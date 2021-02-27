Как выглядели бы 15 актрис с необычной внешностью, следуй они всем современным модным течениям

Красота — понятие многогранное и постоянно меняющееся. Так же, как и мода: вчера на пике популярности были брови-ниточки и эффектный макияж, сегодня же общество больше ценит натуральность. Это ярко отражается на звездах кино и эстрады: кто-то очень старается выглядеть моложе и уследить за модными тенденциями, а кто-то, напротив, придерживается выбранного стиля многие годы и этим еще больше запоминается зрителю.