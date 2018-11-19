Как выглядят актеры «Игры престолов», которых вы бы не узнали без грима

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Сериал «Игра престолов» получил 38 премий «Эмми» и стал одним из самых дорогостоящих проектов в жанре фэнтези. Его популярности позавидует любое шоу: в честь персонажей культового сериала даже дают имена детям! Кроме того, «Игра престолов» подарила многим актерам такую известность, о которой они не могли и мечтать. Правда, некоторым для этого пришлось попотеть в гриме.