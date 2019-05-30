Посмотрите, как выглядели актеры «Игры престолов» в своих самых первых и последних ролях (Лина Хиди просто поразила)

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Недавно вышел 8-й и заключительный сезон знаменитого сериала «Игра престолов». Одни актеры играли в нем, имея за плечами внушительный список работ, а для других их роли в популярной телесаге стали дебютными. В любом случае людям, воплотившим в жизнь полюбившихся (и наоборот) персонажей, был предречен головокружительный успех.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели актеры в своих самых первых и последних ролях на данный момент. А вдруг кто-нибудь уже соскучился по ним и решил пересмотреть все фильмы и сериалы с их участием.

Джейсон Момоа: «Спасатели Малибу» (1999) и «Аквамен» (2018)

Николай Костер-Вальдау: «Ночное дежурство» (1997) и «Домино» (2019)

Эмилия Кларк: «Врачи» (2000) и «Вне подозрений» (2019)

Кит Харингтон: «Игра престолов» (2011) и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (2018)

Лина Хиди: «Водная страна» (1992) и «Борьба с моей семьей» (2019)

Питер Динклэйдж: «Жизнь в забвении» (1995) и «Мой ужин с Эрве» (2018)

Софи Тернер: «Игра престолов» (2011) и «Люди Икс: Темный Феникс» (2019)

Мэйси Уильямс: «Игра престолов» (2011) и «Новые мутанты» (2019)

Айзек Хемпстед-Райт: «Экстрасенс» (2011) и «Игра престолов» (2019)

Альфи Аллен: «Елизавета» (1998) и «Хищник» (2018)

Гвендолин Кристи: «Маги против пришельцев» (2012) и «Темные отражения» (2018)

Чарльз Дэнс: «Раффлс» (1977) и «Годзилла-2: Король монстров» (2019)

Шон Бин: «Чисто английское убийство» (1984) и «Медичи: Повелители Флоренции» (2018)