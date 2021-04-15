Как выглядели бы популярные киногероини, если бы для съемок актрисы оставили свой натуральный цвет волос

Нередко актрисам ради заветной роли приходится красить волосы в другой цвет и менять привычную стрижку. И в большинстве случаев именно яркая прическа становится визитной карточкой киногероини. Возьмите ту же Лилу из «Пятого элемента». Милла Йовович вряд ли так запомнилась бы зрителям, если бы в кадре ее волосы были натурального цвета. Хотя кто знает?