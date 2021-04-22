Как выглядели бы персонажи советских мультфильмов, если бы их изобразили людьми
Как наверняка заметили наши читатели, мы в редакции любим экспериментировать с внешностью звезд и киногероев. И конечно, мы не могли обойти стороной персонажей наших любимых отечественных мультфильмов. Мы решили представить, как бы выглядел Шарик из «Трое из Простоквашино», Пятачок из «Винни-Пуха» и другие мультгерои-животные, если бы советские мультипликаторы изобразили их людьми.
Мы в AdMe.ru попросили наших художников выкрутить фантазию на максимум, и вот что в итоге у них получилось.
Шарик, «Трое из Простоквашино»
Матроскин, «Трое из Простоквашино»
Слоненок, «38 попугаев»
Чиполлино, «Чиполлино»
Кеша, «Возвращение блудного попугая»
Иа, «Винни-Пух»
Пятачок, «Винни-Пух»
Винни-Пух, «Винни-Пух»
Львенок и Черепаха, «Как Львенок и Черепаха пели песню»
Фунтик, «Приключения поросенка Фунтика»
Ежик, «Ежик в тумане»
Бонифаций, «Каникулы Бонифация»
Водяной, «Летучий корабль»
Какой получившийся человек вызвал у вас улыбку?
Фото на превью Винни-Пух / Союзмультфильм
Поделиться этой статьёй