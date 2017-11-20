Как выглядят 20 самых богатых актеров современности

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Кино считается не только одним из главных видов искусства, но и прибыльным бизнесом. Отдельные фильмы поражают не только сюжетом и актерской игрой, но и количеством нулей в графах «бюджет» и «сборы». Конечно, труд любого актера заслуживает денежного поощрения, но некоторые из них заработали куда больше остальных. И далеко не все сделали это только на кино.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с рейтингом самых богатых актеров современности. Все цифры, конечно же, достаточно условны. Реальные суммы известны только самим фигурантам списка.