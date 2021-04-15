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Как выглядели бы популярные киногероини, если бы для съемок актрисы оставили свой натуральный цвет волос

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Нередко актрисам ради заветной роли приходится красить волосы в другой цвет и менять привычную стрижку. И в большинстве случаев именно яркая прическа становится визитной карточкой киногероини. Возьмите ту же Лилу из «Пятого элемента». Милла Йовович вряд ли так запомнилась бы зрителям, если бы в кадре ее волосы были натурального цвета. Хотя кто знает?

Мы в AdMe.ru выяснили, как смотрелись бы те или иные популярные киногероини, если бы во время съемок цвет волос у исполнительниц этих ролей был естественным.

Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»

Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Мстители: Эра Альтрона»

Кейт Уинслет — Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»

Дженнифер Лоуренс — Китнисс Эвердин, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»

Шарлиз Терон — Эон Флакс, «Эон Флакс»

Хэлли Берри — Ороро Монро / Шторм, «Люди Икс: Последняя битва»

Шейлин Вудли — Джейн Чэпмен, «Большая маленькая ложь»

Мерил Стрип — Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

Софи Тернер — Санса Старк, «Игра престолов»

Сирша Ронан — Ханна Хеллер, «Ханна. Совершенное оружие»

Франка Потенте — Лола, «Беги, Лола, беги»

Гвинет Пэлтроу — Пеппер Поттс, «Железный человек»

Джоди Фостер — Кларисса Старлинг, «Молчание ягнят»

Ума Турман — Мия Уоллес, «Криминальное чтиво»

Дрю Бэрримор — Дилан Сандерс, «Ангелы Чарли»

Кирстен Данст — Мэри Джейн Уотсон, «Человек-паук»

Какая актриса, по-вашему, и с волосами своего натурального цвета прекрасно смотрелась бы на экране?

Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office (HBO), FaceApp
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