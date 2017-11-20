Как выглядят 20 самых богатых актеров современности
Кино считается не только одним из главных видов искусства, но и прибыльным бизнесом. Отдельные фильмы поражают не только сюжетом и актерской игрой, но и количеством нулей в графах «бюджет» и «сборы». Конечно, труд любого актера заслуживает денежного поощрения, но некоторые из них заработали куда больше остальных. И далеко не все сделали это только на кино.
AdMe.ru предлагает вам познакомиться с рейтингом самых богатых актеров современности. Все цифры, конечно же, достаточно условны. Реальные суммы известны только самим фигурантам списка.
20. Роберт Дауни — младший — $ 250 млн
- Заработал на фильмах: «Готика», «Поцелуй навылет», «Шерлок Холмс», кинофраншизе Marvel («Железный человек», «Мстители») и др.
- Роль гения, миллиардера, плейбоя и филантропа, кажется, подходит Дауни-младшему как нельзя лучше. Во многом именно благодаря ей он постоянно входит в списки Forbes как один из самых выскооплачиваемых актеров.
19. Миа Васиковска — $ 275 млн
- Заработала на фильмах: «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Багровый пик», «Звездная карта» и др.
- Фильм «Алиса в Стране чудес» с ее участием собрал $ 1 млрд в мировом прокате, что напрямую повлияло на благосостояние актрисы. Кроме того, Миа не только хорошо зарабатывает, но и отличается финансовой грамотностью. Она увеличивает состояние, вкладывая деньги в акции.
18. Сестры Олсен — $ 300 млн
- Заработали на фильмах: «Паспорт в Париж», «Двое: Я и моя тень», «Мгновения Нью-Йорка» и др.
- Актерская профессия уже давно не приносит сестрам дохода. Зато с середины 2000-х они успешно развивают собственную сеть по производству и продаже одежды и косметики. Кстати, если для вас это станет открытием, то еще одна из сестер Олсен теперь блистает на большом экране.
17. Уилл Смит — $ 300 млн
- Заработал на фильмах: «Плохие парни», «Люди в черном», «Дикий, дикий Запад», «Я — легенда» и др.
- Смит из года в год демонстрирует не только разноплановое актерское мастерство, но и высокие заработки. Еще 10 лет назад он вошел в историю кинобизнеса, когда подряд 9 фильмов с его участием принесли более $ 100 млн в американском прокате. Недавно актер начал сотрудничество с цифровым гигантом Netflix, что может увеличить его состояние.
16. Арнольд Шварценеггер — $ 300 млн
- Заработал на фильмах: «Конан-варвар», «Терминатор», «Неудержимые» и др. Стоит ли представлять этого человека?
- Шварценеггер не только идеальная комбинация силы, харизмы и мужского обаяния, но и известный политик и бизнесмен. Пожалуй, именно перерыв в актерской карьере не позволил актеру заработать больше, но, кажется, он и без этого счастлив.
15. Джессика Альба — $ 340 млн
- Заработала на фильмах: «Город грехов», «Фантастическая четверка», «Механик: Воскрешение» и др.
- Очаровательная Альба на экранах появляется не так часто, как того хотели бы ее поклонники. Тем не менее ее жизнь не ограничена кинокарьерой. Актриса — соучредитель успешной компании по производству нетоксичных товаров. Ее доля в ней оценивается в $ 200–250 млн. Удивительно, но при этом она остается вполне себе экономной и практичной в быту.
14. Джеки Чан — $ 350 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Разборки в Бронксе», «Час пик», «Кунг-фу Панда» и др. (всего более 110 фильмов).
- Кудесник боевых искусств и почетный оскароносец успешно справляется не только с врагами на экране, но и зарабатывает почти на каждом своем фильме. В 2017 году актер потратил солидную сумму на дорогую яхту, изготовленную для него китайскими мастерами. По его словам, это не личная прихоть, а реквизит для будущих фильмов.
13. Адам Сэндлер — $ 350 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Счастливчик Гилмор», «Билли Мэдисон», «Клик: С пультом по жизни», «Притворись моей женой», «Одноклассники» и др.
- Вы можете удивиться, но Адам Сэндлер, любитель пощеголять в шортах на красной дорожке, — один из самых богатых актеров Голливуда. Даже несмотря на низкие рейтинги последних фильмов, Сэндлер все равно на коне — дело в щедром контракте с онлайн-платформой Netflix.
12. Киану Ривз — $ 350 млн
- Заработал на фильмах: «На гребне волны», «Джонни Мнемоник», «Матрица», «Константин: Повелитель тьмы», «Дом у озера», «Джон Уик» и др.
- Богатая биография Ривза включает в себя десятки по-настоящему запоминающихся, а нередко и культовых ролей. Секрет его богатства прост: Ривз стабильно зарабатывает (в его фильмографии почти нет провальных картин) и живет очень скромно. Львиная доля заработка актера, как известно, уходит на благотворительность.
11. Клинт Иствуд — $ 370 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Грязный Гарри», «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов», «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Чудо на Гудзоне» и др.
- Кумир наших бабушек, мам да и нас самих. Вот уже полвека блистательный ковбой с хитрым взглядом снимается в вестернах, боевиках и драмах, а также снимает сам. Да, режиссерские работы не всегда приносят ему деньги, зато уже завоевали четыре «Оскара». И останавливаться он не собирается.
10. Сильвестр Сталлоне — $ 400 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые», «Стражи Галактики», «Судья Дредд» и др.
