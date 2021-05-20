Как выглядели в молодости 17 звезд, чья внешность не вписывается в голливудские каноны красоты
В мире большого кино существуют свои стандарты красоты: индустрия любит снимать подтянутых людей с идеальной улыбкой и безупречным лицом. Но не все готовы перекраивать под шаблоны то, что даровано им природой. Немало актеров и актрис с уникальными и необычными чертами лица смогли сделать себе завидную карьеру и стать любимчиками зрителей.
Мы в AdMe.ru заглянули в архивы и вспомнили, как выглядели звезды с яркой и нетипичной внешностью еще до того, как обзавелись армией фанатов
Тильда Суинтон
Хелена Бонем Картер (18 лет и 53 года)
Вуди Харрельсон
Джон Малкович
Эдриан Броуди
Фиона Шоу
Кристофер Уокен
Эмма Томпсон (24 года и 60 лет)
Хилари Суэнк
Фрэнсис Макдорманд
Рэйф Файнс
Барбра Стрейзанд
Тони Коллетт
Имельда Стонтон (20 лет и 64 года)
Бетт Мидлер
Киллиан Мерфи
Элизабет Мосс
На ваш взгляд, кто со временем изменился больше остальных?
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