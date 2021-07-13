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14 наших актеров и актрис, чей возраст не совпадал с возрастом их персонажей. Мы рискнули это исправить

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Довольно часто создатели фильмов выбирают актеров и актрис, чей возраст не совпадает с возрастом персонажей, которых им предстоит сыграть. Конечно, некоторым знаменитостям и в 30 лет удается выглядеть так, будто они недавно окончили школу. Но порой разница бросается в глаза. Ведь даже 5 прожитых лет могут наложить отпечаток на лицо человека.

Мы в AdMe.ru представили, как выглядели бы артисты популярных отечественных фильмов и сериалов, если бы они не были старше или младше своих персонажей.

Раиса Рязанова — Тося, «Москва слезам не верит»

Владимир Толоконников — Шариков, «Собачье сердце»

Наталия Петрова — Людмила, «Руслан и Людмила»

Олег Табаков — Обломов, «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»

Кристина Асмус — Галя Четвертак, «А зори здесь тихие...»

Олег Стриженов — Петр Гринев, «Капитанская дочка»

Константин Хабенский — Колчак, «Адмиралъ»

Елизавета Боярская — Анна Каренина, «Анна Каренина. История Вронского»

Николай Караченцов — Владимир, «Старший сын»

Игорь Старыгин — Арамис, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Татьяна Аксюта — Катя, «Вам и не снилось...»

Юрий Яковлев — Ржевский, «Гусарская баллада»

Александр Яценко — Петр III, «Екатерина»

Марина Александрова — Екатерина Великая, «Екатерина»

Как вы считаете, должен ли возраст актера соответствовать возрасту персонажа? Или это совсем не важно?

Фото на превью А зори здесь тихие... / Мосфильм
825410
4k
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