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Как выглядели бы 11 наших знаменитостей, если бы старели как все

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Приложение FaceApp творит чудеса, в один миг меняя внешность до неузнаваемости. Однако нам стало любопытно, насколько правдоподобно добавляются годы в этом приложении, и мы обработали фото знаменитостей, «состарив» снимки, на которых запечатлены звезды в молодости. Что же, выводы делайте сами. Но нам кажется, что знаменитости сейчас выглядят намного лучше.

AdMe.ru уже набаловался со всеми фильтрами, какие только можно представить. А у вас найдется парочка подобных измененных фоток? Покажите нам.

Алла Пугачева, 71 год

© alla_orfey / instagram, © Ivanov Sergey/East News

Филипп Киркоров, 53 года

© East News, © Tarakanov Vadim/East News

Лариса Долина, 64 года

© East News, © Tarakanov Vadim/East News

Наталья Варлей, 73 года

© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм, © wikipedia

Наталья Селезнева, 75 лет

© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © East News / eastnews

Дмитрий Харатьян, 60 лет

© Гардемарины, вперед! / Мосфильм, © Kashaev Pavel/East News

Лайма Вайкуле, 66 лет

© laima_vaikule_official / instagram, © Tarakanov Vadim/East News

Наталья Андрейченко, 64 года

© Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм, © Tarakanov Vadim/East News

Анастасия Вертинская, 75 лет

© Человек-амфибия / Ленфильм, © East News / eastnews

Светлана Светличная, 80 лет

© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © East News / eastnews

Дмитрий Нагиев, 53 года

© East News, © instagram / nagiev.universal

Разница между какими снимками вас удивила больше всего?

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