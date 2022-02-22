Как выглядели 17 знаменитостей в начале карьеры и выглядят сейчас, в зените славы
Более 70 % молодых людей следят за тем, что происходит в мире знаменитостей. И пока они восхищаются их красотой и славой, мы бы хотели напомнить, что звезды — такие же люди, как мы с вами. И нам стало интересно, как выглядели известные медиаперсоны до того, как добились всеобщего признания и обожания.
Нас в AdMe.ru заинтриговали эти 17 трансформаций (спойлер: похоже, у некоторых героев нашей статьи есть доступ к машине времени).
1. Мерил Стрип (1978 и 2019 год)
2. Энн Хэтэуэй (1999 и 2021 год)
3. Мел Гибсон (1979 и 2019 год)
4. Крисси Тайген (примерно 2000 и 2021 год)
5. Рианна (год неизвестен и 2021 год)
6. Шэрон Стоун (1981 и 2021 год)
7. Кира Найтли (2004 и 2019 год)
8. Селин Дион (1988 и 2019 год)
9. Хейли Роуд Бибер (2010 и 2021 год)
10. Зендея (2010 и 2021 год)
11. Кэти Перри (2008 и 2021 год)
12. Ева Лонгория (2003 и 2021 год)
13. Бритни Спирс (1999 и 2019 год)
14. Маим Бялик (год неизвестен и 2021 год)
15. Ребел Уилсон (2002 и 2021 год)
16. Меган Фокс (2007 и 2021 год)
17. Кристен Стюарт (2002 и 2021 год)
Какое фото «до» оказалось для вас самым неожиданным? Как изменилась ваша внешность за последние 10 лет?
Поделиться этой статьёй