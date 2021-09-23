Как выглядели мамы 14 знаменитых актрис XX века, красоту которых воспевал весь мир
Прошлый век подарил нам целую плеяду кинодив, которые запомнились зрителю не только ролями, но и магнетической красотой и чарующим обаянием. Грациозная Грейс Келли, обольстительная Мэрилин Монро, блистательная Элизабет Тейлор — кажется, список можно продолжать до бесконечности.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, от кого же унаследовали харизму и обаяние самые яркие актрисы прошлого века. А в конце статьи мы покажем, как выглядела мама принцессы Дианы — Фрэнсис Шэнд Кидд.
Грейс Келли и Маргарет Майер Келли
Джин Харлоу и Джин По Харлоу
Кэтрин Хепберн и Кэтрин Марта Хотон Хепберн
Рита и Волга Хейворт
Элизабет Тейлор и Сара Созерн
Одри Хепберн и Элла ван Хеемстра
Шэрон Тейт и Дорис Гвендолин Тейт
Роми и Магда Шнайдер
Натали Вуд и Мария Гурдин
Джейн Биркин и Джуди Кэмпбелл
Джейн Фонда и Фрэнсис Форд Сеймур Фонда
Софи Лорен и Ромильда Виллани
Катрин Денев и Рене Симоно
Шер и Джорджия Холт
Бонус: принцесса Диана и Фрэнсис Шэнд Кидд
А вы похожи на свою маму? Поделитесь фотографией в комментариях.
Поделиться этой статьёй