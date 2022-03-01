Как выглядели бы 15 актрис, если бы вернули молодость с помощью пластики и филлеров
Порой женщины с возрастом начинают переживать о морщинках, прибегают к различным процедурам, чтобы выглядеть моложе. Однако даже среди знаменитостей есть те, кто настроен против подобного вмешательства и не пугается процесса естественного старения.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядели бы некоторые из тех знаменитых женщин, что не хотят искусственно продлевать молодость. Давайте узнаем, как бы изменилась их внешность, если бы они все же прибегли к помощи пластических хирургов, сделали более молодежную прическу и навестили всех мастеров салонов красоты.
Шэрон Стоун, 63 года
Мерил Стрип, 72 года
Изабелла Росселлини, 67 лет
Эмма Томпсон, 62 года
Дайан Китон, 73 года
Джоди Фостер, 59 лет
Энди Макдауэлл, 63 года
Сигурни Уивер, 72 года
Изабель Юппер, 68 лет
Сьюзан Сарандон, 72 года
Моника Беллуччи, 57 лет
Джейми Ли Кертис, 63 года
Синтия Никсон, 55 лет
Брук Шилдс, 56 лет
Фрэнсис Макдорманд, 64 года
А вы на какой стороне — естественное старение или поддержание молодости с помощью пластической хирургии?
Фото на превью Invision / Invision / East News
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