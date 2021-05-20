Как выглядели в молодости 17 звезд, чья внешность не вписывается в голливудские каноны красоты

В мире большого кино существуют свои стандарты красоты: индустрия любит снимать подтянутых людей с идеальной улыбкой и безупречным лицом. Но не все готовы перекраивать под шаблоны то, что даровано им природой. Немало актеров и актрис с уникальными и необычными чертами лица смогли сделать себе завидную карьеру и стать любимчиками зрителей.

Мы в AdMe.ru заглянули в архивы и вспомнили, как выглядели звезды с яркой и нетипичной внешностью еще до того, как обзавелись армией фанатов

Тильда Суинтон

Хелена Бонем Картер (18 лет и 53 года)

Вуди Харрельсон

Джон Малкович

Эдриан Броуди

Фиона Шоу

Кристофер Уокен

Эмма Томпсон (24 года и 60 лет)

Хилари Суэнк

Фрэнсис Макдорманд

Рэйф Файнс

Барбра Стрейзанд

Тони Коллетт

Имельда Стонтон (20 лет и 64 года)

Бетт Мидлер

Киллиан Мерфи

Элизабет Мосс