- Лучший боксер мира по версии кинозрителей и извечный соперник Железного Арни в Голливуде, Сталлоне заработал свои деньги и как актер, и как режиссер. Но и тут параллелей с Шварценеггером не избежать: главное счастье Сталлоне в замечательных дочерях.
9. Билл Косби — $ 400 млн
- Заработал на фильмах и сериалах: «Я — шпион», «Шоу Косби», «Джек», «Косби» и др.
- В 60-е Косби стал первым темнокожим актером, снявшимся в главной роли драматического сериала. Роль в «Я — шпион», пожалуй, так и осталась главным достижением актера. Затем он создал продюсерскую империю, которая делала ТВ-шоу, и заработал сотни миллионов. В 2010-е уже престарелый Косби был обвинен десятками женщин в сексуальных домогательствах, что нанесло удар по его репутации и состоянию.
8. Джек Николсон — $ 400 млн
- Заработал на фильмах: «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Бэтмен», «Лучше не бывает», «Пока не сыграл в ящик» и др.
- Николсон при своей дьявольской харизме и с тремя «Оскарами» так и не стал главным богачом современного кино. Возможно, потому, что снимается он в последние годы, когда гонорары резко увеличились, редко. Может, потому, что не скупился на покупку предметов современного искусства. Так или иначе, но мало кто знает, как он живет теперь, — актер почти не появляется в кино или светских вечеринках.
7. Тайлер Перри — $ 400 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Дневник безумной черной женщины», «Папина дочка», «Зачем мы женимся?», «Песни о любви» и др.
- Для кого-то имя Тайлера Перри покажется малознакомым. Однако он пишет сценарии, ставит фильмы и нередко играет в них главную роль. Его отличительная особенность — снимать малобюджетные фильмы, которые почти всегда окупаются в прокате. Именно это позволило ему заработать сотни миллионов долларов и создать свою медиаимперию.
6. Мел Гибсон — $ 400 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или режиссер): «Безумный Макс», «Смертельное оружие», «Мэверик», «Храброе сердце», «Чего хотят женщины», «По соображениям совести» и др.
- Известный голливудский актер начал кинокарьеру в Австралии. Один из первых его фильмов — «Безумный Макс» — стал сверхуспешным ($ 100 млн в прокате при 350 тыс. бюджета), и с тех пор карьера и заработки Гибсона неизменно ползли вверх. Деньги актер любит тратить с шиком. Например, ему принадлежит целый остров в Тихом океане, который он купил за $ 15 млн.
5. Джонни Депп — $ 440 млн
- Заработал на фильмах: «Донни Браско», «Пираты Карибского моря», «Турист», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес» и др.
- В 1984 году Депп дебютировал в «Кошмаре на улице Вязов» в роли юноши, которого кромсал Крюгер. Спустя четверть века совокупные гонорары Деппа только за роли Безумного Шляпника и Джека Воробья перевалили за $ 100 млн. Всего же фильмы с его участием собрали более $ 8 млрд в мировом прокате.
4. Том Хэнкс — $ 470 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или продюсер): «Филадельфия», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Код да Винчи», «Шпионский мост», «Чудо на Гудзоне» и др.
- Всего за каких-то 5–6 лет в конце 90-х Том Хэнкс сыграл сразу несколько не просто примечательных, а культовых ролей. Это позволило ему не только получить два «Оскара» подряд (!), войдя в историю, и прилично заработать, но и начать продюсировать собственные проекты.
3. Том Круз — $ 480 млн
- Заработал на фильмах (как актер и / или продюсер): «Интервью с вампиром», «Джерри Магуайер», «Миссия невыполнима», «Ванильное небо», «Последний самурай», «Операция „Валькирия“» и др.
- «Вечно молодой» Том Круз часто находится в центре внимания СМИ, когда речь заходит о деньгах и гонорарах. Есть мнение, что он зарабатывает не только для себя, но и для церкви сайентологии, последователем которой является. Правда, недоброжелатели иногда забывают, что порой Круз снимался за сущие гроши.
2. Шахрух Хан — $ 550 млн
- Заработал на фильмах (как актер и /и ли продюсер): «Непохищенная невеста», «Сумасшедшее сердце», «Ченнайский экспресс», «Я рядом с тобой!», «Вир и Зара» и др.
- Шахруха Хана не зря называют «королем Болливуда». Он начал сниматься еще в начале 90-х, а сейчас в его богатой фильмографии более 50 картин. Многие из них стали коммерческими хитами. Но богатство актера не только в этом — он много снимается в рекламе и в разное время сотрудничал с такими крупными компаниями, как Pepsi и Nokia. Хан владеет собственной продюсерской компанией и успешной командой по крикету в индийской Премьер-лиге.
1. Джерри Сайнфелд — $ 860 млн
- Заработал на фильмах и телепроектах: «Сайнфелд», «Умерь свой энтузиазм», «Луи», «Студия 30» и др.
- Сайнфелд дебютировал как стендап-комик в нью-йоркских клубах в 70-е годы. Тогда еще и речи не шло о миллионных гонорарах. В 1989 году он создал телевизионный ситком «Сайнфелд». Шоу длилось 9 сезонов, а его финал посмотрели более 75 млн человек. В последнем сезоне актер получал по $ 1 млн за эпизод. Другие проекты Сайнфелда тоже приносят ему прибыль — он активно продюсирует и выступает на сцене.
Кто из списка удивил вас больше других? Делитесь в комментариях!