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Как выглядели персонажи при первом и последнем появлении в культовых сериалах

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Сегодня сериалы могут быть очень короткими, как «Ход королевы» — 1 сезон, а могут длиться и 10 сезонов, как культовый ситком «Друзья», или даже 12, как «Доктор Кто». Но вне зависимости от количества эпизодов внешность главных героев сериалов может измениться до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели персонажи наших любимых сериалов в начале и в финальных сериях.

Глория — «Американская семейка»

Пенни — «Теория Большого взрыва»

Диана — «Корона»

Бет Хармон — «Ход королевы»

Сэм Винчестер — «Сверхъестественное»

Кэрри Брэдшоу — «Секс в большом городе»

Одиннадцать — «Очень странные дела»

Милагрос — «Дикий ангел»

Хюррем — «Великолепный век»

Брандон Старк — «Игра престолов»

Мэнди Милкович — «Бесстыдники»

Рик Граймс — «Ходячие мертвецы»

Микаэлла Пратт — «Как избежать наказания за убийство»

Доктор Кто — «Доктор Кто»

СиСи Кэпвелл — «Санта-Барбара»

Кэрол — «Друзья»

Бренда Уолш — «Беверли-Хиллз, 90210»

Пегги Олсон — «Безумцы»

Дженни Хамфри — «Сплетница»

Кэрол Пелетье — «Ходячие мертвецы»

Баффи — «Баффи — истребительница вампиров»

Дана Скалли — «Секретные материалы»

Спок — «Звездный путь»

Леди Мэри Кроули — «Аббатство Даунтон»

Джон Дориан — «Клиника»

Белоснежка — «Однажды в сказке»

Симона — «Почему женщины убивают»

Альф — «Альф»

Какой персонаж, на ваш взгляд, больше всего изменился?

Фото на превью Muñeca brava / Telefe
18757
3k
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