди Геллер
Мэгги Уилер — Дженис
Пол Радд — Майк Ханниган
Джейн Сиббетт — Кэрол Уиллик
Хелен Баксендейл — Эмили Уолтэм
Джессика Хект — Сьюзан Банч
Том Селлек — Ричард Берк
Джун Гейбл — Эстель Леонард
Джованни Рибизи — Фрэнк Буффе — младший
Коул Спроус — Бен Геллер
Лорен Том — Джули
Майкл Дж. Хагерти — мистер Триггер
Бонус: большая часть легендарных друзей снова в тех самых декорациях (1998 и 2021 год)
А какой момент из сериала «Друзья» ваш любимый?
Фото на превью Friends / Warner Bros., colesprouse / Instagram
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