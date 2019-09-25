Как выглядели победители «Эмми-2019» в своих первых и последних ролях

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На днях в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения наград американской телевизионной премии «Эмми». Еще до своего начала она установила абсолютный рекорд: сериал «Игра престолов» получил целых 32 номинации. Любопытно, что практически все главные награды ушли к сериалам, которые были созданы на территории Великобритании или при участии британских актеров, режиссеров и сценаристов.

Редакция AdMe.ru внимательно следила за трансляцией вручения наград и переживала вместе со всеми номинантами. Мы решили написать о победителях и заодно вспомнить, как они выглядели в начале своего творческого пути.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Билли Портер («Поза»)

Карьера Портера началась с театра: в 1994 году он вышел на бродвейскую сцену в мюзикле «Бриолин», а позднее сыграл в «Венецианском купце» и в постановке «Иисус Христос — суперзвезда» и даже написал сценарий для шоу «Гетто-суперзвезда (Тот, кто я есть)», которое принесло ему номинацию на премию Лиги Драмы. В 2014 году Билли удостоился премии «Грэмми» за музыкальный альбом для мюзикла «Чумовые боты». На телевидении же актер впервые появился в крошечной роли в сериале «Другой мир». Сейчас в его копилке 17 картин, наиболее заметными из которых являются роли в сериалах «Американская история ужасов» и, конечно же, «Поза», за которую он и получил заветную «Эмми».

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Джоди Комер («Убивая Еву»)

Свой творческий путь Джоди начинала с эпизодических ролей в таких сериалах, как «Катастрофа» и «Холби Сити». Популярность пришла к ней лишь спустя несколько лет, после выхода первых серий сериала «Мой безумный дневник», в котором она сыграла подругу главной героини. С этой поры ее работы становились все более значительными: проект «Риллингтон-плейс», «Доктор Фостер», «Белая принцесса» — лишь немногие из них. Окончательно же закрепила успех актрисы и принесла ей долгожданную награду роль киллера-социопатки в детективном сериале «Убивая Еву».

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Билл Хейдер («Барри»)

Билл с детства обожал пародировать окружающих и мечтал стать комедийным актером. Ради этого он переехал в Лос-Анджелес, где присоединился к комик-группе Second City. Из нее он попал в скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), участие в котором принесло ему не только известность, но и несколько номинаций на «Эмми» и премию Пибоди. На экране же Хейдер дебютировал в комедии «Он, я и его друзья», где его партнерами по съемкам стали Оуэн Уилсон, Майкл Дуглас и Сет Роген. Сейчас в его фильмографии более 90 картин, его голосом разговаривают персонажи многих мультфильмов. С начала 2018 года Хейдер погружен в проект «Барри», в котором не только исполняет главную роль, но и выступает как режиссер и соавтор сценария.

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

В портфолио Фиби можно отыскать все: она играла в кино и театре, писала сценарии, продюсировала и режиссировала отдельные эпизоды и сериалы целиком. Ее первыми работами были лишь небольшие роли в сериалах, и актриса мало кому была знакома — до одного случая. В 2013 году друзья уговорили актрису поучаствовать в ночи стендапа на фестивале в Эдинбурге. Она написала текст от лица дерзкой девушки с убийственным чувством юмора, из которого впоследствии родился моноспектакль, а затем и полноценный сериал «Дрянь», который мгновенно стал популярным и влюбил в себя зрителей по всему миру.

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)

Джаррель обучался в манхэттенской школе искусств Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts и сразу после ее окончания появился на экране в драме «Лунный свет» — ему тогда было всего 18 лет. Он только недавно начал покорять мир кино, а за его плечами уже 7 работ, среди которых роли в сериалах «Мистер Мерседес» и «Когда они нас увидят».

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми» и 4-кратная номинантка на премию «Оскар» попала на экран еще в юности. Она сыграла Бриджет Бауэрс в культовом сериале «Спасатели Малибу», а уже через год снималась в полнометражном фильме «Лесси». У Мишель довольно быстро появились первые поклонники и главные роли. Сейчас в ее фильмографии насчитывается более 50 картин, самые выдающиеся из которых «Горбатая гора», «Остров проклятых», «Величайший шоумен» и «Манчестер у моря».

