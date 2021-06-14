12 героев экранизаций, которые в книгах выглядели несколько иначе, но мы полюбили их всей душой

Подбор актеров для экранизации книги — дело непростое. Режиссеру и съемочной группе нужно найти артистов, которые максимально соответствовали бы описанным в произведении образам с точки зрения внешности, роста, темперамента. Зачастую добиться стопроцентного совпадения не удается, но в большинстве случаев это нисколько не портит итоговый фильм.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои наших любимых фильмов настолько полюбились зрителям, что мало кто заметил небольшие неточности в их внешнем виде. Но для восстановления достоверности решили сравнить экранные образы с теми, что были прописаны в повестях, романах и сценариях.

Анна Каренина, «Анна Каренина»

Татьяна Самойлова в образе Анны Карениной смотрелась на редкость органично, и представить героиню романа Льва Толстова другой советскому зрителю было просто невозможно. Однако, выбрав на эту роль Самойлову, режиссер несколько отошел от авторского замысла. По описанию Льва Николаевича, у Анны Карениной были «полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью» и «своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках». Однако природная стройность Татьяны Самойловой и более аккуратная прическа не испортили образ, а лишь добавили ему утонченности.

Баба Шура, «Любовь и голуби»

Наталья Тенякова виртуозно сыграла роль бабы Шуры в лирической комедии «Любовь и голуби» несмотря на то, что актрисе на момент съемок было 40 лет, а ее героине — 65. Перевоплотиться в пенсионерку женщине помог не только грим, но и безусловный талант. Однако разница в возрасте между экранной и сценарной героинями все же заметна.

Маня, «Молодая жена»

Героиня фильма «Молодая жена» Маня в исполнении актрисы Анны Каменковой выглядит очень убедительно. Единственное, что не совпадает с описанным в рассказе Ирины Велембовской образом, — это внешность. В книжной версии первая любовь Мани — Володя — дразнил ее «цыганкой» за темные волосы и большие черные глаза, а на экране мы видим русоволосую и светлоглазую героиню.

Нестор Северов, «Большая перемена»

22-летнего талантливого учителя истории Нестора Северова в фильме «Большая перемена» сыграл 34-летний Михаил Кононов. По книге преподаватель выглядит настолько молодо, что кондуктора принимают его за мальчишку. Сам герой от собственной молодцеватости не в восторге: «160 сантиметров — все-таки не рост. Даже для 22-летнего мужчины. Вот как не повезло с внешностью».

Нелли Леднева, «Большая перемена»

Светлана Крючкова блистательно исполнила роль ученицы вечерней школы Нелли Ледневой, безответно влюбленной в учителя. Однако в книге ее героиня выглядела более внушительной дамой: выше Нестора Петровича на 2–3 головы, с тяжелыми плечами и руками женщины, укладывающей камни на мостовой.

Марина Максимовна, «Ключ без права передачи»

Елена Проклова сыграла главную роль — учительницы литературы — в фильме «Ключ без права передачи». Молодой и дерзкий педагог с нестандартным подходом к обучению в ее исполнении получился крайне убедительным. Но все же режиссер немного отошел от первоначального замысла автора книги Георгия Полонского, который описывал героиню так: «У нее мальчишеская стрижка, худая шея, великоват рот, косметики — ноль», а в фильме Елена Проклова носила хвостик. Кстати, про массивные очки в книге тоже ничего не сказано.

Эмма Павловна, «Ключ без права передачи»

Учительницу химии Эмму Павловну в фильме «Ключ без права передачи» сыграла 38-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Она выглядит молодящейся женщиной лет под 40, которая заигрывает с новым директором, а автор книги представлял ее несколько иначе: «Молодая блондинка со сложной прической, завидным цветом лица и крупными клипсами».

Матвей Морозов, «Дело было в Пенькове»

Вячеслав Тихонов сыграл главную роль в фильме «Дело было в Пенькове». Актер с явно аристократической внешностью смотрелся несколько своеобразно в роли тракториста Матвея Морозова. Тем более что в книге, по которой было снято кино, Матвей описан несколько иначе: «Это был долговязый, ломкий в движениях парень лет 25 с печальными глазами и челкой, зачесанной на лоб».

Тоня Глечикова, «Дело было в Пенькове»

Майя Менглет сыграла роль зоотехника Тони Глечиковой, которая приехала в Пеньково на работу после обучения. Актриса смотрелась в этом образе очень органично, но в одноименной с фильмом книге Сергея Антонова она была описана несколько иначе: смуглое лицо, серые глаза, продолговатые ямочки на щеках и остренький зубок, выбившийся из строя и растущий сбоку чуть впереди других. Именно этот зубок в книге и придавал улыбке Тони особую прелесть.

Шурочка Азарова, «Гусарская баллада»

В кинономедии «Гусарская баллада» 22-летняя Лариса Голубкина блистательно исполнила роль 17-летней девицы Шурочки Азаровой и ее альтер эго корнета Азарова. Конечно, разница в возрасте между актрисой и ее героиней не так критична, но все же в столь юном возрасте 5 лет жизни откладывают свой отпечаток на лице.

Александр Ларичев, «Благословите женщину»

Актер Александр Балуев в фильме «Благословите женщину» сыграл одну из двух главных ролей — военного Александра Ларичева. На его фоне Светлана Ходченкова, воплотившая образ трепетной Веры, выглядела сущим ребенком, который может спрятаться за широкой спиной мужа от всех невзгод. Но в книге их первая встреча описана так: «Они были одного роста, и на одном уровне с ее лицом было его лицо — удлиненное, красивое, с дугообразными соболиными бровями. И на одном уровне с ее глазами — вглядчивые, жестокие, горчичного цвета глаза». Такое описание не очень подходит внешности знаменитого артиста, но это ничуть не испортило замысел картины.

Шура Олеванцева, «Мачеха»

Главную роль в фильме «Мачеха» 1973 года исполнила 40-летняя Татьяна Доронина. Однако по книге ее героине Шуре Олеванцевой только-только исполнилось 25. Она описана как «маленькая, румяная, синеглазая» молодая женщина с тяжелой косой. У Татьяны Дорониной Шура получилась несколько иной, но ничуть не хуже книжной героини.