Как изменились 20 пар из культовых фильмов и сериалов. Словно и не было стольких лет разлуки

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Кто из нас не воображал, что произошло дальше в судьбе героев наших любимых сериалов и как бы они могли выглядеть сейчас. Некоторые поклонники пишут собственные продолжения историй любви. Но иногда сами авторы собирают персонажей вместе на радость зрителям, будь то в продолжениях или в душевных встречах с актерами.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и узнали, как выглядят сейчас пары влюбленных из культовых сериалов и фильмов. А в бонусе вас ждет воссоединение знаменитой мультяшной пары.

Гарри и Джинни в фильмах «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» и «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011 год) — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (2022 год).

Питер Венкман и Дана Баррет в фильмах «Охотники за приведениями» и «Охотники за привидениями: Наследники».

Пэм и Джим в сериале «Офис» и в видео «Актеры „Офиса“ воссоединяются для свадьбы в Zoom»

«Офис» (2005–2013 годы) — «Актеры „Офиса“ воссоединяются для свадьбы в Zoom» (2020 год).

Джордж и Нина Бэнкс в фильмах «Отец невесты» и «Отец невесты — 3»



Нео и Тринити в фильмах «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»



Майкл и Джулианна в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и в видео «Воссоединение актеров из фильма „Свадьба моего лучшего друга“»

«Свадьба моего лучшего друга» (1997 год) — «Воссоединение актеров из фильма „Свадьба моего лучшего друга“» (2019 год).

Джек и Джуди Геллер в сериале «Друзья» и в эпизоде

«Друзья: Воссоединение»

Аллан и Мэдисон в фильме «Всплеск» и в видео «Всплеск: Воссоединение»

Феррис и Слоун в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной» и в видео «Встреча актеров из фильма „Феррис Бьюллер берет выходной“»

«Феррис Бьюллер берет выходной» (1986 год) — «Встреча актеров из фильма „Феррис Бьюллер берет выходной“» (2020 год).

Малдер и Скалли в 1-м и 11-м сезоне сериала «Секретные материалы»



Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг в сериалах «Секс в большом городе» и «И просто так»



Моника и Чендлер в сериале «Друзья» и в эпизоде

«Друзья: Воссоединение»

Лея Органа и Хан Соло в фильме — «Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Пробуждение силы»

«Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар» (1980 год) — «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).

Марти и Дженнифер в фильме «Назад в будущее — 3» и видео «Пришло время вернуться в будущее!»

«Назад в будущее — 3» (1990 год) — «Пришло время вернуться в будущее!» (2020 год).

Джим и Мишель в фильме «Американский пирог» и в видео «Актеры из „Американского пирога“ воссоединятся»

Индиана и Мэрион в фильмах «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981 год) — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008 год).

Рэйчел и Росс в сериале «Друзья» и в эпизоде «Друзья: Воссоединение»

Эмметт Браун и Клара Клейтон в фильме «Назад в будущее — 3» и в видео «Пришло время вернуться в будущее!»

«Назад в будущее — 3» (1990 год) — «Пришло время вернуться в будущее!» (2020 год).

Кэйди и Аарон в фильме «Дрянные девчонки» и в видео «Дрянные девчонки: Воссоединение»

Гермиона и Рон в фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год) — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (2022 год).

Бонус: Вуди и Бо Пип в мультфильмах «История игрушек» и «История игрушек — 4»