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж («Игра престолов»)

Питер начал сниматься в середине 90-х, сразу после окончания колледжа. Долгое время ему доставались лишь небольшие роли в сериалах или малобюджетных фильмах. Прорывом в его карьере стала драма «Станционный смотритель», которая принесла 9 номинаций и главную премию «Спутник». Динклэйджа наконец заметили, и его портфолио стало пополняться самыми разными работами: он снимался и в романтических комедиях, и в сказках. Очередной виток популярности ожидал актера после выхода культовой «Игры престолов». За роль Тириона Ланнистера Питер получил «Золотой глобус» и 3 премии «Эмми». Его ежегодно номинировали на лучшую мужскую роль второго плана, а из всех героев картины по популярности артист уступает только экранной сестре — Лине Хиди.

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)

Джулия начала ходить на уроки актерского мастерства, чтобы побороть застенчивость, а в итоге решила стать профессиональной актрисой. Довольно легко она прошла кастинг на участие в психологическом триллере «Марта, Марси, Мэй, Марлен» — роль была небольшой, но запоминающейся. Уже через год она снималась вместе с Эммой Уотсон и Эзрой Миллером в «Хорошо быть тихоней», и ее фильмография стала быстро пополняться интересными работами. Больше всего Гарнер полюбилась зрителям своими ролями в сериалах «Маньяк», «Американцы» и, конечно же, «Озарк».

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Тони Шалуб («Удивительная миссис Мейзел»)

После окончания Йельского университета Тони переехал в Кембридж, где 4 года играл в местном театре. За роль в спектакле «Откровения с моим отцом» он был номинирован на премию «Тони». Фильмография же его началась с небольших ролей в сериалах, и известность пришла к нему далеко не сразу. Среди самых ярких его работ участие в таких фильмах, как «Гаттака», «Люди в черном», «1408». Кстати, за свою роль в сериале «Дефективный детектив» Тони получил уже 3 премии «Эмми» в номинации «Лучший актер комедийного сериала».

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Свою карьеру Алекс начала с Театра комедии в Лос-Анджелесе, а на телевидении впервые появилась в эпизодической роли в сериале «Друзья». Через 3 года она начала писать сценарий для известного во всем мире мультсериала «Каспер — доброе привидение». По-настоящему ее заметили после того, как она появилась в сериале «Девочки Гилмор», после этого ее почти сразу же утвердили в качестве постоянной актрисы в сериале «Безумное телевидение». За роль Сюзи Майерсон в сериале «Удивительная миссис Мейзел» Алекс получила «Эмми» не только в этом, но и в прошлом году. Помимо съемок, Алекс участвует в комик-шоу и озвучивает Лоис Гриффин в мультсериале «Гриффины».

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)

В кино Бен стал сниматься с 19 лет — поначалу во второстепенных ролях. Уже через год он получил награду British Independent Film Award и стал многообещающим дебютантом страны. И если в мире кино настоящую популярность он приобрел только после выхода фильма «Парфюмер: История одного убийцы», то в театральной среде он сразу стал звездой. Наиболее заметными его работами стали роли в лентах «Облачный атлас» и «Мой брат Том», а также в сериалах «Пустая корона» и «Час».

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме: Патрисия Аркетт («Притворство»)

В отличие от многих других актеров Патрисия начала свою кинокарьеру с главной роли, да еще в культовом фильме — «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна». За этим последовала серия ярких ролей в таких фильмах, как «Эд Вуд», «Настоящая любовь», «Индеец-беглец», «Шоссе в никуда». Очередная волна успеха настигла Патрисию с выходом сериала «Медиум», который принес ей «Эмми». За участие в драме «Отрочество» актриса собрала целую коллекцию кинонаград, в том числе «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США, BAFTA и «Оскар».