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Как выглядели 17 знаменитостей в начале карьеры и выглядят сейчас, в зените славы

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Более 70 % молодых людей следят за тем, что происходит в мире знаменитостей. И пока они восхищаются их красотой и славой, мы бы хотели напомнить, что звезды — такие же люди, как мы с вами. И нам стало интересно, как выглядели известные медиаперсоны до того, как добились всеобщего признания и обожания.

Нас в AdMe.ru заинтриговали эти 17 трансформаций (спойлер: похоже, у некоторых героев нашей статьи есть доступ к машине времени).

1. Мерил Стрип (1978 и 2019 год)

2. Энн Хэтэуэй (1999 и 2021 год)

3. Мел Гибсон (1979 и 2019 год)

4. Крисси Тайген (примерно 2000 и 2021 год)

5. Рианна (год неизвестен и 2021 год)

6. Шэрон Стоун (1981 и 2021 год)

7. Кира Найтли (2004 и 2019 год)

8. Селин Дион (1988 и 2019 год)

9. Хейли Роуд Бибер (2010 и 2021 год)

10. Зендея (2010 и 2021 год)

11. Кэти Перри (2008 и 2021 год)

12. Ева Лонгория (2003 и 2021 год)

13. Бритни Спирс (1999 и 2019 год)

14. Маим Бялик (год неизвестен и 2021 год)

15. Ребел Уилсон (2002 и 2021 год)

16. Меган Фокс (2007 и 2021 год)

17. Кристен Стюарт (2002 и 2021 год)

Какое фото «до» оказалось для вас самым неожиданным? Как изменилась ваша внешность за последние 10 лет?

Фото на превью Peter Carrette Archive / Getty Images Entertainment / Getty Images, Stefanie Keenan / Getty Images Entertainment / Getty Images
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