Как выглядели бы персонажи 10 фильмов, если бы кинокартины были пересняты в наши дни

Что может снять стресс, помочь забыть о насущных проблемах и ненадолго избавить от переживаний лучше, чем пересмотр старого любимого фильма? Не нужно гадать, кто злодей и когда главный герой наконец поцелует свою возлюбленную. Отсутствие интриги оказывает успокаивающий эффект, что особенно ценится людьми, склонными к тревожности. Но, согласитесь, даже любимые истории постепенно наскучивают. А вот если бы персонажи старели с годами, это стало бы хорошим сюжетным поворотом.