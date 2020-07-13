Как выглядели бы 11 наших знаменитостей, если бы старели как все

Приложение FaceApp творит чудеса, в один миг меняя внешность до неузнаваемости. Однако нам стало любопытно, насколько правдоподобно добавляются годы в этом приложении, и мы обработали фото знаменитостей, «состарив» снимки, на которых запечатлены звезды в молодости. Что же, выводы делайте сами. Но нам кажется, что знаменитости сейчас выглядят намного лучше.