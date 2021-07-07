Как выглядят актеры дубляжа, чьими голосами говорят наши любимые голливудские звезды

Многих знаменитостей Голливуда часто озвучивают конкретные российские актеры дубляжа. И мы так привыкаем к знакомым голосам зарубежных кинозвезд, что можем узнать их, даже не глядя на экран. Самый яркий пример — Леонардо Ди Каприо. Его уже много лет дублирует Сергей Бурунов, который мастерски передает темперамент и эмоции Ди Каприо. Достаточно вспомнить потрясающую сцену за столом из фильма «Джанго освобожденный».

Мы в AdMe.ru обожаем кино. А потому решили узнать, как выглядят люди, которые подарили свои голоса нашим любимым голливудским актерам.

Сергей Чонишвили

Его завораживающий бархатный голос, пожалуй, хотя бы раз слышал каждый. Ведь Сергей Чонишвили озвучивает не только известных голливудских актеров, но и героев большей части российских рекламных роликов, а также читает тексты документальных фильмов и аудиокниг. Помимо этого Сергей с 1998 года является официальным голосом телеканала СТС. Чонишвили успел сняться в 147 фильмах и продублировать более 50 кинокартин. Наиболее известные актеры, говорящие его голосом, — Вин Дизель (почти во всех сериях «Форсажа» и в «Риддике») и Хавьер Бардем (в ленте «Ешь, молись, люби»). Здесь можно посмотреть, как работает Чонишвили.

Петр Иващенко

Петр Иващенко — один из самых известных российских актеров дубляжа. Поначалу он занимался озвучиванием компьютерных игр («Принц Персии» и др.), а затем переключился на кино. На данный момент его голос чаще всего ассоциируется с Дэдпулом: Иващенко озвучил Райана Рейнольдса в одноименной киноленте. В разное время Петр дублировал таких голливудских актеров, как Джерард Батлер («Охотник за головами» и др.), Джон Кьюсак («2012» и др.), Терренс Ховард («Железный Человек» и др.), Бен Стиллер («Как украсть небоскреб» и др.). Также стоит отметить, что на счету Иващенко 11 персонажей сериала «Игра престолов» и 30 героев телешоу «Остаться в живых». А всего он принял участие в озвучивании 728 фильмов. Кстати, иногда Иващенко работает под псевдонимом Гланц. Послушать, как звучит его голос, можно здесь.

Станислав Концевич

Первой работой Станислава Концевича стало озвучивание Харрисона Форда в триллере «Беглец», который вышел в далеком 1993 году. С тех пор Концевич принял участие в дублировании почти 350 кинолент. Чаще всего Станиславу доставались Николас Кейдж («Без лица», «Сокровище нации» и др.), Том Хэнкс («Код да Винчи», «Облачный атлас» и др.), Уилл Смит («Плохие парни», «Я — робот», «Хэнкок», «Люди в черном» и др.), Харрисон Форд («Что скрывает ложь» и др.), Джордж Клуни («Солярис», «Земля будущего» и др.). Голос Станислава Концевича можно послушать здесь.

Илья Бледный

Российский актер театра и кино Илья Бледный занимается озвучиванием с 2001 года. Всего за свою карьеру Илья принял участие в дублировании 420 фильмов и мультиков. К примеру, его голосом говорят Джозеф Гордон-Левитт («Начало»), Джим Керри («Вечное сияние чистого разума», «Брюс Всемогущий»), Джонни Депп («Чарли и шоколадная фабрика»), Колин Фаррелл («Александр»), Джастин Тимберлейк («Время» и еще 7 лент). Как звучит его голос, можно услышать здесь. Кстати, Илья Бледный также озвучил Джонни Сильверхенда — персонажа Киану Ривза в компьютерной игре Cyberpunk 2077.

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин — мастер дубляжа. В списке его работ значатся более 600 фильмов. Многие зарубежные актеры популярных кинокартин современности говорят его голосом. Например, Роберт Паттинсон («Сумерки», «Помни меня», «Маяк»), Том Хиддлстон («Тор», «Мстители»), Леонардо Ди Каприо («Отступники»), Эштон Кутчер («Эффект бабочки»). Как работает Александр Гаврилин, можно посмотреть здесь.

Александр Головчанский

Как признается Александр Головчанский, по голосу его в толпе не узнают. Но наверняка многие киноманы с легкостью вспомнят его приятный тембр, ведь он озвучил Бенедикта Камбербэтча в британском сериале «Шерлок» и фильме «Доктор Стрэндж». А еще голосом Александра говорит Джон Уик в одноименном боевике, главную роль в котором сыграл Киану Ривз. До боли знакомый голос Головчанского можно услышать здесь.

Илья Исаев

Илья Исаев — российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России. На его счету съемки в 43 фильмах, а также озвучивание 378 кинолент. Чаще всего Исаев дублирует Майкла Фассбендера («Прометей», «12 лет рабства» и др.), Тома Харди («Самый пьяный округ в мире», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Веном» и др.), Джереми Реннера («Мстители», «Охотники на ведьм» и др.), Бенедикта Камбербэтча («Игра в имитацию», «Игры шпионов» и др.). Послушать, как Илья озвучивает киноперсонажей и героев компьютерных игр, можно здесь.

