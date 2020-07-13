Как выглядели бы 11 наших знаменитостей, если бы старели как все
Приложение FaceApp творит чудеса, в один миг меняя внешность до неузнаваемости. Однако нам стало любопытно, насколько правдоподобно добавляются годы в этом приложении, и мы обработали фото знаменитостей, «состарив» снимки, на которых запечатлены звезды в молодости. Что же, выводы делайте сами. Но нам кажется, что знаменитости сейчас выглядят намного лучше.
AdMe.ru уже набаловался со всеми фильтрами, какие только можно представить. А у вас найдется парочка подобных измененных фоток? Покажите нам.
Алла Пугачева, 71 год
Филипп Киркоров, 53 года
Лариса Долина, 64 года
Наталья Варлей, 73 года
Наталья Селезнева, 75 лет
Дмитрий Харатьян, 60 лет
Лайма Вайкуле, 66 лет
Наталья Андрейченко, 64 года
Анастасия Вертинская, 75 лет
Светлана Светличная, 80 лет
Дмитрий Нагиев, 53 года
Разница между какими снимками вас удивила больше всего?