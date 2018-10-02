Кто сыграл молодых киногероев в сериалах и фильмах (Сэм Винчестер — копия своего юного экранного персонажа)

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Найти молодых актеров, которые идеально подходили бы на роль известных киногероев в эпизодах про их детство, — задача очень трудная. Порой ассистенты по кастингу творят чудеса и среди тысяч людей находят юных актеров, которые как две капли воды похожи на «помолодевших» главных героев кинолент.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фильмов и обнаружили невероятные сходства молодых актеров с их старшими коллегами по съемочной площадке.

1. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Фильм, который выходит на экране только осенью, уже приковал к себе огромное внимание со стороны фанатов школы чародейства и волшебства Хогвартс. В тизер-трейлере мы можем заметить молодого мага Ньюта Саламандера, которого играет 15-летний актер Джошуа Ши, похожий как две капли воды на своего старшего коллегу по фильму Эдди Редмэйна.

В фильме мы увидим и молодого профессора Альбуса Дамблдора, которого сыграл британский актер Джуд Лоу. Хотя здесь заметить схожие черты из-за большой разницы в возрасте персонажей уже немножечко сложнее.

2. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II

Еще один небезызвестный персонаж из книг Джоан Роулинг — Северус Снегг, преподаватель зельеварения и защиты от Темных искусств, которого в кино сыграл Алан Рикман. В последнем фильме поттерианы показаны воспоминания из детства волшебника и маленький Северус, роль которого исполнил юный британский актер Бенедикт Кларк.

3. Тор

Герой комиксов Marvel, хитрый и властолюбивый сводный брат Тора, в нескольких фильмах был блестяще сыгран Томом Хиддлстоном (Локи). А его персонажа в детстве исполнил Тед Олпресс.

4. Mamma Mia! — 2

2-я часть известного киномюзикла рассказывает нам о юности главной героини Донны (Мэрил Стрип). В молодые годы ее играет 29-летняя британская актриса Лили Джеймс.

Подругу Донны, Таню Чешем-Ли (Кристин Барански), в ее молодые годы исполняет Джессика Кинэн Винн, а Роззи Маллиган (Джули Уолтерс) в юности играет Алекса Дейвис.

Возлюбленных главной героини и потенциальных отцов дочери Донны играют (во взрослом и юном возрасте соответственно): Пирс Броснан (архитектор Сэм Кармайкл) и Джереми Ирвин; Стеллан Скарсгард (шведский моряк Билл Андерсон) и Джош Дилан; Колин Ферт (английский банкир Гарри Брайт) и Хью Скиннер.

5. Детство Шелдона

Сериал является приквелом к «Теории Большого взрыва» и рассказывает о детстве Шелдона Купера, когда ему было 9 лет. Джим Парсонс, игравший Шелдона в американском ситкоме, выступает в роли рассказчика, а Иэн Армитидж в образе юного гения.

Роль матери Шелдона Мэри Купер в «Теории Большого взрыва» исполнила Лори Меткалф, а в сериале про детство главного героя эту роль сыграла ее родная дочь Зои Перри.

6. Дневники Кэрри

Сара Джессика Паркер заполнилась многим ролью Кэрри Брэдшоу в культовом телесериале «Секс в большом городе». А юная Анна-София Робб сыграла эту же роль в сериале «Дневники Кэрри», который рассказывал о бурной молодости главной героини.

7. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

В 5-й части серии фильмов «Пираты Карибского моря» мы видим молодого пирата Джека Воробья, которого исполнил юный актер Энтони де ла Торре. Создатели фильма не скрывают, что им пришлось добавить немного компьютерных визуальных эффектов, чтобы добиться стопроцентного сходства с молодым героем Джонни Деппа.

8. Малефисента

Юной коллегой Анджелины Джоли, сыгравшей волшебницу Малефисенту в ее детские годы, стала начинающая британская актриса Изобель Моллой.

9. Сверхъестественное

Дин Винчестер, главный герой сериала «Сверхъестественное», непревзойденный охотник за нечистью, которого сыграл бесстрашный Дженсен Эклс, в нескольких эпизодах вспоминает свои детские и юношеские годы. В серии «Плохие мальчишки» описывается время, когда главный герой провел в исправительном учреждении для подростков. Роль Дина в этих воспоминаниях играет молодой канадский актер Дилан Эверетт.

Детство младшего брата главного героя Сэма Винчестера, которого играет в сериале Джаред Падалеки, также показано в нескольких эпизодах. Например, в серии «Снова в школу» в роли юного Сэма снялся американский актер Колин Форд.

10. Загадочная история Бенджамина Баттона

Если главного героя фильма состарили с помощью компьютерной графики, то подругу Бенджамина Баттона играли две разные актрисы. В молодости с этой ролью блестяще справилась Кейт Бланшетт, а юную героиню фильма Дэйзи сыграла Эль Фаннинг.

11. Люди Икс: Первый класс

Фильм является началом новой трилогии по мотивам одноименного комикса и повествует о молодых Чарльзе Ксавьере и Эрике Леншерре (Магнето). Профессора Икс в ленте сыграл Джеймс Макэвой, а его роль в детские годы исполнил Лоуренс Белчер.

Роль мутанта Магнето в фильме играл Майкл Фассбендер, а в съемках про детство героя участвовал британский актер Билл Милнер.

12. Хоббит: Нежданное путешествие

Старого Бильбо Бэггинса в фильме «Властелин колец: Братство Кольца» играет Иэн Холм, а на роль молодого хоббита для нескольких картин был приглашен Мартин Фримен.

13. Люди в черном — 3

В кинотрилогии «Люди в черном» секретного агента Кей мастерски сыграл Томми Ли Джонс. А в последнем фильме роль молодого агента Кей исполнил Джош Бролин.

14. Воды слонам!

Лучшую похвалу за роль Джейкоба в фильме «Воды слонам!» Роберт Паттинсон получил от своего экранного коллеги Хэла Холбрука, от лица которого в фильме ведется повествование. В одном из интервью Холбрук признался, что, когда впервые встретил Роберта на съемочной площадке, у него было ощущение, будто он увидел себя в молодости.

15. Форрест Гамп

Легендарный фильм Роберта Земекиса, в котором Том Хэнкс исполнил роль Форреста Гампа, не удался бы без участия Майкла Коннера Хэмпфри, ярко сыгравшего главного героя в его детские годы.

А каких актеров вы еще можете вспомнить из тех, кто сыграл одного персонажа в разном возрасте?