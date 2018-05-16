Как выглядели бы современные киногерои, если бы их играли звезды 90-х

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Что бы получилось, если бы известные кинокартины XXI века сняли на пару десятков лет раньше? Кому бы достались лучшие роли? Брэд Питт как Тор, Хью Грант в образе современного Шерлока, Милла Йовович в костюме Черной вдовы. Зрители со всего мира предлагают свои версии, и некоторые выглядят весьма заманчиво.

AdMe.ru выбрал несколько теорий о том, кто из звезд 90-х мог бы с легкостью вжиться в образ самых любимых и впечатляющих киногероев XXI века.

«Шерлок Холмс»: Хью Грант в роли Шерлока

Выбирая актера на роль Шерлока, BBC искала британского актера, сексуального и статного, который представит яркий характер и эксцентричность персонажа. Среди звезд Великобритании 90-х, пожалуй, лучшим кандидатом был бы Хью Грант. Кстати, из-за того что Бенедикт Камбербэтч не совсем соответствовал этим требованиям в вопросах внешнего вида, ему чуть не отказали во время кастинга.

«Амели»: Вайнона Райдер в роли Амели

Режиссер фильма Жан-Пьер Жене задумывал Амели как очаровательную, смелую и неловкую девушку, которая часто ведет себя по-детски наивно. Героини, сыгранные Вайноной Райдер в 1990-х, вписывались в этот типаж: хрупкие, непохожие на обычных девушек, с большими загадочными глазами и добрым сердцем. Эти образы стали визитной карточкой актрисы и породили моду на подобные персонажи в кино.

«Марсианин»: Уилл Смит в роли Марка Уотни

Находчивый, смелый, умный парень с чувством юмора, который не падает духом в критической ситуации. 20 с лишним лет назад такая роль наверняка ушла бы Уиллу Смиту. Достаточно вспомнить его появления в фильмах «День Независимости», «Люди в черном» или «Дикий, дикий Запад».

«Гарри Поттер»: Элайджа Вуд в роли Гарри

Будь Элайджа Вуд на 10 лет младше, эта роль наверняка досталась бы ему. Внешне они с Дэниелом Рэдклиффом так похожи, что люди часто их путают, встретив на улице. Не говоря уже о том, что Элайджа Вуд тоже востребован в кино с 8 лет. Его дебют на большом экране состоялся в фильме «Назад в будущее».

«Пираты Карибского моря»: Джим Керри в роли Джека Воробья

Джим Керри отказался от роли Джека Воробья в пользу фильма «Брюс Всемогущий» в начале 2000-х. Актер не верил в успех очередной комедии о пиратах, боялся, что фильм провалится в прокате. Будь дело на 10 лет раньше, когда актер только начал появляться на экране, возможно, решение было бы иным. К счастью, на помощь пришел Джонни Депп, который сделал Джека Воробья самым харизматичным героем XXI века и принес фильму грандиозный успех. Просто Джонни не боится сложных ролей и любит рисковать.

«Очень странные дела»: Алисса Милано в роли Джейн

20 лет назад не так много девочек могли бы управиться с ролью Джейн в сериале «Очень странные дела», но вспомните роль Алиссы Милано в «Коммандо». Алисса, готовая к любым нагрузкам на съемочной площадке, выглядела бы органично в роли девочки с выразительными глазами и суперспособностями.

«Девушка с татуировкой дракона»: Сара Мишель Геллар в роли Лисбет Саландер

Сара Мишель Геллар была одной из немногих актрис, кто изображал на экране сильных девушек с непростым характером, которые бросают вызов судьбе и не боятся сражаться с мужчинами один на один. Вспомните знаменитую «Баффи» — роль асоциальной хакерши из детектива «Девушка с татуировкой дракона» могла бы идеально подойти Саре, если бы съемки начались на пару десятилетий пораньше.

