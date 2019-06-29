Как выглядят актеры сериала «Рассказ служанки» в реальной жизни (Спойлер: марфа Рита — огонь)

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«Рассказ служанки» снят по одноименному антиутопическому роману Маргарет Этвуд. Действие в нем разворачивается в тоталитарном государстве, где у власти стоят военные. Все общество здесь поделено на касты, а уважением пользуются только командоры и их жены. Чтобы передать весь ужас происходящего в Галааде, где женщинам разрешено только рожать и заниматься хозяйством, продюсер сериала Брюс Миллер заставлял актеров выглядеть максимально неприглядно, а Элизабет Мосс даже было запрещено пользоваться косметикой. Большинство сцен в сериале снято очень крупным планом и под таким углом, который меняет внешность не в лучшую сторону.

AdMe.ru решил сравнить, как выглядят актеры сериала на экране и в реальной жизни. Многих из них просто не узнать. Например, оказалось, что у Серены Уотерфорд очаровательная улыбка, а Рита — настоящая красотка.

Джун Осборн — Элизабет Мосс

Элизабет Мосс — звезда сериала «Рассказ служанки». Она так мастерски передает чувства своей героини, всю накопившуюся в ней боль и ярость, что своей игрой поражает даже коллег. Актриса очень дружна с ними и часто выкладывает фотографии со съемок в соцсетях. Например, не так давно она выложила трогательное фото — она спит на коленях у грозной тетки Лидии.

Серена Уотерфорд — Ивонн Страховски

Актриса, которая так убедительно сыграла угрюмую и неприветливую жену командора Фреда, в жизни оказалась очень обаятельной девушкой с заразительной улыбкой. По сюжету героиня Ивонн не может иметь детей, а вот сама актриса не так давно родила малыша.

Командор Фред Уотерфорд — Джозеф Файнс

Вам тоже было не по себе от скользкого взгляда командора? Да, Джозеф Файнс убедительно сыграл своего лицемерного и жестокого персонажа. Сам же актер очень скромен, он редко посещает светские мероприятия и даже не пользуется социальными сетями.

Тетка Лидия — Энн Дауд

Энн Дауд блестяще справилась с ролью суровой тетки Лидии. И хотя ее героиня мало у кого вызывает симпатию, сама актриса не считает ее такой уж плохой. Она призналась, что, как ей кажется, за жестокостью ее персонажа стоит искреннее желание защитить своих подопечных.

Ник — Макс Мингелла

Макс Мингелла, который сыграл загадочного и скупого на слова Ника, в жизни оказался разговорчивым и веселым парнем. Актер признался, что прилагал немалые усилия для того, чтобы как можно полнее раскрыть своего склонного к самоанализу героя, и эта роль оказалась для него самой сложной.

Джанин — Мадлен Брюэр

Свою карьеру 27-летняя актриса начала совсем недавно. В сериале она играет служанку, которая потеряла рассудок от происходящего, и Мадлен блестяще справилась с этой ролью. Джанин в ее исполнении получилась по-детски трогательной и сразу стала любимицей зрителей.

Мойра — Самира Уайли

Самира сыграла отважную Мойру, которой удалось сбежать из Галаада и стать символом восстания. В своем интервью актриса рассказала, что у нее много общего с ее героиней: ей тоже приходилось скрывать свою личность и бороться за свои права.

Бет — Кристен Гутоски

Кристен всего 31 год, а за ее плечами уже 27 ролей в кино. В сериале она играет марфу Бет, которая работает в борделе.

Эмили — Алексис Бледел

Роль тихой и немного отрешенной служанки Эмили как нельзя лучше подошла Алексис Бледел, которая и сама не отличается болтливостью. Актриса известна своим спокойствием и вдумчивостью, а также превосходно сыгранными драматическими ролями.

Альма — Нина Кири

Сербской актрисе Нине Кири 26 лет, в сериале она играет добрую и немного болтливую служанку Альму.

Люк — О. Т. Фагбенли

Фагбенли играет мужа главной героини Люка, который смог вырваться из Галаада. В одном из своих интервью актер рассказал, что работать с Элизабет Мосс было очень приятно и сцены съемок с нею давались ему легко.

Матфеева — Эшли ЛаТроп

Эшли обожает книгу Маргарет Этвуд. Она перечитывала ее много раз задолго до появления сериала, и потому была безумно рада, когда ей досталась в нем роль. Подобно многим своим коллегам, актриса отмечает, что участие в столь мрачном сериале действительно их сплотило и они стали почти семьей.

Наоми Патнам — Эвер Кэррадайн

Актрисе 44 года, в ее резюме внушительный список ролей. Эвер убедительно сыграла неприятную жену командора Уоррена.

Рита — Аманда Брюгел

Аманда познакомилась с произведением Маргарет Этвуд еще будучи подростком. Книга так впечатлила ее, что в университете будущая актриса написала по ней диссертацию. Неудивительно, что когда она узнала о запуске сериала по мотивам любимой книги, то тут же попробовала получить в нем роль. Брюгел призналась, что они практически сроднились с коллегами по площадке.