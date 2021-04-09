Как выглядели бы 15 мировых знаменитостей, если бы они были простыми соседями по коммуналке

Когда мы смотрим на шикарную жизнь звезд под светом софитов, иногда представляем, чем могли бы заниматься популярные актеры и актрисы, если бы слава и признание обошли их стороной. Может быть, кто-то из них родился бы совершенно в другой стране за тысячи километров от Голливуда, трудился бы на овощебазе, работал учителем в школе или был бы профессиональным пчеловодом, машинистом, доставщиком пиццы, а может быть, и вахтером.