Как выглядели 20 красавиц и красавцев на своих первых красных дорожках — еще до того, как разбили сердца миллионов
Каждый выход на красную дорожку — это довольно стрессовая ситуация: на вас направлены сотни камер, фотографы норовят зафиксировать каждый ваш шаг, а если неверно подобрать ракурс, то можно испортить все впечатление. Конечно, со временем знаменитости осваивают эту непростую науку, но ведь и они когда-то были новичками в мире глянца и софитов.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить дебютные выходы в свет звезд первой величины и проследить, как изменился их стиль.
Тильда Суинтон в 2001 году и сегодня
Дэниел Крейг в 2002 году и сейчас
Наталья Водянова в 2005 году и в настоящее время
Ирина Шейк в 2010 году и сейчас
Ева Грин в 2006 году и сегодня
Мадс Миккельсен в 2006 году и в настоящее время
Люси Лью в 2000 году и сейчас
Леди Гага в 2009 году и сегодня
Тимоти Шаламе в 2014 году и в настоящее время
Кейт Бланшетт в 1999 году и сейчас
Дженнифер Лоуренс в 2008 году и в настоящее время
Эмма Уотсон в 2001 году и сейчас
Эми Адамс в 2002 году и сегодня
Кейт Уинслет в 1997 году и в настоящее время
Скарлетт Йоханссон в 2001 году и сегодня
Джулианна Мур в 1991 году и сейчас
Эмилия Кларк в 2011 году и в настоящее время
Роберт Дауни — младший в 1993 году и сейчас
Фрэнсис Макдорманд в 2002 году и сегодня
Кит Харингтон в 2012 году и в настоящее время
А как вы считаете, со временем наше чувство стиля улучшается? Или просто нам так кажется из-за более актуальных для сегодняшнего дня образов?
Поделиться этой статьёй