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Как выглядели бы персонажи советских мультфильмов, если бы их изобразили людьми

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Как наверняка заметили наши читатели, мы в редакции любим экспериментировать с внешностью звезд и киногероев. И конечно, мы не могли обойти стороной персонажей наших любимых отечественных мультфильмов. Мы решили представить, как бы выглядел Шарик из «Трое из Простоквашино», Пятачок из «Винни-Пуха» и другие мультгерои-животные, если бы советские мультипликаторы изобразили их людьми.

Мы в AdMe.ru попросили наших художников выкрутить фантазию на максимум, и вот что в итоге у них получилось.

Шарик, «Трое из Простоквашино»

Матроскин, «Трое из Простоквашино»

Слоненок, «38 попугаев»

Чиполлино, «Чиполлино»

Кеша, «Возвращение блудного попугая»

Иа, «Винни-Пух»

Пятачок, «Винни-Пух»

Винни-Пух, «Винни-Пух»

Львенок и Черепаха, «Как Львенок и Черепаха пели песню»

Фунтик, «Приключения поросенка Фунтика»

Ежик, «Ежик в тумане»

Бонифаций, «Каникулы Бонифация»

Водяной, «Летучий корабль»

Какой получившийся человек вызвал у вас улыбку?

Фото на превью Винни-Пух / Союзмультфильм
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