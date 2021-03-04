Как выглядели бы 14 знаменитостей, если бы были альбиносами
Среди знаменитостей нечасто попадаются альбиносы. Все потому, что эта патология встречается крайне редко. С ней рождается только 1 человек из 20 тыс. И все же нам очень интересно посмотреть, как выглядели бы некоторые звезды, если бы родились альбиносами. И мы решили попробовать их изобразить.
Мы в AdMe.ru поработали в фотошопе и готовы представить результаты своей работы.
1. Анджелина Джоли
2. Брэд Питт
3. Уилл Смит
4. Аня Тейлор-Джой
5. Гарри Стайлз
6. Леонардо Ди Каприо
7. Роберт Дауни — младший
8. Селена Гомес
9. Дженнифер Энистон
10. Брендон Ури
11. Джулия Робертс
12. Эмма Уотсон
13. Рассел Кроу
14. Киану Ривз
Как вам эти звезды в виде альбиносов? Скажите нам, на каких еще знаменитостей вы посмотрели бы в такой обработке.
Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
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