Как выглядят актеры «Игры престолов», которых вы бы не узнали без грима
Сериал «Игра престолов» получил 38 премий «Эмми» и стал одним из самых дорогостоящих проектов в жанре фэнтези. Его популярности позавидует любое шоу: в честь персонажей культового сериала даже дают имена детям! Кроме того, «Игра престолов» подарила многим актерам такую известность, о которой они не могли и мечтать. Правда, некоторым для этого пришлось попотеть в гриме.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят в обычной жизни актеры, чья экранная внешность имеет мало общего с реальной. Разница оказалась разительной даже для тех, кто «легко отделался» в плане грима.
Ширен Баратеон — Керри Инграм
Король Ночи — Ричард Брэйк
Листочек — Кае Александр
Оша — Наталия Тена
Септа Юнелла — Ханна Уэддингхэм
Вун-Вун — Иэн Уайт
Сандор Клиган (Пес) — Рори Макканн
Григор Клиган (Гора) — Хафтор Бьернссон
Яра Грейджой — Джемма Уилан
Берик Дондаррион — Ричард Дормер
Бенджен Старк — Джозеф Моул
Кхал Дрого — Джейсон Момоа
Манс Налетчик — Киаран Хайндс
Бриенна Тарт — Гвендолин Кристи
Стир — Юрий Колокольников
Белый ходок — Росс Маллен
Иногда роль меняет актера до неузнаваемости. Вы с этим согласны?
Фото на превью kerry_ingram / Instagram, Game of Thrones / HBO