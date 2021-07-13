14 наших актеров и актрис, чей возраст не совпадал с возрастом их персонажей. Мы рискнули это исправить

Довольно часто создатели фильмов выбирают актеров и актрис, чей возраст не совпадает с возрастом персонажей, которых им предстоит сыграть. Конечно, некоторым знаменитостям и в 30 лет удается выглядеть так, будто они недавно окончили школу. Но порой разница бросается в глаза. Ведь даже 5 прожитых лет могут наложить отпечаток на лицо человека.