Как выглядели 17 знаменитостей в начале карьеры и выглядят сейчас, в зените славы

Более 70 % молодых людей следят за тем, что происходит в мире знаменитостей. И пока они восхищаются их красотой и славой, мы бы хотели напомнить, что звезды — такие же люди, как мы с вами. И нам стало интересно, как выглядели известные медиаперсоны до того, как добились всеобщего признания и обожания.