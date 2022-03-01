Как выглядели бы персонажи 10 фильмов, если бы кинокартины были пересняты в наши дни
Что может снять стресс, помочь забыть о насущных проблемах и ненадолго избавить от переживаний лучше, чем пересмотр старого любимого фильма? Не нужно гадать, кто злодей и когда главный герой наконец поцелует свою возлюбленную. Отсутствие интриги оказывает успокаивающий эффект, что особенно ценится людьми, склонными к тревожности. Но, согласитесь, даже любимые истории постепенно наскучивают. А вот если бы персонажи старели с годами, это стало бы хорошим сюжетным поворотом.
Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы повзрослевшие персонажи, если бы сыгравшие их актеры воссоздали знакомые всем сцены спустя десятилетия. Предупреждаем: вас может накрыть волна ностальгии.
1. «Вечное сияние чистого разума» (2004) — Джим Керри и Кейт Уинслет
2. «Семь» (1995) — Брэд Питт и Морган Фримен
3. «Властелин колец: Две крепости» (2002) — Шон Эстин и Элайджа Вуд
4. «Крестный отец» (1972) — Аль Пачино
5. «Леон» (1994) — Жан Рено и Натали Портман
6. «P. S. Я люблю тебя» (2007) — Хилари Суэнк и Джерард Батлер
7. «Госпожа горничная» (2002) — Дженнифер Лопес и Рэйф Файнс
8. «Любовь по правилам и без» (2003) — Киану Ривз и Дайан Китон
9. «Молчание ягнят» (1991) — Скотт Гленн и Джоди Фостер
10. «Легенда Зорро» (2005) — Кэтрин Зета-Джонс и Антонио Бандерас
Ремейк какого из этих фильмов вы бы хотели посмотреть? Как вам кажется, ему бы удалось собрать такое же количество зрителей, как и оригиналу?