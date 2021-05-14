Как выглядели персонажи при первом и последнем появлении в культовых сериалах
Сегодня сериалы могут быть очень короткими, как «Ход королевы» — 1 сезон, а могут длиться и 10 сезонов, как культовый ситком «Друзья», или даже 12, как «Доктор Кто». Но вне зависимости от количества эпизодов внешность главных героев сериалов может измениться до неузнаваемости.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели персонажи наших любимых сериалов в начале и в финальных сериях.
Глория — «Американская семейка»
Пенни — «Теория Большого взрыва»
Диана — «Корона»
Бет Хармон — «Ход королевы»
Сэм Винчестер — «Сверхъестественное»
Кэрри Брэдшоу — «Секс в большом городе»
Одиннадцать — «Очень странные дела»
Милагрос — «Дикий ангел»
Хюррем — «Великолепный век»
Брандон Старк — «Игра престолов»
Мэнди Милкович — «Бесстыдники»
Рик Граймс — «Ходячие мертвецы»
Микаэлла Пратт — «Как избежать наказания за убийство»
Доктор Кто — «Доктор Кто»
СиСи Кэпвелл — «Санта-Барбара»
Кэрол — «Друзья»
Бренда Уолш — «Беверли-Хиллз, 90210»
Пегги Олсон — «Безумцы»
Дженни Хамфри — «Сплетница»
Кэрол Пелетье — «Ходячие мертвецы»
Баффи — «Баффи — истребительница вампиров»
Дана Скалли — «Секретные материалы»
Спок — «Звездный путь»
Леди Мэри Кроули — «Аббатство Даунтон»
Джон Дориан — «Клиника»
Белоснежка — «Однажды в сказке»
Симона — «Почему женщины убивают»
Альф — «Альф»
Какой персонаж, на ваш взгляд, больше всего изменился?
Фото на превью Muñeca brava / Telefe
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