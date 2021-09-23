Как выглядели мамы 14 знаменитых актрис XX века, красоту которых воспевал весь мир

Прошлый век подарил нам целую плеяду кинодив, которые запомнились зрителю не только ролями, но и магнетической красотой и чарующим обаянием. Грациозная Грейс Келли, обольстительная Мэрилин Монро, блистательная Элизабет Тейлор — кажется, список можно продолжать до бесконечности.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, от кого же унаследовали харизму и обаяние самые яркие актрисы прошлого века. А в конце статьи мы покажем, как выглядела мама принцессы Дианы — Фрэнсис Шэнд Кидд.

Грейс Келли и Маргарет Майер Келли

Джин Харлоу и Джин По Харлоу

Кэтрин Хепберн и Кэтрин Марта Хотон Хепберн

Рита и Волга Хейворт

Элизабет Тейлор и Сара Созерн

Одри Хепберн и Элла ван Хеемстра

Шэрон Тейт и Дорис Гвендолин Тейт

Роми и Магда Шнайдер

Натали Вуд и Мария Гурдин

Джейн Биркин и Джуди Кэмпбелл

Джейн Фонда и Фрэнсис Форд Сеймур Фонда

Софи Лорен и Ромильда Виллани

Катрин Денев и Рене Симоно

Шер и Джорджия Холт

Бонус: принцесса Диана и Фрэнсис Шэнд Кидд