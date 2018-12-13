Как выглядели звезды Голливуда в свои 20 лет (Большинство из них вы бы никогда не узнали)

5

3

11.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня сложно поверить в то, что когда-то Киану Ривз, Джордж Клуни или Анджелина Джоли были малоизвестными начинающими актерами, мечтающими получить скромную роль второго плана. Нынешних красавцев и красавиц Голливуда окружает целая команда визажистов, парикмахеров, шоперов и консультантов по стилю. Но в юности они выглядели совершенно иначе.

AdMe.ru вспомнил, какими были любимцы миллионов в свои 20. Некоторых из них не узнать!

1. Анджелина Джоли (43 года)

2. Джулия Робертс (51 год)

3. Том Круз (56 лет)

4. Николь Кидман (51 год)

5. Николас Кейдж (54 года)

6. Гвинет Пэлтроу (46 лет)

7. Роберт Дауни-младший (53 года)

8. Натали Портман (37 лет)

9. Киану Ривз (54 года)

10. Дженнифер Энистон (49 лет)

11. Эштон Кутчер (40 лет)

12. Камерон Диас (46 лет)

13. Райан Гослинг (38 лет)