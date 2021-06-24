Как выглядели бы 20+ фильмов, если бы главные герои стали сильными женщинами

Если очередной голливудский блокбастер рассказывает нам о том, как центральный персонаж картины спасает мир от какой-либо угрозы, то непременно в роли супергероя мы увидим мужчину, который в одиночку сражается со злом. Женщины в таких лентах обычно играют второстепенных персонажей и выступают в роли тех, ради кого и стоит спасать этот мир. Хотя Человеком-пауком вполне могла бы стать и девушка, а с ролью тайного агента 007 в два счета справилась бы любая женщина.