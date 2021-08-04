Как выглядят 17 звездных пар, чьи отношения прошли проверку временем

Истории любви знаменитостей воодушевляют. А учитывая, что долгие отношения — большая редкость в мире звезд, неразлучные влюбленные, которые идут по жизни рука об руку, вызывают неподдельный восторг.

AdMe.ru очарован парами, которые неустанно доказывают, что прочный союз непреклонен перед сокрушительной силой славы и богатства. Поэтому сегодня мы собрали примеры известных личностей, которых связывают поистине крепкие узы.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Пара жената 24 года и воспитывает сына и дочерей-близняшек. Так в 1996 году Сара Джессика описала своего будущего мужа: «Он находчивый и обаятельный человек. Пожалуй, самый обаятельный мужчина, которого я знаю. Он меня вдохновляет. Я без ума от него». И, судя по довольному взгляду актеров, с тех пор ничего не изменилось.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло

Обладательница многочисленных наград встретила свою вторую половинку на уроках актерского мастерства 20 лет назад. Спустя год после знакомства у них завязались отношения. Супруги воспитывают дочь и, по словам Эми, ведут довольно скромный образ жизни. Она также благодарна мужу за поддержку на протяжении всей совместной жизни: «Даррен пожертвовал многим ради нашего брака. Он путешествует всюду со мной, и благодаря ему у нас крепкие семейные отношения. Мой муж отлично справляется с домашними делами и воспитанием дочери». После такого признания кажется, что милее пары не найти.

Пирс Броснан и Кили Шэй Броснан

Исполнитель роли Джеймса Бонда и американская тележурналистка познакомились 27 лет назад в Мексике и сейчас воспитывают 2 сыновей. Это второй брак Пирса: его первая жена ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Счастливая пара по-прежнему поддерживает огонек в отношениях, стараясь проводить вместе как можно больше времени, а красавец-актер при любой возможности признается супруге в любви.

Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд

Оскароносная актриса и известный режиссер начали встречаться 35 лет назад, а официально оформили отношения в 1997 году на территории Шотландского высокогорья. Общих детей у пары нет.

Том Селлек и Джилли Мак

Впервые американский актер увидел британскую актрису и танцовщицу, которая на 12 лет моложе его, в бродвейском мюзикле «Кошки» в Лондоне и сразу влюбился. Так в 1999 году Том описал свой брак с Джилли: «У нас с Джилли хорошие партнерские отношения, все решения мы принимаем, только посоветовавшись друг с другом». И похоже, что такой подход действительно оправдал себя, ведь пара прожила в браке уже 34 года.

Аннетт Бенинг и Уоррен Битти

На протяжении нескольких десятилетий Уоррен считался одним из самых завидных холостяков Голливуда. Но все изменилось 29 лет назад, когда он женился на Аннетт. У пары 4 детей. Когда супругов спросили, в чем секрет их прочного брака, актер ответил: «Она удивляет меня каждый день». И мы не можем не согласиться с тем, что новые эмоции продлевают отношения.

Стив Карелл и Нэнси Карелл

Всегда интересно наблюдать, как судьба сводит людей. Стив познакомился с будущей женой на уроках импровизации, которые он преподавал. Пара состоит в браке 26 лет и воспитывает сына и дочь. Оба актера обладают отменным чувством юмора, и мы можем только догадываться, насколько веселыми должны быть будни этой семьи.

Кристофер Уокен и Джорджиана Уокен

Не каждый день увидишь голливудскую пару, которая отпраздновала золотую свадьбу. Супруги познакомились во время театрального турне в 1963 году и живут в крепком браке уже 52 года. У этой вдохновляющей пары нет детей, однако Кристофер и Джорджиана давно зарекомендовали себя как любящие и заботливые хозяева представителей кошачьего семейства.

Келли Рипа и Марк Консуэлос

Пути этой очаровательной пары пересеклись на съемках телесериала «Все мои дети», и их любовь на экране стала реальностью. За 26 лет совместной жизни у супругов родилось 3 детей. Они по-прежнему счастливы в браке, и мы с интересом наблюдаем за развитием их отношений.

Фейт Хилл и Тим Макгро

Романтические отношения выходят на новый уровень, когда пробегает искра между известными кантри-исполнителями. Супруги обручились 25 лет назад, воспитывают 3 дочерей и заставляют нас поверить в то, что сказки случаются не только в кино.

Лесли Манн и Джадд Апатоу

А этот союз — живое доказательство того, что хорошее чувство юмора — залог счастливых и длительных отношений. Лесли и Джадд вместе уже 24 года и воспитывают 2 дочерей. Кажется, что никакие преграды не способны помешать этой милой паре, а их частые совместные проекты показывают самую настоящую химию даже на профессиональном уровне.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Знаменитая голливудская пара, родившаяся в один день, но с разницей в 25 лет, доказала, что любви все возрасты покорны. На вопрос об отношениях Кэтрин ответила так: «Нам очень весело вдвоем». Супруги прожили вместе 22 года, воспитывают 2 детей и точно знают путь к успешному браку, потому что их связь с каждым днем лишь крепнет.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Химия между харизматичным испанским певцом и обаятельной русской теннисисткой видна невооруженным глазом. Эта пара точно нашла ключ к долгим отношениям, ведь они вместе с 2002 года. Молодые люди познакомились на съемках знаменитого клипа «Escape». Сегодня Энрике и Анна — гордые родители 3 очаровательных детей.

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Питер, близкий друг брата Мэгги, актера Джейка Джилленхола, начал встречаться с актрисой 19 лет назад. Пара узаконила отношения в Италии в 2009 году. В браке родились 2 дочери.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Это еще одна пара, связанная неразрывными узами. Они познакомились 19 лет назад на вечеринке в Сиднее, и британский актер признался, что с первого взгляда влюбился в рыжую австралийскую красавицу. У пары есть 2 дочери и сын. В настоящее время семья живет в Австралии.

Джулия Робертс и Дэниел Модер

Голливудская звезда первой величины познакомилась со своим мужем-кинооператором на съемочной площадке в 2000 году. Через 2 года они поженились в Нью-Мексико, США. В браке родилось 3 детей: близнецы (дочь и сын) и еще один сын. Пара предпочитает скрывать личную жизнь от поклонников и держаться подальше от посторонних глаз. Тем не менее, когда они появляются на публике, видно, насколько хорошо оба ладят друг с другом.

Сет Роген и Лорен Миллер

Лорен и Сет начали встречаться 17 лет назад, а поженились в 2011 году. У пары нет детей, и рождение ребенка в принципе не входит в планы супругов на будущее, по словам актера. В любом случае что-то нам подсказывает, что эти влюбленные едва ли успеют соскучиться друг с другом.