Как выглядели в жизни 12 героев и героинь фильмов, основанных на реальных событиях

Нередко сюжет для съемок фильмов и сериалов придумывают и он не имеет никакой связи с действительностью. Но есть фильмы, за которыми стоят реальные события, а их герои — это не вымышленные, а существовавшие или существующие на самом деле люди.

Мы в AdMe.ru любим фильмы, за которыми стоит настоящая жизнь, и сегодня хотим познакомить вас с людьми, о которых были сняты известные картины.

Джордж С. Уэлш и Кеннет М. Тейлор («Перл-Харбор»)

По сюжету фильма «Перл-Харбор» два друга детства Рэйф и Дэнни исполнили свою мечту и стали летчиками. Однажды они повстречали прекрасную медсестру Эвелин, в которую оба влюбились. Оба главных героя не вымышлены, у них были реальные прототипы — лейтенанты ВВС США Джордж С. Уэлш и Кеннет М. Тейлор, которые, как и в фильме, совершили немало подвигов за время службы.

Филипп Пети («Прогулка»)

История реального человека — Филиппа Пети, который прошел по канату на головокружительной высоте между башнями-близнецами в 1974 году, показана в фильме «Прогулка». Филипп сделал то, что так и остается за гранью разумного для обычного человека. Он покорил знаменитые башни-близнецы и навсегда вошел в историю.

Джеймс Ловелл («Аполлон-13»)

Фильм «Аполлон-13» поведал нам об одном из самых драматичных моментов освоения космоса — неудачной лунной миссии в 1970-м. Американского астронавта Джеймса Ловелла, который тоже снялся в этом фильме, сыграл Том Хэнкс. Не все заметили, но в финале настоящий Джеймс Ловелл в образе капитана корабля «Иводзима» жмет руку Тому Хэнксу.

Джун Картер («Переступить черту»)

Фильм «Переступить черту» — биографическая картина об известном кантри-певце Джонни Кэше и его второй жене Джун Картер. Влюбился в эту женщину Джонни, которого сыграл Хоакин Феникс, еще в 1956 году, а поженились они только в 1968-м, до этого Джун несколько раз ему отказывала. Но совместная жизнь, увы, оказалась очень сложной: вредные привычки, семейные и психологические проблемы — со всем этим помогала справиться только любовь. За роль Джун Картер в этом фильме Риз Уизерспун получила «Оскар».

Виктор Маларек («Главная цель»)

Главный герой фильма Виктор Маларек — опытный журналист. Он работает в газете Globe and Mail. Он не раз проводил громкие расследования, благодаря чему и получил репутацию настырного журналиста. В этом фильме показано, как он пытался разоблачить полицейский заговор и спасти парня от заключения. Главную роль исполнил Джош Хартнетт.

Робин Кавендиш («Дыши ради нас»)

Рассказанная в картине история, по сути, биография семьи продюсера этого фильма и известного британского кинодеятеля Джонатана Кавендиша. Его отец Робин был бизнесменом и занимался поставками чая из Африки, пока не случилась беда. Почти сразу после свадьбы он заболел полиомиелитом и был вынужден передвигаться на кресле с дыхательной трубкой. Как и в фильме, большую часть жизни он продолжал познавать с помощью жены. Ему было очень сложно, пришлось отказаться от многих идей, пожертвовать самостоятельностью и привычкой все контролировать.

Роберт Билотт («Темные воды»)

Главным героем картины «Темные воды» стал юрист Роберт Билотт. 8 лет он работал корпоративным адвокатом, а затем взялся за судебный иск против знаменитой химической корпорации, который перевернул всю его карьеру. Билотт вскрыл бесстыдную историю химического загрязнения, длившуюся десятилетиями. Роль адвоката в исторической драме сыграл Марк Руффало.

Джойс и Джон Смит («Прорыв»)

Драму «Прорыв», основанную на автобиографической книге Джойс Смит о невероятном спасении и исцелении своего сына, сняла режиссер Роксанн Доусон. Главную роль в фильме исполнила Крисси Метц, известная по сериалу «Это мы». В фильме показана реальная и по-настоящему фантастическая история спасения жизни приемного сына главной героини, который случайно провалился под лед, играя с друзьями.

Виктория и Абдул Карим («Виктория и Абдул»)

Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже императрицей Индии. Фильм посвящен ее последним годам правления. Среди бесчисленных ее подданных был красавец Абдул Карим, он стал одним из двух индийцев, отобранных для службы королеве. А позже он получил должность ее секретаря по индийским делам, уникальный титул. Сыграл роль фаворита Виктории Али Фазал, а саму королеву — знаменитая Джуди Денч.