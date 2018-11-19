Как выглядят актеры «Игры престолов», которых вы бы не узнали без грима

Сериал «Игра престолов» получил 38 премий «Эмми» и стал одним из самых дорогостоящих проектов в жанре фэнтези. Его популярности позавидует любое шоу: в честь персонажей культового сериала даже дают имена детям! Кроме того, «Игра престолов» подарила многим актерам такую известность, о которой они не могли и мечтать. Правда, некоторым для этого пришлось попотеть в гриме.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как выглядят в обычной жизни актеры, чья экранная внешность имеет мало общего с реальной. Разница оказалась разительной даже для тех, кто «легко отделался» в плане грима.

Ширен Баратеон — Керри Инграм

Король Ночи — Ричард Брэйк

Листочек — Кае Александр

Оша — Наталия Тена

Септа Юнелла — Ханна Уэддингхэм

Вун-Вун — Иэн Уайт

Сандор Клиган (Пес) — Рори Макканн

Григор Клиган (Гора) — Хафтор Бьернссон

Яра Грейджой — Джемма Уилан

Берик Дондаррион — Ричард Дормер

Бенджен Старк — Джозеф Моул

Кхал Дрого — Джейсон Момоа

Манс Налетчик — Киаран Хайндс

Бриенна Тарт — Гвендолин Кристи

Стир — Юрий Колокольников

Белый ходок — Росс Маллен

Иногда роль меняет актера до неузнаваемости. Вы с этим согласны?

Фото на превью kerry_ingram / Instagram, Game of Thrones / HBO

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5 Комментарии
  • 19 ноября 2018
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