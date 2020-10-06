Как выглядели и кого играли звезды до того, как отвоевали свое место в Голливуде
Даже самые востребованные и высокооплачиваемые звезды мирового кинематографа когда-то делали первые робкие шаги на большой экран. Одни начинали с мыльных опер, другие пробовали свои силы в незамысловатых детских фильмах, а третьи засветились в скетч-шоу. Даже преданные фанаты знаменитых актеров и актрис могут не знать, как выглядели их кумиры, когда им только приходилось отвоевывать свое место под голливудским солнцем.
Мы в AdMe.ru посмотрели, в каких фильмах дебютировали наши любимые звезды кино и насколько они изменились с момента выхода этих лент.
1. Марго Робби
Актерская карьера Робби началась в 2007 году в Австралии. На родине известность ей принесла роль Донны Фридмен в мыльной опере «Соседи».
2. Роберт Дауни — младший
В 1985 году 20-летний Дауни-младший на один сезон присоединился к команде популярного шоу «Субботним вечером в прямом эфире» на канале NBC. Однако после работы на телевидении он сделал окончательный выбор в пользу кинематографа.
3. Хилари Суэнк
Дебютом актрисы в кино стала небольшая роль в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», где она сыграла Кимберли Ханну.
4. Гэбриел Махт
Первое появление на телеэкранах будущей звезды «Форс-мажоров» состоялось в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210», однако второстепенная роль не принесла ему известности.
5. Кирстен Данст
Одной из первых работ в кино Данст, которая начала покорять Голливуд еще в раннем детстве, стала роль дочери Шермана Кэмпбелл в фильме «Костер тщеславия» 1990 года.
6. Том Хэнкс
В 1980 году Хэнкс снялся в фильме ужасов «Он знает, что вы одни». Но первой яркой работой актера в кино стал ситком «Закадычные друзья», где он исполнил главную роль — Баффи Уилсона.
7. Фелисити Джонс
Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1996 году в фильме «Искатели сокровищ», где она сыграла Элис, одну из главных героинь.
8. Дэниел Рэдклифф
До появления в легендарной франшизе о Гарри Поттере юный актер успел пару раз сняться в кино, в частности в роли сына Пенделов в фильме «Портной из Панамы» 2001 года.
9. Эмма Стоун
Актерская карьера Стоун началась с череды ролей второго плана в молодежных сериалах, в том числе в «Медиуме», где она появилась в одном из эпизодов.
10. Дуэйн Джонсон
«Шоу 70-х» подарило известность и зрительскую любовь не одному актеру: Эштону Кутчеру, Миле Кунис, Лоре Препон. А также Дуэйну Джонсону, который сыграл в сериале собственного отца, Рокки Джонсона.
11. Элизабет Мосс
В 1999 году будущая звезда сериала «Рассказ служанки» появилась в фильме «Прерванная жизнь» в роли девушки Полли, изуродованной ожогами.
12. Мэтт Деймон
Дебютом Деймона на большом экране стала лента «Мистическая пицца», в которой его герой Стимер за весь фильм произнес одну-единственную фразу.
13. Скарлетт Йоханссон
Одна из первых ярких работ актрисы в кино — роль Эмили в фильме «Если Люси упадет» 1996 года.
14. Дэниел Крейг
Впервые увидеть Крейга на большом экране зритель мог в фильме «Сила личности», где он сыграл Япи Бота. До этого актер появлялся лишь в эпизодах сериалов.
15. Эван Рейчел Вуд
Как и Кирстен Данст, будущая звезда вестерна «Мир Дикого Запада» начала покорять Голливуд еще в детстве. Ее первой яркой работой в кино стала главная роль в фильме «Подкоп в Китай».
16. Крис Прэтт
Дебют Прэтта на большом экране состоялся в 2003 году в боевике «Экстремальная команда», где он сыграл Кинена.
17. Дрю Бэрримор
Актерским прорывом для Бэрримор стала роль Герти в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года. На тот момент ей было всего 7 лет.
18. Рассел Кроу
Первую и сразу же главную роль на большом экране Кроу исполнил в фильме «Перекресток» 1990 года. До этого актера можно было увидеть лишь в паре сериалов.
19. Эми Адамс
Дебютный фильм Адамс вышел в 1999 году. В черной комедии «Убийственные красотки» она сыграла второстепенного персонажа Лесли Миллер.
20. Кристиан Бейл
В 1987 году 12-летний Кристиан Бейл получил роль Джейми Грэма в фильме Стивена Спилберга «Империя солнца», обойдя более 4 000 кандидатов.
21. Эмилия Кларк
До «Игры престолов» актриса успела всего пару раз появиться на экране, в том числе в небольшой роли в одном из эпизодов британского сериала «Врачи».
22. Джейсон Момоа
Даже преданные фанаты Момоа могут не знать, что дебют актера состоялся в культовом сериале «Спасатели Малибу», где его можно увидеть в 10-м и 11-м сезонах в роли Джейсона Иоэйна.
23. Мила Кунис
В фильме «Пиранья» 1995 года Кунис исполнила одну из своих первых ролей — дочь местного шерифа.
24. Моника Беллуччи
Актерская карьера итальянской дивы началась с малобюджетного фильма «Злоупотребление» 1991 года, где ей досталась главная роль — овдовевшей мещанки по имени Франческа.
Как вы считаете, кто из актеров со времен своего дебюта на большом экране или телевидении почти не изменился, а кого просто невозможно узнать?