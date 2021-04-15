Как выглядели бы популярные киногероини, если бы для съемок актрисы оставили свой натуральный цвет волос
Нередко актрисам ради заветной роли приходится красить волосы в другой цвет и менять привычную стрижку. И в большинстве случаев именно яркая прическа становится визитной карточкой киногероини. Возьмите ту же Лилу из «Пятого элемента». Милла Йовович вряд ли так запомнилась бы зрителям, если бы в кадре ее волосы были натурального цвета. Хотя кто знает?
Мы в AdMe.ru выяснили, как смотрелись бы те или иные популярные киногероини, если бы во время съемок цвет волос у исполнительниц этих ролей был естественным.
Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»
Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»
Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Мстители: Эра Альтрона»
Кейт Уинслет — Роуз Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»
Дженнифер Лоуренс — Китнисс Эвердин, «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»
Шарлиз Терон — Эон Флакс, «Эон Флакс»
Хэлли Берри — Ороро Монро / Шторм, «Люди Икс: Последняя битва»
Шейлин Вудли — Джейн Чэпмен, «Большая маленькая ложь»
Мерил Стрип — Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»
Софи Тернер — Санса Старк, «Игра престолов»
Сирша Ронан — Ханна Хеллер, «Ханна. Совершенное оружие»
Франка Потенте — Лола, «Беги, Лола, беги»
Гвинет Пэлтроу — Пеппер Поттс, «Железный человек»
Джоди Фостер — Кларисса Старлинг, «Молчание ягнят»
Ума Турман — Мия Уоллес, «Криминальное чтиво»
Дрю Бэрримор — Дилан Сандерс, «Ангелы Чарли»
Кирстен Данст — Мэри Джейн Уотсон, «Человек-паук»
Какая актриса, по-вашему, и с волосами своего натурального цвета прекрасно смотрелась бы на экране?
Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office (HBO), FaceApp
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