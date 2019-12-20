Как выглядят 12 человек, голосами которых говорят топовые голливудские актеры

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Мы не пропускаем ни одной громкой премьеры и восхищаемся игрой голливудских актеров. А ведь это не только их заслуга. Иностранные фильмы доходят до нас с дубляжом, где заморские актеры разговаривают голосами наших артистов. Именно последние наделяют кинокадры живыми эмоциями.

AdMe.ru решил узнать, как выглядят те, кто проделывает большую работу, дублируя голливудские ленты, но всегда незаслуженно остается в тени.

1. Владимир Зайцев

Его голосом говорят: Роберт Дауни — младший, Хит Леджер, Джейсон Стейтем.

Владимир Зайцев еще в школьные годы обладал хорошим голосом. Он грал в кукольных спектаклях, занимался в драматическом кружке, а потом поступил в театральное училище. Зайцев окончил МХАТ. После играл во многих спектаклях, на его счету около 50 ролей в кино и телесериалах. Российским зрителям он особенно запомнился ролью хитрого функционера Вадима Казанцева в сериале «Молодежка». Работу над дубляжом Зайцев начал в 1994 году в рекламных роликах. Именно его голосом говорят Джокер Хита Леджера и Железный Человек.

2. Татьяна Шитова

Ее голосом говорят: Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Эмма Стоун, Камерон Диас, Линдси Лохан, Марго Робби.

Татьяна еще в школьные годы решила, что хочет быть артисткой, поэтому в 1996 году она окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. После вуза девушка работала в театрах, играла в спектаклях. Озвучивание началось для нее с рекламных роликов, а непосредственно в дубляж актриса попала в 2003 году. Из последних крупных работ Татьяны — дублирование Марго Робби в нашумевшем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

3. Александр Рахленко

Его голосом говорят: Хью Джекман, Джейсон Стейтем, Николас Кейдж, Мел Гибсон.

Дед Александра Леон Рахленко — белорусский актер и режиссер, народный артист СССР. Неудивительно, что внук решил пойти по его стопам, хоть и происходит он из семьи военных. Александр начинал в «Ленкоме» — там способности юного актера заметила и высоко оценила Татьяна Доронина. Позже Рахленко поступил в штат «Киностудии имени Горького», где снимался в небольших ролях. Тогда он и стал работать в дубляже. Именно голосом Александра Рахленко говорит Росомаха из вселенной Marvel.

4. Ольга Зубкова

Ее голосом говорят: Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Шарлиз Терон, Мишель Пфайффер.

Ольга окончила актерское отделение Ростовского училища искусств, затем играла в театре, работала на радио и телевидении — там вела программу «Времечко». Свой первый фильм Зубкова продублировала в 2000 году и с тех пор считается ведущей актрисой озвучения.

5. Александр Баргман

Его голосом говорят: Джонни Депп и другие.

Александр Баргман — главный режиссер Театра имени В. Ф. Комиссаржевской и художественный руководитель «Такого театра». Но мы его знаем как голос, которым говорит Джек Воробей. Кроме работы в дубляже Баргман немало снимается в кино, им также сыграны десятки театральных ролей.

6. Владимир Антоник

Его голосом говорят: Арнольд Шварценеггер, Пирс Броснан, Жан Рено.

Владимир родом из Беларуси. Актер окончил ВГИК, был штатным актером «Киностудии имени М. Горького». В кино дебютировал в далеком 1971 году и успел сыграть десятки ролей. С конца 1970-х Антоник занимается озвучиванием фильмов и научно-популярных программ. Лучше всего у него получается дублировать характерные роли. Его голосом говорят Джеймс Бонд Пирса Броснана, агент Смит в «Матрице» и Ретт Батлер в «Унесенных ветром». А еще Владимир Антоник озвучивал персонажа Джерарда Батлера в фильме «300 спартанцев», так что знаменитый выкрик «Это Спарта!» принадлежит именно ему.

7. Марианна Шульц

Ее голосом говорят: Кейт Уинслет, Рене Зеллвегер, Моника Беллуччи, Пенелопа Крус, Одри Тоту.

Детство Марианны выдалось непростым. Родители развелись, а все дети (семья была многодетной) остались жить с отцом. В итоге Марианна жила в интернате, а домой приходила только на выходные. В 15 лет девочка устроилась работать гардеробщицей в Театр на Перовской, и спустя некоторое время ей позволили участвовать в спектаклях. После Марианна смогла поступить во МХАТ. В 1996 году актриса стала заниматься дубляжом, первой ее работой стал сериал «Беверли-Хиллз, 90210».

8. Владимир Еремин

Его голосом говорят: Аль Пачино, Майкл Дуглас, Микки Рурк, Джек Николсон, Гэри Олдмен, Энтони Хопкинс.

Владимир снимается в кино с 1976 года. В его активе также несколько театральных работ и съемки в телесериалах. Одну из наиболее заметных ролей Еремин сыграл в «Маросейке, 12». Кроме того, актер работал и на телевидении — вел информационный журнал «Панорама» и семейную телеигру «Алфавит». В конце 1980-х Еремина стали приглашать озвучивать иностранные фильмы. Больше всего зрителям запомнился его голос в фильмах «Адвокат дьявола» (Аль Пачино), «Бэтмен» (Джек Николсон), «Пятый Элемент» (Гэри Олдмен).

9. Вадим Андреев

Его голосом говорят: Брюс Уиллис, Сами Насери, Пьер Ришар.

Вадим Андреев — актер востребованный. Первыми его работами в кино были роли в фильмах «Баламут» в 1978 году и «У матросов нет вопросов» в 1980-м. Многие знают его как майора Василюка из сериала «Кадетство». Успешную карьеру актера в кадре Андреев совмещает с дубляжом. Еще в «Пятом Элементе» ему доверили озвучивать Брюса Уиллиса, что он и продолжает делать. Вот только ни в одном «Крепком орешке» его голос не звучит — там Уиллиса озвучивает другой актер. Французский таксист Даниэль Моралес тоже говорит голосом Андреева. У артиста есть комедийный талант — иногда он озвучивает обаятельных героев Пьера Ришара. Неподражаемый Ослик из «Шрека» тоже работа этого актера.

10. Всеволод Кузнецов

Его голосом говорят: Том Круз, Брэд Питт, Киану Ривз, Марк Уолберг.

Всеволод в детстве часто пародировал персонажей мультфильмов и известных артистов, поэтому никто не удивился, когда в 17 лет парень переехал в Москву из Алма-Аты и поступил в Щепкинское училище. В 1995 году он зашел на студию дубляжа «Пифагор» за фонограммой для дипломного проекта. Там как раз шло озвучивание мультфильма «Русалочка». Кузнецов продемонстрировал свое умение пародировать, и на следующий день его пригласили на студию, чтобы продублировать персонажей в другом диснеевском мультфильме. Так началась его карьера в дубляже. Первой большой работой, которую доверили Кузнецову, было озвучивание Уилла Смита в «Людях в черном». В данный момент за актером «закреплены» герои Круза, Питта и Ривза.

11. Иван Жарков

Его голосом говорит: Крис Хемсворт.

Иван Жарков — актер дубляжа. Он родился в 1988 году в Перми, в 2009 году окончил Щепкинское училище. Именно Жарков «подарил» свой голос Тору из киновселенной Marvel.

12. Сергей Бурунов

Его голосом говорят: Леонардо Ди Каприо, Адам Сэндлер, Джонни Депп, Ченнинг Татум.