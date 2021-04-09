Как выглядели бы 15 мировых знаменитостей, если бы они были простыми соседями по коммуналке
Когда мы смотрим на шикарную жизнь звезд под светом софитов, иногда представляем, чем могли бы заниматься популярные актеры и актрисы, если бы слава и признание обошли их стороной. Может быть, кто-то из них родился бы совершенно в другой стране за тысячи километров от Голливуда, трудился бы на овощебазе, работал учителем в школе или был бы профессиональным пчеловодом, машинистом, доставщиком пиццы, а может быть, и вахтером.
Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы знаменитости, если бы жили с нами по соседству и просто были бы нашими добрыми знакомыми.
1. Дженнифер Энистон
2. Киану Ривз
3. Анджелина Джоли
4. Леонардо Ди Каприо
5. Скарлетт Йоханссон
6. Хелен Миррен
7. Сандра Буллок
8. Брэд Питт
9. Дженнифер Лопес
10. Джулия Робертс
11. Эдди Редмэйн
12. Рене Зеллвегер
13. Энн Хэтэуэй
14. Вин Дизель
15. Николь Кидман
А кем еще могли бы работать знаменитости, если бы никогда не прославились?
Фото на превью Invision / Invision / East News, East News, FaceApp
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