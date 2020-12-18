Как выглядели бы 12 героев экранизаций, если бы режиссеры снимали точно по книгам

Литература и кино иногда используют противоположные приемы для того, чтобы заинтересовать читателя или зрителя. Но даже если мы осознаем их различия, нам бывает очень сложно не сравнивать любимую книгу и снятый по ней фильм или сериал. И особое внимание мы, конечно, обращаем на персонажей.

Мы в AdMe.ru решили покопаться во всеми любимых романах и комиксах. И представили, какой была бы внешность героев знаменитых экранизаций, если бы создатели более точно следовали оригиналу. А в бонусе мы покажем, как могла бы выглядеть Марго Робби в классическом образе Харли Квинн.

Анна Каренина, «Анна Каренина»

Фильм «Анна Каренина» 2012 года зрители приняли неоднозначно: многих смущали сменяющие друг друга театральные декорации, не обошлось и без критики подобранных актеров. Поклонники романа отмечали, что в книге Анна описана как полная женщина, а Кира Найтли, напротив, очень стройна. На что сама актриса отвечала: «Я думаю, что если попробовать каким-то образом меня „надуть“ с помощью грима или костюма, то никто не станет оценивать характер героини: все станут обсуждать, как Кира Найтли выглядит в костюме „полной Анны Карениной“».

Вронский, «Анна Каренина»

Толстой изображает любовника Анны, Вронского, как «невысокого, плотно сложенного брюнета», который «преждевременно начинал плешиветь». Красоту своего героя писатель тоже отмечает, и в фильме 2012 года, похоже, только на ней и решили сосредоточиться. Актер Аарон Тейлор- Джонсон не только блондин с шикарными кудрями, но и рост его низким не назовешь — 180 см.

Джон Милтон, «Адвокат дьявола»

Автор романа Эндрю Найдерман описывает Джона Милтона как мужчину недюжинной комплекции и ростом 180 см, с пышными седыми волосами, бледной кожей и румянцем на щеках. И хотя Аль Пачино не очень подходит под эти характеристики, трудно представить кого-то другого в роли обворожительного Дьявола. Однако сыграть главного антагониста фильма мог и другой актер: Аль Пачино трижды отклонял предложение исполнить роль Джона Милтона, аргументируя это тем, что персонаж выглядит слишком схематичным, обычным злодеем. И только после того, как в сценарий были внесены значительные изменения, актер наконец согласился.

Дориан Грей, «Дориан Грей»

Оскар Уайльд описывает Дориана Грея как поразительно красивого юношу с голубыми глазами и золотистыми кудрями. По этой причине Бен Барнс, сыгравший нестареющего негодяя, хотел перекрасить волосы и уже собирался подбирать себе линзы, но оказалось, что режиссера вполне устраивает внешность актера. Но, возможно, так было не всегда. Ведь перед тем как утвердить Барнса на роль, Оливер Паркер всюду ходил с его фотографией и у каждого встречного узнавал, достаточно ли актер красив.

Трисс Меригольд, «Ведьмак»

Многие фанаты серии романов и игр о ведьмаке остались недовольны кастом сериала от Netflix. Критика не обошла стороной и экранный образ Трисс Меригольд в исполнении Анны Шаффер, который заметно отличается от книжной версии. В произведениях Анджея Сапковского Трисс — молодая девушка с голубыми глазами и каштаново-рыжими волосами.

Древняя, «Доктор Стрэндж»

В комиксах о Докторе Стрэндже наставник мага изображен как пожилой мужчина-азиат. Но режиссер Скотт Дерриксон решил пересмотреть образ этого персонажа, посчитав, что в оригинальном герое отражаются стереотипные взгляды на жителей Востока. На роль утвердили Тильду Суинтон, аргументируя это тем, что Древний — это скорее титул, который со временем переходит от одного персонажа к другому.

Грандмастер, «Тор: Рагнарек»

В комиксах Грандмастер выглядит как мужчина с синей кожей, большой головой и желтыми глазами без зрачков. Однако режиссер фильма Тайка Вайтити отошел от оригинального образа, чтобы зрители не вспоминали картину «С земными девушками все легко и просто», в которой Джефф Голдблюм играл синего инопланетянина. Также Вайтити добавил, что ему не хотелось скрывать яркую внешность актера. Но отсылки к каноничному образу Грандмастера в фильме все же можно заметить: голубая полоска на подбородке, того же цвета ногти и синие тени на нижних веках.

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

В начале 1-го романа из цикла «Песнь льда и пламени» Дейенерис было всего 13 лет, а в тех же событиях, показанных в 1-м сезоне сериала, героиня на 2 года старше. Но это еще не все отличия. Джордж Мартин описывает ее как девушку небольшого роста, хрупкого телосложения, с фиолетовыми глазами и серебристо-белыми волосами. В тот момент, когда Дейенерис подходит к огню и становится Матерью драконов, у нее сгорают волосы и она остается лысой. Волосы отрастали постепенно, так что о роскошных прическах, как в сериале, речи не шло. К событиям 7-го сезона локоны Дейенерис могли отрасти максимум до плеч.

Даарио Нахарис, «Игра престолов»

Внешность наемника Даарио Нахариса в сериале «Игра престолов» довольно сильно отличается от книжной версии. Джордж Мартин в своих книгах дает такое описание: «Даарио Нахарис ослепителен даже для тирошийца. Борода у него расчесана натрое и выкрашена в синий цвет, такие же синие кудри падают на плечи, и глаза тоже синие. Остроконечные усы сверкают позолотой».

Арман, «Интервью с вампиром»

Яркий образ Антонио Бандераса в роли харизматичного вампира хорошо запомнился зрителям: длинные черные волосы, бледная кожа, красные бархатные одежды. Однако автор «Вампирских хроник» Энн Райс задумывала героя совсем другим. В книге Арман выглядит как 17-летний юноша с рыжими кудрявыми волосами, которого иногда сравнивают с Купидоном или ангелом Сандро Боттичелли.

Эрик, «Призрак Оперы»

Говоря о выборе актера на роль Призрака, продюсер фильма Эндрю Ллойд Уэббер пояснил: «Нам нужен был кто-то, в ком чувствуется дух рок-н-ролла. Он должен быть жестким и даже опасным, не обязательно профессиональным певцом. Кристину влечет к Призраку именно потому, что он опасен». По этим словам можно понять, что создатели фильма не гнались за точностью изображения Эрика из книги Гастона Леру. Автор описывает Призрака как невероятно худого человека с очень глубоко посаженными глазами, желтой кожей, маленьким, едва различимым носом и почти полным отсутствием волос на голове.

Эдвард Рочестер, «Джейн Эйр»

Режиссер фильма Кэри Фукунага заявил, что при выборе актера на роль мистера Рочестера он осознавал, что были кандидаты с внешностью более близкой к оригиналу, но чувствовал, что Майкл Фассбендер обладает духом этого героя. Сама же Шарлотта Бронте в своем романе изображает мистера Рочестера черноволосым кареглазым мужчиной с густыми сросшимися бровями, квадратным лбом, крупными ноздрями и угрюмым ртом.

Бонус: как бы на экране выглядела Харли Квинн в своем классическом образе

Харли Квинн впервые появилась в мультсериале «Бэтмен» 1992 года. Она должна была стать эпизодическим персонажем, но авторы решили расширить ее роль, и получился настолько удачный образ, что героиня перекочевала в комиксы, компьютерные игры, а затем и в фильмы. За это долгое время внешний вид Харли Квинн много раз менялся, но в классической версии она одета в красно-черный костюм Арлекина.