Как выглядели бы персонажи любимых советских фильмов, если бы их играли звезды Голливуда

Андрей Мягков, Анатолий Папанов, Нина Дорошина — этих и других непревзойденных отечественных актеров мы боготворим с детства. Фильмы, в которых они сыграли, по праву считаются культовыми. За границей тоже есть таланты, которые вписали свои имена в мировую историю кино. Этих артистов, пусть и отличающихся от нас по культуре и языку, мы любим как родных. Ведь дар их актерского перевоплощения неоспорим и понятен каждому.