Как выглядели бы 20+ фильмов, если бы главные герои стали сильными женщинами
Если очередной голливудский блокбастер рассказывает нам о том, как центральный персонаж картины спасает мир от какой-либо угрозы, то непременно в роли супергероя мы увидим мужчину, который в одиночку сражается со злом. Женщины в таких лентах обычно играют второстепенных персонажей и выступают в роли тех, ради кого и стоит спасать этот мир. Хотя Человеком-пауком вполне могла бы стать и девушка, а с ролью тайного агента 007 в два счета справилась бы любая женщина.
Мы в AdMe.ru решили восстановить справедливость и представить, как могли бы выглядеть известные киногерои, если бы они были противоположного пола.
1. Колин Фаррелл — Александр, «Александр»
2. Арнольд Шварценеггер — терминатор Т-850, «Терминатор-3: Восстание машин»
3. Том Харди — Макс Рокатански, «Безумный Макс: Дорога ярости»
4. Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс, «Властелин колец: Братство кольца»
5. Джейсон Стейтем — Артур Бишоп, «Механик»
6. Вин Дизель — Доминик Торетто, «Форсаж-8»
7. Дуэйн Джонсон — Смолдер Брэйвстоун, «Джуманджи: Зов джунглей»
8. Киану Ривз — Нео, «Матрица: Революция»
9. Джеки Чан — Джимми Тонг, «Смокинг»
10. Кевин Сорбо — Геракл, «Удивительные странствия Геракла»
11. Том Холланд — Питер Паркер, «Человек-паук: Вдали от дома»
12. Шон Коннери — Джеймс Бонд, «Из России с любовью»
13. Пирс Броснан — Джеймс Бонд, «Умри, но не сейчас»
14. Дэниел Крейг — Джеймс Бонд, «Казино „Рояль“»
15. Брюс Уиллис — Джон Макклейн, «Крепкий орешек»
16. Сильвестр Сталлоне — Рокки Бальбоа, «Рокки-2»
17. Николас Кейдж — Кэмерон По, «Воздушная тюрьма»
18. Том Круз — Итан Хант, «Миссия невыполнима: Последствия»
19. Брэд Питт — Ахиллес, «Троя»
20. Хью Джекман — Джеймс (Логан) Хоулетт, «Росомаха: Бессмертный»
21. Уилл Смит — Роберт Невилл, «Я — легенда»
22. Ченнинг Тейтум — Джон Кейл, «Штурм Белого дома»
23. Роуэн Аткинсон — Джонни Инглиш, «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Какой фильм стал бы только лучше, если бы главным героем в нем была женщина?
Фото на превью Terminator 3: Rise of the Machines / Columbia Pictures
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