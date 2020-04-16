Как выглядят актеры «Очень страшного кино» спустя 20 лет после выхода фильма

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В нулевые годы на экраны выходило множество подростковых комедий с незамысловатым сюжетом, но картина режиссера Кинена Айвори Уэйанса «Очень страшное кино» стоит среди них особняком. Успех фильма во многом связан с тем, что он откровенно высмеивает известные хорроры того времени и выводит черный юмор как таковой на совершенно новый уровень. И несмотря на то, что позже вышло еще 4 части этого комедийного слэшера, ни одна из них не идет ни в какое сравнение с первой.

В этом году исполняется 20 лет со дня премьеры «Очень страшного кино». AdMe.ru по такому случаю решил разузнать, как изменились актеры, сыгравшие в нем культовые роли.

Анна Фэрис, 43 года

Представить кого-то другого вместо Анны Фэрис в роли милой, наивной и в то же время бесстрашной Синди Кэмпбелл сейчас, после стольких фильмов, попросту невозможно. Актриса прекрасно воплотила на экране образ, который вызывает нервный тик у всех зрителей до единого. Сегодня Фэрис по-прежнему снимается в кино и сериалах, ведет собственный подкаст и растит совместного с Крисом Праттом сына.

Реджина Холл, 49 лет

На Реджине Холл, сыгравшей в фильме Бренду, лучшую подругу Синди, прошедшие 20 лет, судя по всему, никак не отразились. Она в свои 49 лет буквально цветет и пахнет — впрочем, как и ее карьера комедийной актрисы. Среди последних ярких работ Холл — роли в 2 частях фильма «Думай, как мужчина» и независимой комедии «Поддержите девушек», за которую она получила хвалебные отзывы от критиков.

Марлон Уэйанс, 47 лет

Актер Марлон Уэйанс в фильме приходится братом Бренде, а в реальной жизни — режиссеру «Очень страшного кино» Кинену Айвори Уэйансу. Однако роль он получил совсем не за это, а за свой выдающийся талант комика. Помимо этого Марлон участвовал в написании сценария к этой картине. Это не последняя роль актера в пародийных кинолентах. К примеру, в 2016 году на экраны вышел фильм «Пятьдесят оттенков черного», где он исполнил главную роль, а также выступил в качестве продюсера и сценариста.

Шери Отери, 57 лет

Образ Гейл Хейлсторм, назойливой репортерши, готовой на многое ради горячего эксклюзива, был списан с Кортни Кокс в роли Гейл Уэзерс в фильме «Крик». Воплотить на экране такого убойного персонажа создатели «Очень страшного кино» доверили Шери Отери и нисколечко не прогадали. Сегодня актриса по-прежнему снимается в кино и озвучивает персонажей многих мультфильмов.

Джон Абрахамс, 42 года

Для актера Джона Абрахамса роль бойфренда Синди стала одной из ключевых в карьере. После успеха «Очень страшного кино» он также снялся в популярном ужастике «Дом восковых фигур» и в комедии «Знакомство с родителями» совместно с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером. В 2020 году на экраны планируется выход 3 фильмов с участием актера: комедийный триллер «Клевер», мелодрама «10 свиданий» и драма «По душам».

Шеннон Элизабет, 46 лет

Роль не особо сообразительной красотки Баффи досталась Шеннон Элизабет уже после того, как она блеснула в молодежной комедии «Американский пирог». И эти 2 роли превратили актрису, а в прошлом модель, в настоящий секс-символ нулевых. Сегодня Шеннон выглядит все так же обворожительно, что несомненно помогает ей в ее карьере игрока в покер.

Курт Фуллер, 66 лет

Шерифа, который вместо расследования преступлений показывает всем фотографию себя в красных плавках, вряд ли можно назвать хорошим. Но перед Куртом Фуллером и не стояла задача сыграть идеального копа. Гораздо смешнее, когда страж порядка тоже со своими тараканами в голове, равно как и другие персонажи этого фильма. Актер снимается в кино с 1984 года и в настоящее время продолжает заниматься делом всей своей жизни.

Кармен Электра, 47 лет

Мы привыкли к тому, что у фильмов бывают эпичные концовки, но самые эпичные сцены «Очень страшного кино» — начальные. А все благодаря Кармен Электре, которая в роли модели Дрю Деккер, спасающейся от убийцы, задала тон всей киноленте. Это не единственная работа актрисы в пародийном кино. Она также снялась в таких картинах, как «Киносвидание», «Очень эпическое кино», «Знакомство со спартанцами» и «Нереальный блокбастер».

Шон Уэйанс, 49 лет

На съемочной площадке «Очень страшного кино» было не 2 брата Уэйанс, а целых 3. Вместе с Киненом Айвори и Марлоном над созданием фильма работал и Шон. Актеру досталась роль Рэя — парня, не особо тщательно скрывающего свою ориентацию. В настоящее время Шон Уэйанс не снимается в кино, но время от времени занимается озвучкой персонажей.

Локлин Манро, 54 года

Бывшему спортсмену Локлину Манро было легко в нулевые заполучить роль красавчика в кино благодаря его великолепному телосложению. Однако это далеко не единственное, что обеспечивало его съемками в фильмах и телесериалах: иначе бы их не насчитывалось уже свыше 200. В «Очень страшном кино» Локлин сыграл парня Баффи, у которого была одна большая маленькая проблема (если вы понимаете, о чем мы).

Дейв Шеридан, 51 год

Уж кому-кому, а американскому актеру и комику Дейву Шеридану точно пришлось несладко после съемок в этом фильме. Его образ дурачка Дуффи, который в итоге оказывается убийцей, получился настолько ярким, что поклонники при встрече с ним до сих пор просят его повторить это эпичное выражение лица. Шеридан по-прежнему работает в киноиндустрии и в свои 50 с лишним лет выглядит до неприличного здорово.

Джейн Трка, 57 лет

Мисс Самец в исполнении культуристки Джейн Трка получила всего пару минут экранного времени, но зато каких: сцену с ней в раздевалке сложно просто взять и выкинуть из головы. После успеха «Очень страшного кино» актриса снялась в еще нескольких проектах, но добиться широкой популярности не смогла. Последняя наиболее известная работа Джейн — съемки в клипе Леди Гага на песню «Telephone».