Александр Клюквин

Александр Клюквин — советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа, чтец, диктор, сотрудник телеканала «Россия-1». Его тембр хорошо знаком многим зрителям, смотревшим телевидение в 1990-е годы. Ведь тогда голосом Клюквина говорили лейтенант Коломбо и пришелец Альф из одноименных сериалов, персонажи мексиканских и бразильских мыльных опер, а также герои мультиков «Приключения мишек Гамми», «Утиные истории» и «Пчелка Майя». Помимо этого Клюквин озвучивал Джейсона Стейтема (в фильме «Сотовый»), Бернара Фарси (комиссар Жибер во 2-й, 3-й и 4-й частях «Такси»), Джима Керри («Лжец, лжец») и Роберта Де Ниро («Стажер», «Джокер»), а также Умывальник в рекламе стирального порошка «Миф». Вряд ли можно забыть, как звучит голос Клюквина. Но если вдруг не помните, послушать его можно здесь.

Никита Семенов-Прозоровский

Советский и российский актер театра и кино с 1994 года занимается дубляжом и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и телесериалов, компьютерных игр и рекламных роликов. Среди работ Никиты — дублирование Роберта Де Ниро («Право на убийство»), Гэри Олдмена («Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало»), Бена Кингсли («Остров проклятых»). Также голосом Семенова-Прозоровского говорят Робин Уильямс («Джуманджи»), Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Мэтт Леблан («Друзья»), Дэвид Швиммер (с 4-го сезона «Друзей»). Всего Никита принял участие в озвучивании почти 1 200 фильмов и сериалов. Услышать его голос можно здесь.

Дмитрий Полонский

Дмитрий Полонский — советский и российский актер театра и кино, мастер дубляжа. Он озвучил более 270 фильмов. Среди последних работ — дублирование Вуди Харрельсона («2012», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Голодные игры», «Иллюзия обмана», «Настоящий детектив» и др.). Также голос Полонского звучал за кадром во многих документальных лентах, которые транслировались на Первом канале, НТВ, Рен ТВ и других телеканалах. Кроме того, Полонский дублировал Чака Норриса в популярном телесериале «Крутой Уокер». Кстати, мало кто знает, что Дмитрий Полонский подарил свой голос троллю Кузе — персонажу передачи конца 1990-х «Позвоните Кузе». Как Дмитрий работает над озвучиванием, можно посмотреть здесь.

Владимир Вихров

Владимир Вихров до своей смерти в 2010 году был основным актером, дублировавшим Джорджа Клуни. Но наиболее известная и любимая зрителями его работа — озвучивание Лоуренса Фишберна, сыгравшего Морфеуса в «Матрице». Помимо работы в кино Вихров озвучивал рекламные проекты, среди которых были видеоролики таких брендов, как Wrigley’s Spearmint, Doublemint, Juicy Fruit, Gillette, Blend-a-med, Lipton, «Упсавит», «Фумитокс», «„Россия“ — щедрая душа!» и другие. Как звучал его завораживающий голос, можно услышать здесь.

Василий Дахненко

Актер театра и кино, заслуженный артист России Василий Дахненко из всех западных знаменитостей чаще всего озвучивает Бена Аффлека («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и др.), Мэттью Макконахи («Джентльмены», «Темная башня», «Интерстеллар» и др.), Джуда Лоу («Шерлок Холмс», «Шпион») и Кристофа Вальца. Кто хотя бы раз смотрел ленту «Бесславные ублюдки», тот вспомнит голос Ганса Ланды, от которого мурашки по коже бегут. Кстати, Дахненко занимается озвучиванием с 1996 года, а его первая работа — дубляж маппета Берта (Власа) из детской телепередачи «Улица Сезам». Всего Василий озвучил более 740 фильмов и сериалов. Если кто забыл, как звучит голос Макконахи или Аффлека в русском дубляже, нажмите сюда.

Сергей Смирнов

Голос этого актера дубляжа знаком всем, кто видел фильмы «Сплит» или «Стекло». Ведь гениальный Сергей Смирнов озвучил все 24 личности главного героя, которого сыграл Джеймс Макэвой. Помимо этого Сергей дублировал Брендана Фрейзера («Мумия»), Эндрю Гарфилда («Новый Человек-паук»), Джейми Дорнана («50 оттенков серого»). Всего артист озвучил более 400 лент. Здесь можно услышать его голос. К сожалению, в марте 2020 года Сергей Смирнов скончался после тяжелой болезни. Ему было 37 лет.

Юрий Брежнев

Дуэйна Скалу Джонсона в разные периоды озвучивали 4 актера дубляжа, но чаще всех — Юрий Брежнев. И, судя по этому видео, дублировать сильных и уверенных в себе героев боевиков, каких играет Джонсон, ой как непросто. Еще Юрий подарил свой голос таким актерам, как Джейсон Сигел («Немножко беременна»), Джуд Лоу («Отпуск по обмену), Тейлор Китч («Морской бой») и другие.