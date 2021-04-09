Как выглядели бы персонажи любимых советских фильмов, если бы их играли звезды Голливуда
Андрей Мягков, Анатолий Папанов, Нина Дорошина — этих и других непревзойденных отечественных актеров мы боготворим с детства. Фильмы, в которых они сыграли, по праву считаются культовыми. За границей тоже есть таланты, которые вписали свои имена в мировую историю кино. Этих артистов, пусть и отличающихся от нас по культуре и языку, мы любим как родных. Ведь дар их актерского перевоплощения неоспорим и понятен каждому.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать и представили, как выглядели бы наши любимые советские фильмы, если бы в них сыграли именитые зарубежные актеры.
Брэд Питт — Гоша («Москва слезам не верит»)
Анджелина Джоли — Катерина («Москва слезам не верит»)
Сара Джессика Паркер — Людмила Прокофьевна («Служебный роман»)
Николас Кейдж — Анатолий Новосельцев («Служебный роман»)
Эмилия Кларк — Тося («Девчата»)
Том Харди — Ипполит («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Леонардо Ди Каприо — Шурик («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
Скарлетт Йоханссон — Нина («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
Бенедикт Камбербэтч — Балбес, Вуди Харрельсон — Бывалый, Эдвард Нортон — Трус («Самогонщики»)
Джек Николсон — Лёлик («Бриллиантовая рука»)
Джуд Лоу — Геша («Бриллиантовая рука»)
Николь Кидман — Раиса Захаровна («Любовь и голуби»)
Рене Зеллвегер — Надя («Любовь и голуби»)
Колин Ферт — Василий («Любовь и голуби»)
Кого из голливудских актеров вы можете представить в отечественных фильмах? Кто из актрис, по-вашему, мог бы сыграть подруг Катерины в картине «Москва слезам не верит»?
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