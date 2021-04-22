Как выглядели бы персонажи советских мультфильмов, если бы их изобразили людьми

Как наверняка заметили наши читатели, мы в редакции любим экспериментировать с внешностью звезд и киногероев. И конечно, мы не могли обойти стороной персонажей наших любимых отечественных мультфильмов. Мы решили представить, как бы выглядел Шарик из «Трое из Простоквашино», Пятачок из «Винни-Пуха» и другие мультгерои-животные, если бы советские мультипликаторы изобразили их людьми.