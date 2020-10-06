Как выглядели и кого играли звезды до того, как отвоевали свое место в Голливуде

Даже самые востребованные и высокооплачиваемые звезды мирового кинематографа когда-то делали первые робкие шаги на большой экран. Одни начинали с мыльных опер, другие пробовали свои силы в незамысловатых детских фильмах, а третьи засветились в скетч-шоу. Даже преданные фанаты знаменитых актеров и актрис могут не знать, как выглядели их кумиры, когда им только приходилось отвоевывать свое место под голливудским солнцем.

Мы в AdMe.ru посмотрели, в каких фильмах дебютировали наши любимые звезды кино и насколько они изменились с момента выхода этих лент.

1. Марго Робби

Актерская карьера Робби началась в 2007 году в Австралии. На родине известность ей принесла роль Донны Фридмен в мыльной опере «Соседи».

2. Роберт Дауни — младший

В 1985 году 20-летний Дауни-младший на один сезон присоединился к команде популярного шоу «Субботним вечером в прямом эфире» на канале NBC. Однако после работы на телевидении он сделал окончательный выбор в пользу кинематографа.

3. Хилари Суэнк

Дебютом актрисы в кино стала небольшая роль в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», где она сыграла Кимберли Ханну.

4. Гэбриел Махт

Первое появление на телеэкранах будущей звезды «Форс-мажоров» состоялось в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210», однако второстепенная роль не принесла ему известности.

5. Кирстен Данст

Одной из первых работ в кино Данст, которая начала покорять Голливуд еще в раннем детстве, стала роль дочери Шермана Кэмпбелл в фильме «Костер тщеславия» 1990 года.

6. Том Хэнкс

В 1980 году Хэнкс снялся в фильме ужасов «Он знает, что вы одни». Но первой яркой работой актера в кино стал ситком «Закадычные друзья», где он исполнил главную роль — Баффи Уилсона.

7. Фелисити Джонс

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1996 году в фильме «Искатели сокровищ», где она сыграла Элис, одну из главных героинь.

8. Дэниел Рэдклифф

До появления в легендарной франшизе о Гарри Поттере юный актер успел пару раз сняться в кино, в частности в роли сына Пенделов в фильме «Портной из Панамы» 2001 года.

9. Эмма Стоун

Актерская карьера Стоун началась с череды ролей второго плана в молодежных сериалах, в том числе в «Медиуме», где она появилась в одном из эпизодов.

10. Дуэйн Джонсон

«Шоу 70-х» подарило известность и зрительскую любовь не одному актеру: Эштону Кутчеру, Миле Кунис, Лоре Препон. А также Дуэйну Джонсону, который сыграл в сериале собственного отца, Рокки Джонсона.

11. Элизабет Мосс

В 1999 году будущая звезда сериала «Рассказ служанки» появилась в фильме «Прерванная жизнь» в роли девушки Полли, изуродованной ожогами.

12. Мэтт Деймон

Дебютом Деймона на большом экране стала лента «Мистическая пицца», в которой его герой Стимер за весь фильм произнес одну-единственную фразу.

13. Скарлетт Йоханссон

Одна из первых ярких работ актрисы в кино — роль Эмили в фильме «Если Люси упадет» 1996 года.

14. Дэниел Крейг

Впервые увидеть Крейга на большом экране зритель мог в фильме «Сила личности», где он сыграл Япи Бота. До этого актер появлялся лишь в эпизодах сериалов.

15. Эван Рейчел Вуд

Как и Кирстен Данст, будущая звезда вестерна «Мир Дикого Запада» начала покорять Голливуд еще в детстве. Ее первой яркой работой в кино стала главная роль в фильме «Подкоп в Китай».

16. Крис Прэтт

Дебют Прэтта на большом экране состоялся в 2003 году в боевике «Экстремальная команда», где он сыграл Кинена.

17. Дрю Бэрримор

Актерским прорывом для Бэрримор стала роль Герти в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года. На тот момент ей было всего 7 лет.

18. Рассел Кроу

Первую и сразу же главную роль на большом экране Кроу исполнил в фильме «Перекресток» 1990 года. До этого актера можно было увидеть лишь в паре сериалов.

19. Эми Адамс

Дебютный фильм Адамс вышел в 1999 году. В черной комедии «Убийственные красотки» она сыграла второстепенного персонажа Лесли Миллер.

20. Кристиан Бейл

В 1987 году 12-летний Кристиан Бейл получил роль Джейми Грэма в фильме Стивена Спилберга «Империя солнца», обойдя более 4 000 кандидатов.

21. Эмилия Кларк

До «Игры престолов» актриса успела всего пару раз появиться на экране, в том числе в небольшой роли в одном из эпизодов британского сериала «Врачи».

22. Джейсон Момоа

Даже преданные фанаты Момоа могут не знать, что дебют актера состоялся в культовом сериале «Спасатели Малибу», где его можно увидеть в 10-м и 11-м сезонах в роли Джейсона Иоэйна.

23. Мила Кунис

В фильме «Пиранья» 1995 года Кунис исполнила одну из своих первых ролей — дочь местного шерифа.

24. Моника Беллуччи

Актерская карьера итальянской дивы началась с малобюджетного фильма «Злоупотребление» 1991 года, где ей досталась главная роль — овдовевшей мещанки по имени Франческа.