Как выглядели номинанты на «Оскар-2019» в своих первых ролях
Актеры, номинированные на премию «Оскар» 2019 года, имеют совершенно разный опыт работы в кинематографе. Например, для Ялицы Апарисио, сыгравшей в фильме Альфонсо Куарона «Рома», эта роль стала первой в карьере. А Гленн Клоуз, напротив, претендует на получение зотолой статуэтки уже в 7-й раз.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими были номинанты на получение премии «Оскар» 2019 года в своих первых и последних на данный момент кинокартинах.
Лучшая мужская роль
Кристиан Бейл
Свою первую серьезную роль юный
Вигго Мортенсен
Дебютировал актер в фильме «Свидетель» в 1985 году. После были 3 номинации на «Оскар», последняя из которых — за роль вышибалы в фильме
Рами Малек
Впервые на экране Рами Малек появился в сериале «Девочки Гилмор». В 2018 году он сыграл роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографической драме «Богемская рапсодия», за что получил номинацию на «Оскар».
Уиллем Дефо
В 1981 году Дефо снялся в фильме «Без любви», где сыграл роль байкера. За всю карьеру у него было 4 номинации на «Оскар» — и ни одной победы. В 2019 году киноакадемиками была отмечена его работа над фильмом «Ван Гог. На пороге вечности».
Брэдли Купер
В 2001 году во 2-м сезоне сериала «Секс в большом городе» Брэдли Купер сыграл эпизодическую роль, которая стала для него дебютной. Прошло много лет, и актер решил сам срежиссировать фильм и сыграть в нем главную роль. Драма «Звезда родилась» в итоге вошла в ряды лучших кинолент года и получила номинации на самые престижные награды.
Лучшая женская роль
Ялица Апарисио
На счету у Ялицы Апарисио пока что одна роль, но очень значимая. Основная профессия начинающей актрисы — педагог дошкольного образования. Однако это не помешало ей сняться в одном из самых заметных фильмов 2019 года — «Рома». Первая роль — и сразу номинация на престижнейшую премию в сфере киноискусства. Чем не показатель таланта?
Гленн Клоуз
40 лет назад Гленн Клоуз начала сниматься в телевизионных проектах, уже будучи театральной звездой. Ее первая роль на большом экране была в фильме «Мир по Гарпу», где они с Робином Уильямсом сыграли мать и сына. Карьера актрисы была весьма насыщенной, что принесло ей 7 номинаций на премию «Оскар». В 2017 году Клоуз исполнила роль в драме Бьерна Рунге «Жена», за которую вновь была отмечена киноакадемиками.
Леди Гага
Впервые в качестве актрисы Леди Гага проявила себя в сериале «Американская история ужасов». Но настоящим прорывом в ее кинокарьере стал фильм Брэдли Купера «Звезда родилась», за который она получила номинацию на «Оскар». Примечательно, что ее уже номинировали в 2016 году за фильм «Зона охоты» в категории «Лучшая песня».
Оливия Колман
В 2000 году Оливия Колман появилась на телеэкране в сериале «
Мелисса Маккарти
Одна из самых ранних ролей
Лучшая мужская роль второго плана
Сэм Эллиотт Махершала Али
Лауреат премии «Оскар» 2017 года Махершала Али вновь номинируется на получение награды. В этот раз была отмечена работа актера в фильме «Зеленая книга». Его первое появление на экране состоялось в рамках сериала «Расследование Джордан», где он сыграл роль доктора.
Сэм Рокуэлл
В прошлом году Сэм Рокуэлл уже получил «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В 2019-м он номинирован за работу над лентой «Власть». А дебютировал актер в фильме ужасов «Дом клоунов» в 1989 году.
Ричард Э. Грант
Первым фильмом для
Адам Драйвер
Дебютной для
Лучшая женская роль второго плана
Рэйчел Вайс
Одна из первых ролей у Рэйчел Вайс была в 1993 году в эпизоде сериала «Инспектор Морс». Актриса уже является обладательницей премии «Оскар» за работу над фильмом «Преданный садовник». В этом году Вайс номинируется как исполнительница роли второго плана в кинокартине «Фаворитка».
Эмма Стоун
Коллега Рэйчел Вайс по фильму «Фаворитка»
Реджина Кинг
Карьера
Марина Де Тавира
Одним из первых для мексиканской актрисы Марины Де Тавиры стал фильм «Побочные эффекты». В 2018 году в своей кинокартине «Рома» ее снял Альфонсо Куарон. Благодаря работе над этим фильмом Тавира удостоилась номинации на получение премии «Оскар».
Эми Адамс
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