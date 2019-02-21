Как выглядели номинанты на «Оскар-2019» в своих первых ролях

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Актеры, номинированные на премию «Оскар» 2019 года, имеют совершенно разный опыт работы в кинематографе. Например, для Ялицы Апарисио, сыгравшей в фильме Альфонсо Куарона «Рома», эта роль стала первой в карьере. А Гленн Клоуз, напротив, претендует на получение зотолой статуэтки уже в 7-й раз.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими были номинанты на получение премии «Оскар» 2019 года в своих первых и последних на данный момент кинокартинах.

Лучшая мужская роль

Кристиан Бейл

Свою первую серьезную роль юный Кристиан Бейл сыграл в фильме « Анастасия: Тайна Анны » в 12-летнем возрасте. В 2011 году он получил «Оскар» за роль второго плана в ленте «Боец». После номинировался еще 3 раза, в том числе за работу над фильмом «Власть» 2018 года.

Вигго Мортенсен

Дебютировал актер в фильме «Свидетель» в 1985 году. После были 3 номинации на «Оскар», последняя из которых — за роль вышибалы в фильме Питера Фаррелли "Зеленая книга".

Рами Малек

Впервые на экране Рами Малек появился в сериале «Девочки Гилмор». В 2018 году он сыграл роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографической драме «Богемская рапсодия», за что получил номинацию на «Оскар».

Уиллем Дефо

В 1981 году Дефо снялся в фильме «Без любви», где сыграл роль байкера. За всю карьеру у него было 4 номинации на «Оскар» — и ни одной победы. В 2019 году киноакадемиками была отмечена его работа над фильмом «Ван Гог. На пороге вечности».

Брэдли Купер

В 2001 году во 2-м сезоне сериала «Секс в большом городе» Брэдли Купер сыграл эпизодическую роль, которая стала для него дебютной. Прошло много лет, и актер решил сам срежиссировать фильм и сыграть в нем главную роль. Драма «Звезда родилась» в итоге вошла в ряды лучших кинолент года и получила номинации на самые престижные награды.

Лучшая женская роль

Ялица Апарисио

На счету у Ялицы Апарисио пока что одна роль, но очень значимая. Основная профессия начинающей актрисы — педагог дошкольного образования. Однако это не помешало ей сняться в одном из самых заметных фильмов 2019 года — «Рома». Первая роль — и сразу номинация на престижнейшую премию в сфере киноискусства. Чем не показатель таланта?

Гленн Клоуз

40 лет назад Гленн Клоуз начала сниматься в телевизионных проектах, уже будучи театральной звездой. Ее первая роль на большом экране была в фильме «Мир по Гарпу», где они с Робином Уильямсом сыграли мать и сына. Карьера актрисы была весьма насыщенной, что принесло ей 7 номинаций на премию «Оскар». В 2017 году Клоуз исполнила роль в драме Бьерна Рунге «Жена», за которую вновь была отмечена киноакадемиками.

Леди Гага

Впервые в качестве актрисы Леди Гага проявила себя в сериале «Американская история ужасов». Но настоящим прорывом в ее кинокарьере стал фильм Брэдли Купера «Звезда родилась», за который она получила номинацию на «Оскар». Примечательно, что ее уже номинировали в 2016 году за фильм «Зона охоты» в категории «Лучшая песня».

Оливия Колман

В 2000 году Оливия Колман появилась на телеэкране в сериале « Вышибала », сценаристами которого были ее друзья Роберт Уэбб и Дэвид Митчелл. Сейчас она является одной из самых востребованных актрис. Однако американские киноакадемики решили отметить ее работу только сейчас, номинировав за роль в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

Мелисса Маккарти

Одна из самых ранних ролей Мелиссы Маккарти была в сериале «Девочки Гилмор». Потом она успешно реализовала себя как комедийная актриса и получила первую номинацию на «Оскар» за фильм «Девичник в Вегасе». Второй раз Маккарти номинировалась за серьезную драматическую роль мошенницы в фильме «Сможете ли вы меня простить?».

Лучшая мужская роль второго плана

Сэм Эллиотт

Сэм Эллиотт начал свою карьеру с второстепенных незаметных ролей. Узнавать его стали после участия в сериале «Миссия невыполнима». В последующем было еще много интересных работ, а теперь Эллиотт один из самых возрастных номинантов на получение премии «Оскар». Отмечен актер был за роль в фильме «Звезда родилась».

Махершала Али

Лауреат премии «Оскар» 2017 года Махершала Али вновь номинируется на получение награды. В этот раз была отмечена работа актера в фильме «Зеленая книга». Его первое появление на экране состоялось в рамках сериала «Расследование Джордан», где он сыграл роль доктора.

Сэм Рокуэлл

В прошлом году Сэм Рокуэлл уже получил «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В 2019-м он номинирован за работу над лентой «Власть». А дебютировал актер в фильме ужасов «Дом клоунов» в 1989 году.

Ричард Э. Грант

Первым фильмом для Ричарда Э. Гранта стал «Уитнэйл и я», снятый в 1986 году. Спустя 33 года актер получил номинацию на «Оскар» за кинокартину «Сможете ли вы меня простить?», где сыграл с Мелиссой Маккарти.

Адам Драйвер

Дебютной для Адама Драйвера стала роль в сериале «Необычный детектив». В 2018 году он снялся в криминальной драме « Черный клановец », за что был отмечен американскими киноакадемиками.

Лучшая женская роль второго плана

Рэйчел Вайс

Одна из первых ролей у Рэйчел Вайс была в 1993 году в эпизоде сериала «Инспектор Морс». Актриса уже является обладательницей премии «Оскар» за работу над фильмом «Преданный садовник». В этом году Вайс номинируется как исполнительница роли второго плана в кинокартине «Фаворитка».

Эмма Стоун

Коллега Рэйчел Вайс по фильму «Фаворитка» Эмма Стоун также была отмечена номинацией от киноакадемиков. В 2007 году она впервые появилась на большом экране, исполнив роль в фильме «SuperПерцы».

Реджина Кинг

Карьера Реджины Кинг началась с роли в сериале «227». На тот момент ей было 14 лет. Однако свою первую номинацию на «Оскар» она получила лишь сейчас — за работу над кинокартиной «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Марина Де Тавира

Одним из первых для мексиканской актрисы Марины Де Тавиры стал фильм «Побочные эффекты». В 2018 году в своей кинокартине «Рома» ее снял Альфонсо Куарон. Благодаря работе над этим фильмом Тавира удостоилась номинации на получение премии «Оскар».

Эми Адамс

Эми Адамс дебютировала на экране в фильме «Убийственные красотки» в 1999 году. За всю свою карьеру актриса номинировалась на «Оскар» 6 раз, но так и не получила заветную статуэтку. В 2019 году киноакадемики выделили ее работу в фильме «Власть».