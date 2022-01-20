Как изменились 20 пар из культовых фильмов и сериалов. Словно и не было стольких лет разлуки
Кто из нас не воображал, что произошло дальше в судьбе героев наших любимых сериалов и как бы они могли выглядеть сейчас. Некоторые поклонники пишут собственные продолжения историй любви. Но иногда сами авторы собирают персонажей вместе на радость зрителям, будь то в продолжениях или в душевных встречах с актерами.
Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали, как выглядят сейчас пары влюбленных из культовых сериалов и фильмов. А в бонусе вас ждет воссоединение знаменитой мультяшной пары.
Гарри и Джинни в фильмах «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» и «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011 год) — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (2022 год).
Питер Венкман и Дана Баррет в фильмах «Охотники за приведениями» и «Охотники за привидениями: Наследники».
Пэм и Джим в сериале «Офис» и в видео «Актеры „Офиса“ воссоединяются для свадьбы в Zoom»
«Офис» (2005–2013 годы) — «Актеры „Офиса“ воссоединяются для свадьбы в Zoom» (2020 год).
Джордж и Нина Бэнкс в фильмах «Отец невесты» и «Отец невесты — 3»
Нео и Тринити в фильмах «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»
Майкл и Джулианна в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и в видео «Воссоединение актеров из фильма „Свадьба моего лучшего друга“»
«Свадьба моего лучшего друга» (1997 год) — «Воссоединение актеров из фильма „Свадьба моего лучшего друга“» (2019 год).
Джек и Джуди Геллер в сериале «Друзья» и в эпизоде
«Друзья: Воссоединение»
Аллан и Мэдисон в фильме «Всплеск» и в видео «Всплеск: Воссоединение»
Феррис и Слоун в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной» и в видео «Встреча актеров из фильма „Феррис Бьюллер берет выходной“»
«Феррис Бьюллер берет выходной» (1986 год) — «Встреча актеров из фильма „Феррис Бьюллер берет выходной“» (2020 год).
Малдер и Скалли в 1-м и 11-м сезоне сериала «Секретные материалы»
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг в сериалах «Секс в большом городе» и «И просто так»
«Секс в большом городе» (1998–2004 годы) — «И просто так» (2021 год).
Моника и Чендлер в сериале «Друзья» и в эпизоде
«Друзья: Воссоединение»
Лея Органа и Хан Соло в фильме — «Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Пробуждение силы»
«Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» (1980 год) — «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).
Марти и Дженнифер в фильме «Назад в будущее — 3» и видео «Пришло время вернуться в будущее!»
Джим и Мишель в фильме «Американский пирог» и в видео «Актеры из „Американского пирога“ воссоединятся»
Индиана и Мэрион в фильмах «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981 год) — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008 год).
Рэйчел и Росс в сериале «Друзья» и в эпизоде «Друзья: Воссоединение»
Эмметт Браун и Клара Клейтон в фильме «Назад в будущее — 3» и в видео «Пришло время вернуться в будущее!»
Кэйди и Аарон в фильме «Дрянные девчонки» и в видео «Дрянные девчонки: Воссоединение»
Гермиона и Рон в фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год) — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (2022 год).
Бонус: Вуди и Бо Пип в мультфильмах «История игрушек» и «История игрушек — 4»
Воссоединение какой пары из фильма или сериала вы бы хотели увидеть?