«Звездные войны»: Киану Ривз в роли Кайло Рена

О том, как похожи эти актеры, кинозрители говорили еще во время выхода фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы». Если учесть, что 6-й эпизод киносаги вышел в 1983 году, то картина с продолжением истории о приключениях Люка, Хана Соло и других персонажей могла появиться в 1990-е. Тогда Киану уже прекрасно показал себя в роли сложного подростка в фильме «На берегу реки», благодаря чему в конце 1980-х легко получает роли сложных подростков в фильмах.

«Безумный Макс»: Джейми Ли Кертис в роли Фуриосы

Отличная физическая форма, смелая стрижка, обворожительная улыбка и стальной характер — Джейми Ли Кертис легко вживалась в образы сильных и независимых женщин. Роль военачальницы Фуриосы наверняка досталась бы ей, будь съемки на 20 лет раньше. Только вспомните ее героинь из фильмов «Вирус» или «Голубая сталь».

«Люди Икс»: Арнольд Шварценеггер в роли Логана

Мало кто способен взять на себя роль Россомахи. Разве что железный Арни. Мастерское владение мотоциклами, колкие шуточки, подкачанное тело, страсть к сигарам и коротким разговорам с плохими парнями — образ, в котором Арни снимается уже не одно десятилетие. Кстати, обратите внимание: у Терминатора и Логана, кажется, один железный друг на двоих?

«Хоббит»: Мэттью Бродерик в роли Бильбо

Яркие роли Мэттью Бродерика в 1990-е — это доктор Нико Татопулос в «Годзилле», инспектор Гаджет и озвучка Симбы в «Короле Льве». Актер среднего уровня, который найдет в себе силы и время, чтобы с головой погрузиться в съемки, — такие требования предъявлял Питер Джексон, когда брался за съемки трилогий по книгам Толкина. И все это было у Бродерика 20 лет назад, да и по типажу он похож на Фримена.

«Мстители»: Джош Хартнетт в роли Капитана Америки

Фанаты комиксов не раз обсуждали, кто мог бы сыграть легендарного американского героя, если бы фильмы о «Мстителях» появились 20 лет назад. Одни предлагали на эту роль Брэда Питта, другие — Уилла Смита, третьи — Леонардо Ди Каприо. Но, пожалуй, самая интересная версия касается Джоша Хартнетта. В конце 1990-х он получал роли храбрых, отчаянных, жаждущих справедливости героев в картинах «Перл-Харбор» и «Черный ястреб». И судя по ним, он бы отлично вжился в образ Капитана Америки.

«Мстители»: Брэд Питт в роли Тора

Тор — еще один обсуждаемый персонаж. В похожем образе Брэд Питт появился, изображая Ахиллеса в 2004 году в фильме «Троя». Любовь к застольям, великолепная физическая форма, золотистые волосы, открытая улыбка и здоровое чувство юмора — то, что мы любим и ждем от героя Тора.

«Мстители»: Милла Йовович в роли Черной вдовы

Здесь большинство интернет-пользователей единодушны. Роль Черной вдовы, обворожительной русской шпионки-убийцы, словно создана для Миллы Йовович. Она невозможно похожа на Черную вдову из комиксов, и если бы съемки проходили в 1990-е, была бы главной претенденткой на эту роль.

«Железный человек»: Джефф Голдблюм в роли Тони

Сексуальный и умный, любимец женщин, отчаянно смелый и находчивый — похожие роли доставались Джеффу в фильмах «Парк Юрского периода» и «День независимости». Но даже Джефф не смог бы сыграть Тони так, как это делает Роберт Дауни — младший, который просто живет в этом образе последние 20 лет.

«Чудо-женщина»: Сигурни Уивер в роли Дианы

Смелая, отчаянная и хрупкая — это образ Эллен Рипли, который принес мировую славу Сигурни Уивер. Ее сексуальность в «Чужом» проявляется в моменты сражений. Так же, как это произошло с героиней Галь Гадот: высокая, стройная Чудо-женщина выглядит восхитительно в образе непобедимой воительницы. Если вспомнить, что рост Сигурни Уивер составляет 182 см, то будь съемки фильма в 1990-е, она могла бы справиться с этой ролью на все 100 %.