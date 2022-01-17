Как выглядели бы 9 знаменитостей без современных бьюти-процедур
В наше время есть множество действенных средств, которые могут продлить молодость. Все больше и больше людей используют их, чтобы остановить старение. И знаменитости не исключение. Сложно представить, что было бы, если бы в нашем мире не существовало косметологии.
AdMe.ru выбрал 9 известных женщин и представил, что произошло бы, если бы они никогда не использовали современные косметологические средства. Результатом мы хотим поделиться с вами.
1. Кортни Кокс
2. Энди Макдауэлл
3. Кристи Бринкли
4. Мишель Пфайффер
5. Элизабет Херли
6. Мариса Томей
7. Кейт Бекинсейл
8. Деми Мур
9. Синди Кроуфорд
Какую знаменитость вы считаете иконой красоты? Какие лайфхаки используете вы, чтобы продлить молодость?
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