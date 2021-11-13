Как выглядели 20 красавиц и красавцев на своих первых красных дорожках — еще до того, как разбили сердца миллионов

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Каждый выход на красную дорожку — это довольно стрессовая ситуация: на вас направлены сотни камер, фотографы норовят зафиксировать каждый ваш шаг, а если неверно подобрать ракурс, то можно испортить все впечатление. Конечно, со временем знаменитости осваивают эту непростую науку, но ведь и они когда-то были новичками в мире глянца и софитов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить дебютные выходы в свет звезд первой величины и проследить, как изменился их стиль.

Тильда Суинтон в 2001 году и сегодня

Дэниел Крейг в 2002 году и сейчас

Наталья Водянова в 2005 году и в настоящее время

Ирина Шейк в 2010 году и сейчас

Ева Грин в 2006 году и сегодня

Мадс Миккельсен в 2006 году и в настоящее время

Люси Лью в 2000 году и сейчас

Леди Гага в 2009 году и сегодня

Тимоти Шаламе в 2014 году и в настоящее время

Кейт Бланшетт в 1999 году и сейчас

Дженнифер Лоуренс в 2008 году и в настоящее время

Эмма Уотсон в 2001 году и сейчас

Эми Адамс в 2002 году и сегодня

Кейт Уинслет в 1997 году и в настоящее время

Скарлетт Йоханссон в 2001 году и сегодня

Джулианна Мур в 1991 году и сейчас

Эмилия Кларк в 2011 году и в настоящее время

Роберт Дауни — младший в 1993 году и сейчас

Фрэнсис Макдорманд в 2002 году и сегодня

Кит Харингтон в 2012 году и в настоящее время