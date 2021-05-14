Как выглядели персонажи при первом и последнем появлении в культовых сериалах

Сегодня сериалы могут быть очень короткими, как «Ход королевы» — 1 сезон, а могут длиться и 10 сезонов, как культовый ситком «Друзья», или даже 12, как «Доктор Кто». Но вне зависимости от количества эпизодов внешность главных героев сериалов может измениться до неузнаваемости.