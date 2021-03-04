Как выглядели бы 14 знаменитостей, если бы были альбиносами

Среди знаменитостей нечасто попадаются альбиносы. Все потому, что эта патология встречается крайне редко. С ней рождается только 1 человек из 20 тыс. И все же нам очень интересно посмотреть, как выглядели бы некоторые звезды, если бы родились альбиносами. И мы решили попробовать их изобразить.

Мы в AdMe.ru поработали в фотошопе и готовы представить результаты своей работы.