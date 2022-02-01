12 популярных актеров и актрис, которые вот-вот заткнут за пояс наших любимых звезд Голливуда

Трудно взобраться на вершину успеха, но еще сложнее удержаться там. Как никто эту истину понимают актеры и актрисы Голливуда. Еще вчера им вручали «Оскар», а сегодня их роль могут отдать кому-то, кто как две капли похож на них. С другой стороны, благодаря этому порой несправедливый кинобизнес знакомит искушенных зрителей с новыми лицами.

AdMe.ru узнал имена молодых талантов, которые вот-вот займут главные места на киноафишах и в наших сердцах.

Скарлетт Йоханссон и Элизабет Олсен

В течение нескольких лет героиня Скарлетт Йоханссон была единственной женщиной в команде Мстителей — персонажей супергеройских фильмов и сериалов Marvel. Но, как стало известно, она больше не будет исполнять роль Черной вдовы. Зато ее коллега Элизабет Олсен не только остается в киновселенной, ее персонаж находится в центре сюжета сериала «Ванда/Вижн», вышедшего в 2021 году. А в 2022 году Элизабет появится в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Киллиан Мерфи и Имон Фаррен

Ирландский актер Киллиан Мерфи многим запомнился главной ролью в сериале «Острые козырьки» и выразительными глазами небесного цвета. Некоторые пользователи твиттера заметили, что австралийский актер Имон Фаррен невероятно похож на Киллиана. Возможно, потому, что он обладает не менее привлекательными голубыми глазами. Имон сыграл персонажа по имени Кагыр в популярном сегодня фэнтезийном сериале «Ведьмак».

Тиффани Эмбер Тиссен и Александра Даддарио

Актриса со звучным именем Тиффани Эмбер Тиссен сыграла Валери Мэлоун в культовом сериале «Беверли-Хиллз, 90210». «Я не могу отличить Александру Даддарио от Тиффани Тиссен. Голливуд провел кастинг двойников?» — удивляется зритель сходству актрис. В 2021 году Александра Даддарио снялась в роли журналистки в комедийном сериале, рассказывающем об отдыхающих в отеле «Белый лотос».

Тимоти Шаламе и Финн Вулфхард

Тимоти Шаламе находится на самом пике кинокарьеры. В 2021 году вышла в прокат картина «Дюна», где он сыграл Пола Атрейдеса, и вскоре Тимоти исполнит главную роль в фильме «Вилли Вонка». Однако на красных дорожках все чаще появляется еще один юноша с львиной гривой и томным взглядом — Финн Вулфхард. Известный многим как мальчик из сериала «Очень странные дела», в 2021 году он был приглашен на роль в сиквеле «Охотников за привидениями». А в 2022 году выйдет комедийная драма «Когда ты закончишь спасать мир» с его участием.

Марго Робби и Лили Джеймс

Марго Робби и Лили Джеймс — 2 молодые голливудские актрисы, практически ровесницы, однако если первая уже имеет длинный список наград и номинаций престижных кинопремий, то вторая, кажется, только начинает путь к вершине успеха. В ближайшем будущем Лили, уже полюбившаяся зрителям в фильмах «Золушка» и «Mamma Mia! — 2», появится в необычной для себя роли: она сыграет Памелу Андерсон.

Аманда Сейфрид и Аня Тейлор-Джой

Аманда Сейфрид прославилась ролью в культовой комедии «Дрянные девчонки», затем блистала в мюзикле «Мамма Mia!», а в 2021 году получила «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Манк». Однако сегодня все чаще на обложки журналов попадает другая блондинка — Аня Тейлор-Джой. Сначала девушка привлекла внимание критиков и зрителей в фильме ужасов «Ведьма», а в 2020 и 2021 годах в прокат вышло 2 картины, где она блестяще сыграла главные роли: «Эмма» и «Ход королевы». Вскоре она воплотит на экране образ женщины-воительницы в фильме «Безумный Макс: Пустошь».

Элайджа Вуд и Эйса Баттерфилд

«Миловидный юноша с нежно-голубыми глазами» — нет, это сказано не про Элайджу Вуда, так пользователи соцсетей называют его юного коллегу, звезду сериала «Половое воспитание» Эйсу Баттерфилда. А некоторые даже утверждают, что путают актеров, настолько они похожи. Сегодня журналисты обещают Эйсе большое будущее в Голливуде.

Кэтрин Хайгл и Джоди Комер

Карьера Кэтрин Хайгл началась еще в детстве: популярность среди подростков ей принесли роли в комедиях «Мой отец герой» и «Загадай желание». А вот о Джоди Комер заговорили только в 2018 году, после выхода сериала «Убивая Еву». В 2021 году она сыграла главную женскую роль в комедийном боевике «Главный герой» вместе с Райаном Рейнольдсом. Зрители заметили, что, несмотря на разницу в возрасте, Кэтрин и Джоди очень похожи внешне.

Меган Фокс и Хейли Стайнфелд

Толчок карьере Меган Фокс дала роль в фантастическом боевике «Трансформеры» 2007 года. Затем девушка приняла участие еще в одной серии супергеройских фильмов: «Черепашки-ниндзя». Похожий путь к голливудскому олимпу прошла Хейли Стайнфелд. Сперва молодая актриса сыграла главную роль в перезапуске франшизы о инопланетных роботах — «Бамблби», а в 2021 году ее пригласили воплотить образ новой супергероини в мини-сериале киновселенной Marvel «Соколиный глаз».

Бри Ларсон и Ивонн Страховски

По мнению зрителей, Бри Ларсон и Ивонн Страховски были близнецами в другой жизни. Кроме того, ходят слухи, что молодых женщин связывает не только внешнее сходство, но и то, что обе были претендентками на главную роль в фильме «Капитан Марвел». И некоторые считают, что Ивонн сыграла бы даже лучше. Потенциал у менее известной актрисы и правда большой: в 2021 году вышел фантастический фильм «Война будущего», где Ивонн воплотила образ отважного командора.

Галь Гадот и Ана де Армас

Диана в исполнении Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина» стала примером доброй и сильной героини для девочек во всем мире. Интересно, что в один день с Галь родилась другая жгучая брюнетка с выразительным взглядом — Ана де Армас. Молодую талантливую актрису можно было увидеть в последнем фильме про Бонда «Не время умирать». А в скором времени на большие экраны выйдет байопик «Блондинка», где Анна сыграет Мэрилин Монро.



Киану Ривз и Бен Барнс

Любимец публики и благотворитель Киану Ривз вряд ли когда-нибудь покинет список успешных актеров, и тем не менее в Голливуде появился молодой талантливый мужчина по имени Бен Барнс. Зрители считают его очень похожим на исполнителя роли Нео в фильме «Матрица». Бен начал карьеру с участия в фильмах в жанре фэнтези: «Звездная пыль» и «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». Потом его пригласили на роль ослепительного красавца в экранизации романа Оскара Уайльда «Дориан Грей». Сегодня Бен снимается в сериале от Netflix «Тень и кость», где исполняет роль полководца.

А кто для вас стал открытием года в кино и сериалах?



Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.