17 известных актрис, которых сложно узнать в их первых фильмах (Оказывается, Хелен Миррен — горячая штучка)

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Пересматривать старые фильмы — увлекательное занятие. В некоторых из них знаменитые сегодня актеры в начале своей карьеры играли эпизодические роли, а в некоторых — сразу главные, но с первого взгляда понять, кто перед нами, получается не всегда. Тем увлекательнее такие путешествия в мир кинематографа, ведь в титрах может быть немало сюрпризов, а известные личности могут открываться перед зрителями в новых и необычных амплуа.

AdMe.ru нашел кадры из старых фильмов, на которых не так просто узнать наших любимых актрис.

1. Мелани Гриффит в фильме «Ночные ходы» (1975) и на премьере «Пиратов Сомали» в 2017 году

2. Хелен Миррен в фильме «Герострат» (1967) и на фотосессии в 2018 году

3. Николь Кидман в фильме «Бандиты на велосипедах» (1983) и сериале "Большая маленькая ложь (2017)

4. Ума Турман в фильме «Джонни, будь умницей» (1988) и на кинопремьере в 2017 году

5. Мишель Пфайффер в фильме «Голливудские рыцари» (1980) и на кинофестивале «Трайбека» в 2018 году

6. Элизабет Херли в фильме «Ария» (1987) и сериале «Члены королевской семьи» (2018)

7. Фелисити Джонс в фильмах «Искатели сокровищ» (1996) и «Вселенная Стивена Хокинга» (2014)

8. Вайнона Райдер в фильме «Лукас» (1986) и на вручении премии Гильдии киноактеров в 2018 году

9. Мэгги Смит, «Некуда идти» (1958) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2007)

10. Ванесса Паради в фильме «Белая свадьба» (1989) и на Парижской неделе моды в 2018 году

11. Кристен Стюарт в фильмах «Флинтстоуны в Рок-Вегасе» (2002) и «Персональный покупатель» (2016)

12. Лина Хиди в фильме «У воды» (1992) и сериале «Игра престолов» (2016)

13. Лив Тайлер в фильме «Безмолвная схватка» (1994) и на открытии магазина Belstaff в Токио в 2017 году

14. Джейн Фонда в фильме «Большая история» (1960) и на Каннском кинофестивале в 2018 году

15. Джейми Ли Кертис в сериалах «Коломбо» (1977) и «Королевы крика» (2015)

16. Джессика Лэнг в фильме «Кинг-Конг» (1976) и сериале «Американская история ужасов» (2014)

17. Сьюзан Сарандон в фильме «Джо» (1970) и сериале «Рэй Донован» (2017)