Как выглядят 10 культовых сериалов в разных странах

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Иногда влюбляешься в сериал, прикипаешь к нему всем сердцем, а когда он заканчивается, то хоть плачь, а второго такого не найти. Но это не совсем так. Иногда есть и второй, и третий ремейки, которые делают историю вечной. Редакция AdMe.ru собрала такую подборку, где есть и провальные плагиаты, над которыми можно в голос посмеяться, и шикарные адаптации для тех, кто скучает по любимым героям и хочет оценить их в новом перевоплощении.

Офис

Американская версия была создана на основе одноименного сериала BBC, но это тот редкий случай, когда ремейк оказался намного популярнее своего предшественника. Хотя британский «Офис» тоже полюбился зрителям, но все же Майкл Скотт в исполнении Стива Кэрелла запал в души миллионам.

Теория Большого взрыва / Теоретики

А здесь как раз пример из учебника, как не надо делать, когда хотите переснять крутой сериал на свой лад. Белорусские «Теоретики» не прожили и одного сезона на экранах, а все потому, что создатели не добавили своей изюминки. «Теория Большого взрыва» — это культовый сериал, и людям оказалось просто неинтересно пересматривать во второй раз те же шутки и повороты сюжета.

Доктор Хаус / Медицинская команда Дракон

Эти два сериала нельзя назвать идентичными, однако у них столько сходства, что мы не могли не добавить их в наш список. Рютаро Асада — отступник, но блестящий хирург, в то время как и Хауса нельзя назвать милашкой, и при этом он тоже суперврач, который спасает жизни. Отличие в том, что в американской версии больше юмора, а в японской — реалистичности сложных хирургических операций. И конечно, атмосфера азиатского кино.

Я — Бетти-дурнушка / Дурнушка

Историю об умной, но некрасивой секретарше, которая в конце мыльной оперы превращается в красавицу, переснимали разные страны. Видимо, секрет в простоте и незамысловатости сюжета и, конечно, в обаянии исполнительниц главной роли.

Карточный домик

Политическая драма об обманутом амбициозном конгрессмене покорила сердца миллионов людей. Первыми сериал сняли британцы еще в 90-х, однако американская версия перещеголяла своего предшественника по всем показателям. Съемки многосерийного фильма длятся уже 5 сезонов, в то время как в британском всего 1.

Во все тяжкие / Метастазы

Успех культового американского сериала решили повторить в Колумбии, и, надо сказать, получилось неплохо. «Метастазы» были адаптированы под колумбийские реалии, поэтому некоторые детали фильма изменены, но в целом история и антураж практически идентичны.

Военнопленный / Homeland / Родина

Впервые историю об освобожденном пленнике сняли в Израиле, затем в США, и уже после в России пересняли многосерийную драму на свой манер. Все 3 сериала стали хитами в своих странах, хотя истории немного отличаются друг от друга. Но в этом есть и плюс, ведь вместо одного крутого сериала сериаломаны получили аж 3.

Уилфред

Немного странная история о парне, девушке и ее необычной собаке покорила не только австралийского зрителя. Американцы решили переснять «Уилфреда» с Элайджей Вудом в главной роли, собрав свою долю популярности и хороших отзывов.

Кухня

Еще один редкий случай, когда адаптация получилась хитовее, чем оригинал. Британский сериал про шеф-повара и его команду продлился всего 1 сезон, а вот российская «Кухня» помимо 6 сезонов может похвастаться еще 2 фильмами и отдельным сериалом-продолжением «Отель „Элеон“».

Сплетница / Маленькие тайны

Сплетни, интриги и скандалы, что происходят в частной элитной школе, быстро всплывают на поверхность. Это описание подходит и для американской «Сплетницы», и для турецких «Маленьких тайн». Оба сериала очень похожи, но не идентичны, у каждого свой индивидуальный стиль и атмосфера, свои сюжетные линии. А это значит, что, закончив смотреть один, можно смело переключаться на второй.

Секс в большом городе / Простые мечты

«Секс в большом городе» на болливудский лад чуть более романтичный, чем оригинал, но от этого сюжет только выиграл. Ценителям индийского кино «Простые мечты» обязательно понравятся яркими красками и фактурным актерским составом.

Шерлок / Доктор Фрост

Корейский доктор Фрост не детектив, он всего лишь преподаватель психологии, который не испытывает эмоций сам, но прекрасно считывает их с окружающих. С британским Шерлоком у него есть еще кое-что общее: он мастерски расследует преступления, но есть у него и свои скелеты в шкафу.

Друзья / Любовь не закрыта

Признаемся честно, этот шедевр мы откопали совершенно случайно. Судя по обстановке, уж больно напоминающей квартиру Моники, иранский сериал — практически идентичная копия «Друзей». А развеять все сомнения поможет эпичный трейлер.

Бонус: трейлер иранских «Друзей»