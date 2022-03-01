Как выглядели бы 15 актрис, если бы вернули молодость с помощью пластики и филлеров

Порой женщины с возрастом начинают переживать о морщинках, прибегают к различным процедурам, чтобы выглядеть моложе. Однако даже среди знаменитостей есть те, кто настроен против подобного вмешательства и не пугается процесса естественного старения.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы некоторые из тех знаменитых женщин, что не хотят искусственно продлевать молодость. Давайте узнаем, как бы изменилась их внешность, если бы они все же прибегли к помощи пластических хирургов, сделали более молодежную прическу и навестили всех мастеров салонов красоты.