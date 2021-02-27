Как выглядели бы 15 актрис с необычной внешностью, следуй они всем современным модным течениям
Красота — понятие многогранное и постоянно меняющееся. Так же, как и мода: вчера на пике популярности были брови-ниточки и эффектный макияж, сегодня же общество больше ценит натуральность. Это ярко отражается на звездах кино и эстрады: кто-то очень старается выглядеть моложе и уследить за модными тенденциями, а кто-то, напротив, придерживается выбранного стиля многие годы и этим еще больше запоминается зрителю.
Мы в AdMe.ru, как известно, неунывающие экспериментаторы и сегодня решили выяснить, как выглядели бы звезды кино с нетривиальной внешностью, решись они следовать современным стандартам красоты.
Тильда Суинтон
Шарлотта Генсбур
Бьорк
Хелена Бонем Картер
Руни Мара
Кристен Стюарт
Мерил Стрип
Ванесса Паради
Маим Бялик
Мэйси Уильямс
Натали Дормер
Лили Коул
Ирен Жакоб
Джулианна Николсон
Кейт Бланшетт
Кому из звезд, по вашему мнению, больше подошел новый образ?
Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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