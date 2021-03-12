Как изменились 14 киношных пар, за отношения которых мы переживали больше, чем за свои собственные

Практически в каждом фильме, будь то триллер, боевик или историческая драма, есть любовная линия. Мы проживаем вместе с экранной парой все эмоции и чувства, и оттого впечатления от киноленты становятся ярче и острее.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 14 киношных пар прошлых лет, которые полюбились нам больше всего, и узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются эти актеры и актрисы.

«Мумия», Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Фильм вышел на экраны в 1999 году. Изначально он должен был стать малобюджетным ужастиком, но в итоге разросся до эффектного блокбастера. Актеры получили всемирную популярность. В наши дни Рэйчел Вайс продолжает сниматься в кассовых фильмах, совмещая работу с воспитанием детей. Карьера Брендана Фрейзера, к сожалению, сложилась менее удачно.

«Друзья», Кортни Кокс и Мэттью Перри

Сериал выходил на экраны с 1994 по 2004 год и стал отличным стартом для всех актеров. Моника и Чендлер тоже весьма благополучно продолжили карьеру: у Кортни Кокс рабочий график расписан вплоть до 2022 года, а Мэттью Перри активно снимался до 2017 года, после чего решил сделать перерыв до настоящего года.

«Не родись красивой», Нелли Уварова и Григорий Антипенко

Пожалуй, сложно отыскать русскоговорящего человека, который в 2005 году не видел хотя бы одной серии ленты о Кате Пушкаревой. Актеры обрели бешеную популярность и продолжили сниматься в фильмах, однако в конце концов оба сосредоточились на работе в спектаклях.

«Гладиатор», Конни Нильсен и Рассел Кроу

Трагичная история Максимуса потрясла мир в 2000 году. К тому времени Рассел Кроу уже был маститым актером и до сих пор продолжает успешную карьеру, которую, кажется, не сможет потопить даже неудачный фильм. Конни Нильсен не удалось завоевать такой же популярности, однако она вполне востребована как актриса и снимается в кассовых фильмах.

«Дневник Бриджит Джонс», Колин Ферт и Рене Зеллвегер

Фильм 2001 года стал прорывом для Рене: после него ее карьера пошла в гору и держится на плаву вот уже 20 лет. Колин Ферт обрел известность еще до «Дневника», но роль идеального Марка Дарси лишь укрепила его позиции.

«День сурка», Энди Макдауэлл и Билл Мюррей

Фильм 1993 года подкрепил популярность Макдауэлл и голливудского любимчика Мюррея. Однако к концу 90-х карьера актрисы пошла на спад, и в следующее десятилетие она была известна скорее как лицо косметики L’Oreal. А вот Билл Мюррей стал одним из столпов Голливуда и обладателем множества кинонаград.

«Укрощение строптивого», Адриано Челентано и Орнелла Мути

Фотография Адриано Челентано сделана в 2012 году.

Картина вышла в свет в 1980 году и стала классикой мирового кинематографа. Карьера Адриано сложилась прекрасно: до 1992 года он активно снимался в фильмах, после чего сосредоточился на своей музыкальной деятельности, навсегда оставив киноиндустрию. К Орнелле Мути удача была не так благосклонна, хотя она и сейчас остается узнаваемой и востребованной актрисой. Кроме того, во время съемок «Строптивого» у пары завязался роман, ради которого Мути оставила мужа. Челентано же предпочел Орнелле свою жену, с которой живет до сих пор.

«Пятый элемент», Брюс Уиллис и Милла Йовович

Кинокартину 1997 года нельзя назвать самой успешной в фильмографии обоих актеров, однако эта неординарная парочка полюбилась многим зрителям. И Милла, и Брюс приступили к съемкам, уже будучи на хорошем счету в Голливуде, и спустя 24 года они остаются звездами первой величины.

«Основной инстинкт», Шэрон Стоун и Майкл Дуглас

Участие в фильме 1992 года принесло Стоун успех и закрепило за ней образ обольстительной красотки. Однако после взлета последовала череда неудач: несколько номинаций на антипремию «Золотая малина» и провал «Основного инстинкта — 2». Карьера Дугласа продвигалась стабильно и уверенно. 76-летний актер и сейчас неустанно трудится в одном фильме за другим.

«Бригада», Сергей Безруков и Екатерина Гусева

Один из самых успешных российских сериалов вышел на экраны в 2002 году. К тому времени оба актера уже активно снимались в фильмах и были известны публике. «Бригада» принесла им огромную популярность, и спустя почти 20 лет и Сергей, и Екатерина не оставляют работу в кино и в театре.

«Маска», Джим Керри и Кэмерон Диас

Для Кэмерон фильм 1994 года стал дебютным и сразу вознес ее на вершину голливудского Олимпа. Она продолжала успешную карьеру вплоть до 2014 года, после чего ушла в длительный отпуск. Джим начал свой успешный творческий путь еще до «Маски», но этот фильм стал одной из визитных карточек актера, которого можно смело назвать главным комиком последних десятилетий.

«Секс в большом городе», Крис Нот и Сара Джессика Паркер

Культовый сериал выходил на экраны с 1998 по 2004 год и стал настоящим звездным часом для Сары Джессики Паркер. Фигура Криса Нота была менее заметна публике, и его карьера сложилась не так успешно. Сейчас, когда планируются съемки продолжения, интерес к актерам снова возрос, однако мистера Бига, очевидно, в сиквеле не будет.

«Когда Гарри встретил Салли», Билли Кристал и Мег Райан

Любимая женщинами всего мира мелодрама была снята в далеком 1989 году и обессмертила образы влюбленных Гарри и Салли. У обоих актеров были и другие заметные фильмы, но их карьеры сложились не лучшим образом, а в последние годы ни Мег, ни Билли вообще не появляются на экранах.

«Лучший стрелок», Келли Макгиллис и Том Круз

Фотография Келли Макгиллис 2013 года. После этого актриса практически перестала появляться на публике.

Боевик с незабываемой любовной линией пары бесстрашного летчика и очаровательного астрофизика вышел на экраны в 1986 году и получил массу наград. Популярность Келли Макгиллис уверенно набирала обороты с 1983 года, а «Лучший стрелок» лишь закрепил успех. Однако в 2000-х она стала сниматься все меньше и меньше и в последние годы мало появляется на публике. А вот о многолетней удачной карьере Тома Круза, думаем, никому не надо напоминать. Кстати, в 2021 году состоится премьера сиквела «Лучшего стрелка» — «Топ Ган: Мэверик», в котором снялся актер.