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Как выглядели бы 14 знаменитостей, если бы были альбиносами

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Среди знаменитостей нечасто попадаются альбиносы. Все потому, что эта патология встречается крайне редко. С ней рождается только 1 человек из 20 тыс. И все же нам очень интересно посмотреть, как выглядели бы некоторые звезды, если бы родились альбиносами. И мы решили попробовать их изобразить.

Мы в AdMe.ru поработали в фотошопе и готовы представить результаты своей работы.

1. Анджелина Джоли

2. Брэд Питт

3. Уилл Смит

4. Аня Тейлор-Джой

5. Гарри Стайлз

6. Леонардо Ди Каприо

7. Роберт Дауни — младший

8. Селена Гомес

9. Дженнифер Энистон

10. Брендон Ури

11. Джулия Робертс

12. Эмма Уотсон

13. Рассел Кроу

14. Киану Ривз

Как вам эти звезды в виде альбиносов? Скажите нам, на каких еще знаменитостей вы посмотрели бы в такой обработке.

Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
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